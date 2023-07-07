Призывавший расправляться над российскими солдатами финский политик собрался выдвигаться в президенты

Спикер финского парламента, бывший председатель политической партии "Истинные финны" и европарламентарий Юсси Халла-ахо заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах президента страны. Халла-ахо также известен своими призывами к убийствам российских военнослужащих.Проведение первого тура выборов президента Финляндии запланировано на 28 января 2024 года, второй тур возможно состоится 11 февраля.В эфире своего YouTube-канала Халла-ахо заявил, что в случае, если "Истинные финны" решат выдвинуть его на предстоящих выборах в качестве кандидата на высшую государственную должность, он готов. Политсила определится со своим кандидатом на президентских выборах на съезде, который предположительно состоится в августе.Финский европарламентарий также заявил, что обладает обширными познаниями в политике, обладает четким представлением о функциях, выполняемых президентом, а также ценностях, которые должен разделять глава государства.Согласно результатам проведенных в Финляндии социологических исследований, Халла-ахо не пользуется сколько-нибудь значительной поддержкой финских граждан в качестве потенциального главы государства.Конкуренцию кандидату от "Истинных финнов" на выборах могут составить глава Центробанка Финляндии Олли Рен, экс-глава МИД Пекка Хаависто, а также бывший владелец хоккейного клуба "Йокерит" Харри Харкимо.