Российские войска сегодня продолжали отражать попытки украинских формирований атаковать позиции ВС РФ на целом ряде направлений. Это следует из традиционной сводки Министерства обороны Российской Федерации.
Как сообщают в российском военном ведомстве, украинские формирования сегодня пытались атаковать российские позиции на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.
В районе населенных пунктов Майорск, Северное, Ягодное, Клещеевка, Водяное, Первомайское Донецкой Народной Республики подразделения ВС РФ отбили десять атак противника. Потери ВСУ на данном направлении составили более 420 боевиков, 3 танка, 7 БМП, 4 пикапа, 1 гаубицу Д-20, САУ Krab польского производства.
Ожесточенные бои продолжались и на Краснолиманском направлении. Здесь российская армия нанесла поражение личному составу и военной технике противника в районе Невского и Червоной Дибровы на оккупированной территории Луганской Народной Республики. В результате ударов российской авиации и артиллерии были уничтожены боевики и техника противника из 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.
Кроме того, российские подразделения отбили четыре атаки ВСУ у Новоегоровки и Нововодяного в ЛНР, Ямполовки в ДНР. Под Червоной Дибровой в ЛНР российские военнослужащие пресекли действия двух диверсионно-разведывательных групп противника. Потери ВСУ на данном направлении составили до 95 боевиков, 1 танк, 4 бронемашины, 4 пикапа, 1 САУ «Гвоздика» и 1 гаубицу Д-30.
ВСУ по-прежнему пытаются атаковать российские позиции на Южно-Донецком направлении. Здесь российская армия отбила две атаки противника в районе Урожайного, а под Приютным уничтожила диверсионно-разведывательную группу. В районе населенного пункта Луговское Запорожской области были поражены места скопления личного состава, военной техники и вооружений 106-й бригады территориальной обороны ВСУ. Российские войска также уничтожили склад боеприпасов, использовавшихся 44-й артиллерийской бригадой ВСУ, в районе города Орехов. В районе населенного пункта Одаровка Запорожской области российскими силами ПВО был сбит самолет Су-25 воздушных сил ВСУ.
Всего на Запорожском и Южно-Донецком направлениях ВСУ в течение суток потеряли более 200 боевиков, 2 БМП, 2 бронемашины, 3 автомобиля, 2 САУ «Гвоздика», 1 гаубицу «Мста-Б» и 1 САУ AF-90 британского производства.
Боевые действия продолжались и на Купянском направлении, где российские войска нанесли удары по боевикам ВСУ в районах Синьковки, Масютовки, Тимковки, Красного Первого Харьковской области. Здесь ВС РФ уничтожили более 25 боевиков, 3 автомобиля, САУ «Гиацинт-С» и «Акация», гаубицу Д-20, артиллерийское орудие М777 американского производства. Успех сопутствовал ВС РФ и на Херсонском направлении, где уничтожили до 80 боевиков ВСУ, 11 автомобилей и 2 САУ «Акация».