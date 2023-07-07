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Призывавший расправляться над российскими солдатами финский политик собрался выдвигаться в президенты

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Призывавший расправляться над российскими солдатами финский политик собрался выдвигаться в президенты

Спикер финского парламента, бывший председатель политической партии "Истинные финны" и европарламентарий Юсси Халла-ахо заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах президента страны. Халла-ахо также известен своими призывами к убийствам российских военнослужащих.


Проведение первого тура выборов президента Финляндии запланировано на 28 января 2024 года, второй тур возможно состоится 11 февраля.

В эфире своего YouTube-канала Халла-ахо заявил, что в случае, если "Истинные финны" решат выдвинуть его на предстоящих выборах в качестве кандидата на высшую государственную должность, он готов. Политсила определится со своим кандидатом на президентских выборах на съезде, который предположительно состоится в августе.

Финский европарламентарий также заявил, что обладает обширными познаниями в политике, обладает четким представлением о функциях, выполняемых президентом, а также ценностях, которые должен разделять глава государства.

Согласно результатам проведенных в Финляндии социологических исследований, Халла-ахо не пользуется сколько-нибудь значительной поддержкой финских граждан в качестве потенциального главы государства.

Конкуренцию кандидату от "Истинных финнов" на выборах могут составить глава Центробанка Финляндии Олли Рен, экс-глава МИД Пекка Хаависто, а также бывший владелец хоккейного клуба "Йокерит" Харри Харкимо.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Matti Matikainen
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8 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:53
    +2
    Пожелаем ему ,вместе с его призывами приехать на фронт.И получит от всей души..Широкой,русской.Но он же-шавка подзаборная,и носа туда не покажет
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 17:15
      0
      Призывавший расправляться над российскими солдатами финский политик Халла-ахо собрался выдвигаться в президенты

      А, чего тут комментировать request Все эти американские шавки - халаохи, только ускоряют развязку, и через фингал под глазом приближают свое присоединение к России.
  2. alexoff
    alexoff Сегодня, 17:06
    +1
    Вернёт ли он эмблему финских ввс? Ну ту самую, с которой они до 90-х летали?
  3. DIM(a)
    DIM(a) Сегодня, 17:08
    +2
    Нацистская Tварь как есть!
    он ненавидит Россию, а на самом деле страшно боится, только потому, что считает, что мы такие же твари как он и поэтому поступить с ним можем только так, как он хотел бы поступить с Нами!
    ну и конечно чувство надуманного превосходства на ровном месте никто не отменял.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 17:19
      0
      Цитата: DIM(a)
      ну и конечно чувство надуманного превосходства на ровном месте никто не отменял.

      Исторически, России до лампочки чего лечить, чувство превосходства финнов и прочих
      или их комплекс неполноценности. yes
  4. ЧеловекИздалека
    ЧеловекИздалека Сегодня, 17:08
    0
    Так похож на ж-пу бидона, что сложно понять, где заканчивается бидон и начинается будущий президент финнов.
  5. Грац
    Грац Сегодня, 17:12
    +1
    этот человек должен быть не рукопожатным со стороны любого россиянина на всю оставшуюся жизнь,государственные чиновники РФ не должны с ним встречаться, разговаривать,приглашать в РФ
  6. бухач
    бухач Сегодня, 17:49
    0
    Истинные финны-почти как истинные арийцы,рядышком сопят,ручки потирают.Хорошо что большой поддержкой не пользуются,значит, у финнов память не отшибло чем союз с "истинными арийцами "для них закончился и это в самом мягком варианте,хотя, с другой стороны,побежали в припрыжку к союзу с "истинными европейцами",на что расчёт у них -непонятно,ведь огребут по полной если случится война с НАТО.