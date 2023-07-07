Военкоры сообщают о значительных потерях в харьковском нацистском батальоне

В последнее время значительно сократилась численность боеспособного личного состава сформированного в Харькове нацистского батальона «Кракен» (запрещен в РФ как террористическая организация). Об этом сообщает Telegram-канал «Первый Харьковский».По информации военных корреспондентов, в результате боевых действий было уничтожено очень много нацистских боевиков, проходивших службу в данном формировании. В том числе были ликвидированы и те боевики, которые с 2014 года воевали в Донбассе.Из-за очень высоких потерь командованию пришлось вывести остатки батальона в Харьков, на переформирование. Однако мероприятия по переформированию этого нацистского батальона уже вряд ли исправят ситуацию. Ведь идейные боевики в значительной части уничтожены, а если пополнять батальон принудительно мобилизованными харьковчанами, это будет уже отнюдь не то формирование, которое получило печальную известность прежде.Напомним, что данный нацистский батальон совершал многочисленные военные преступления против российских военнопленных, а также мирного населения на оккупированных ВСУ территориях, расправлялся над неугодными лицами в самом Харькове и других городах. В составе формирования было много лиц с криминальным прошлым, в том числе неоднократно судимых за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Киевский режим и старался пополнять данный батальон лицами, вышедшими из мест лишения свободы.