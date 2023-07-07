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Военкоры сообщают о значительных потерях в харьковском нацистском батальоне

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Военкоры сообщают о значительных потерях в харьковском нацистском батальоне

В последнее время значительно сократилась численность боеспособного личного состава сформированного в Харькове нацистского батальона «Кракен» (запрещен в РФ как террористическая организация). Об этом сообщает Telegram-канал «Первый Харьковский».


По информации военных корреспондентов, в результате боевых действий было уничтожено очень много нацистских боевиков, проходивших службу в данном формировании. В том числе были ликвидированы и те боевики, которые с 2014 года воевали в Донбассе.

Из-за очень высоких потерь командованию пришлось вывести остатки батальона в Харьков, на переформирование. Однако мероприятия по переформированию этого нацистского батальона уже вряд ли исправят ситуацию. Ведь идейные боевики в значительной части уничтожены, а если пополнять батальон принудительно мобилизованными харьковчанами, это будет уже отнюдь не то формирование, которое получило печальную известность прежде.

Напомним, что данный нацистский батальон совершал многочисленные военные преступления против российских военнопленных, а также мирного населения на оккупированных ВСУ территориях, расправлялся над неугодными лицами в самом Харькове и других городах. В составе формирования было много лиц с криминальным прошлым, в том числе неоднократно судимых за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Киевский режим и старался пополнять данный батальон лицами, вышедшими из мест лишения свободы.
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10 комментариев
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  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 16:31
    +1
    Конашенкову - маршала. Он первым сказал о трижды уничтоженном кракене.
    Все правда. И что говорит сейчас конашенков.можно верить
    1. Aken
      Aken Сегодня, 16:36
      +1
      Конашенков один заменяет две общевойсковые армии.
      1. frruc
        frruc Сегодня, 17:15
        +1
        Ведь идейные боевики в значительной части уничтожены....

        С идейными и идеями там все в порядке, появятся новые боевики. Главное, не расслабляться.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:40
      0
      По информации военных корреспондентов

      Чувствую, что все эти товарищи всё больше начинают быть отрицательно-нарицательными...
    3. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 16:58
      0
      Так статью не Конашенков писал. Причём тут он? Ну уничтожили две трети, ну пополнили. И так постоянно. За месяц несколько бригад всу уже было разбито, отправлено в тыл, и некоторые уже снова на передовой. У некоторых нацистских батальонов вообще "двойники" созданы.
      Напали тут на Конашенкова laughing
  2. aakvit
    aakvit Сегодня, 16:31
    +1
    Земля им стекловатой! И ласкового приёма от Бандеры с Шухевичем!
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:32
    +1
    Наберут. Мобрезерва ещё как гуталина на гуталиновой фабрике. Воевать будут может не так умело, а зверствовать не хуже, чем прежде.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:42
      0
      Надеюсь,что до осени они еще больше потеряют,не сдвинувшись вперед ..Тогда,возможно будут перегорать,падать духом.
  4. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 16:34
    +2
    Не вижу разницы, что харьковский, что львовский националистический батальон. Туда им и дорога.
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 16:56
    +1
    Я думаю, что сокращение поголовья бандеровцев, необходимо проводить независимо от того, в "каком они полку служили". Бандеровец- к бандере.