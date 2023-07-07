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Минобороны: ВС РФ нанесли поражение личному составу и технике ВСУ в районе Невского и Червоной Дибровы

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Минобороны: ВС РФ нанесли поражение личному составу и технике ВСУ в районе Невского и Червоной Дибровы

Российские войска сегодня продолжали отражать попытки украинских формирований атаковать позиции ВС РФ на целом ряде направлений. Это следует из традиционной сводки Министерства обороны Российской Федерации.


Как сообщают в российском военном ведомстве, украинские формирования сегодня пытались атаковать российские позиции на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.

В районе населенных пунктов Майорск, Северное, Ягодное, Клещеевка, Водяное, Первомайское Донецкой Народной Республики подразделения ВС РФ отбили десять атак противника. Потери ВСУ на данном направлении составили более 420 боевиков, 3 танка, 7 БМП, 4 пикапа, 1 гаубицу Д-20, САУ Krab польского производства.


Ожесточенные бои продолжались и на Краснолиманском направлении. Здесь российская армия нанесла поражение личному составу и военной технике противника в районе Невского и Червоной Дибровы на оккупированной территории Луганской Народной Республики. В результате ударов российской авиации и артиллерии были уничтожены боевики и техника противника из 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

Кроме того, российские подразделения отбили четыре атаки ВСУ у Новоегоровки и Нововодяного в ЛНР, Ямполовки в ДНР. Под Червоной Дибровой в ЛНР российские военнослужащие пресекли действия двух диверсионно-разведывательных групп противника. Потери ВСУ на данном направлении составили до 95 боевиков, 1 танк, 4 бронемашины, 4 пикапа, 1 САУ «Гвоздика» и 1 гаубицу Д-30.

ВСУ по-прежнему пытаются атаковать российские позиции на Южно-Донецком направлении. Здесь российская армия отбила две атаки противника в районе Урожайного, а под Приютным уничтожила диверсионно-разведывательную группу. В районе населенного пункта Луговское Запорожской области были поражены места скопления личного состава, военной техники и вооружений 106-й бригады территориальной обороны ВСУ. Российские войска также уничтожили склад боеприпасов, использовавшихся 44-й артиллерийской бригадой ВСУ, в районе города Орехов. В районе населенного пункта Одаровка Запорожской области российскими силами ПВО был сбит самолет Су-25 воздушных сил ВСУ.

Всего на Запорожском и Южно-Донецком направлениях ВСУ в течение суток потеряли более 200 боевиков, 2 БМП, 2 бронемашины, 3 автомобиля, 2 САУ «Гвоздика», 1 гаубицу «Мста-Б» и 1 САУ AF-90 британского производства.

Боевые действия продолжались и на Купянском направлении, где российские войска нанесли удары по боевикам ВСУ в районах Синьковки, Масютовки, Тимковки, Красного Первого Харьковской области. Здесь ВС РФ уничтожили более 25 боевиков, 3 автомобиля, САУ «Гиацинт-С» и «Акация», гаубицу Д-20, артиллерийское орудие М777 американского производства. Успех сопутствовал ВС РФ и на Херсонском направлении, где уничтожили до 80 боевиков ВСУ, 11 автомобилей и 2 САУ «Акация».
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2 комментария
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:49
    0
    Сколько у ВФУ было резервов на начало "контрнаступа? Разные цифры писали. ИМХО, наиболее похожая на правду - 60К.
    Коц говорит, что 60% ещё не введено в бой. т.е. 36К. 24К почти разгромлены, т.е. по Клаузевицу безвозвратные потери ВФУ с начала контрнаступа 12К, что кое-как согласуется с заявлением Шойгу.
    Чтобы резервы ВФУ стали не боеспособны нужно добить минимум 50% оставшихся резервов, т.е. (36+12)/2=24К. Т.е. Работы непочатый край, а это ещё не учтено пополнение.
    З.Ы. Все цифры по открытым источникам и очень приблизительны.
  2. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 16:53
    0
    Президент США Джо Байден одобрил передачу Украине кассетных боеприпасов: AP со ссылкой на источники