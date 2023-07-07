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Президент Украины во время поездки в Болгарию передал властям страны список необходимого ВСУ оружия

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Президент Украины во время поездки в Болгарию передал властям страны список необходимого ВСУ оружия

Во время своего визита в Болгарию военному ведомству страны президентом Украины Владимиром Зеленским был передан список оружия, которое, по его мнению, должно быть передано Софией Киеву. Об этом рассказал министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, сообщает издание Novinite.


Глава болгарского военного ведомства не стал раскрывать подробности о том, какое именно вооружение Киев хочет получить от Софии. Но он подчеркнул, что Зеленский просит обо всем, «кроме самолетов». То есть, речь идет о средствах противовоздушной обороны, артиллерийских орудиях, береговых ракетных комплексах, бронетехнике, стрелковом вооружении и так далее.

Примечательно, что Зеленский не стесняется требовать вооружение даже у таких стран как Болгария. Ведь, во-первых, Болгария не является богатой страной, она не располагает мошной армией и большими запасами вооружения.

Во-вторых, Болгария находится в непосредственной близости от Украины и мало ли, какие в будущем сложатся взаимоотношения между двумя странами. Не случайно премьер-министр Болгарии Николай Денков подчеркнул, что София не собирается передавать Киеву то вооружение, которое может угрожать болгарскому государству.

Болгарское общество тоже весьма неоднозначно настроено по отношению к Украине и к идее постоянного военного и финансового спонсирования этой страны. Например, во время приезда Зеленского политик Атанас Стефанов выскочил перед его кортежем с лозунгами против военной помощи Украине. Сам Зеленский жаловался, что президент Болгарии Румен Радев отказал Киеву в военной помощи и призвал к мирным переговорам.
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11 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 16:57
    +1
    Эх, заставить бы его сожрать этот"список на восемь листов" (с).
    1. frruc
      frruc Сегодня, 17:03
      0
      Зеленским был передан список оружия

      Этот чмoшник плохо закончит, очень плохо.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 17:08
        +1
        Ваше бы слова да Кинжалу в систему наведения.....
        1. Ilya-spb
          Ilya-spb Сегодня, 17:16
          0
          Зелику еще никто не сказал, что он просто обнаглел со своими требованиями?
          1. dmi.pris1
            dmi.pris1 Сегодня, 17:26
            0
            Следующий раз(если получится)потребует всю болгарскую армию.А что?Аппетит приходит во время еды
        2. свой1970
          свой1970 Сегодня, 17:25
          0
          Цитата: Nexcom
          Ваше бы слова да Кинжалу в систему наведения.....

          Какая нам разница- пристрелит его его охрана или взорвет?
          Хоть сову об пенек, хоть пеньком об сову- все одно сове не жить.(с)
  3. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 17:00
    -1
    Во-вторых, Болгария находится в непосредственной близости от Украины и мало ли, какие в будущем сложатся взаимоотношения между двумя странами. Не случайно премьер-министр Болгарии Николай Денков подчеркнул, что София не собирается передавать Киеву то вооружение, которое может угрожать болгарскому государству.
    Болгарская скромность и ранее не вызывала никаких сомнений. Любопытно сколько частных фирм с государственным участием, производящих военную продукцию, не задействовано в производстве оружия и боеприпасов передаваемых негласно на территорию г-ва Украина для нужд ВСУ через территорию г-ва Польша ?! Полагаю вопрос риторический... request
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:03
      -1
      Неадеквата боятся вооружать.Если он готов взорвать даже Запорожскую АЭС,то о чём с ним вообще можно говорить?Тут бы его скрутить и вызвать санитаров.
  4. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 17:02
    0
    Зелебоб вообще ничего никогда не стеснялся request А уж требовать или клянчить ----- тем более request
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:03
    0
    Президент Украины во время поездки в Болгарию передал властям страны список необходимого ВСУ оружия

    Очень странно. Не понимаю почему, но вспомнилась сказка А.С. Пушкина о рыбаке и рыбке. И с чего бы это?
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:58
    0
    А также нахмурил брови, напудрил ноздри, раздул щеки и как начал русским матом крыть дарителей, чтоб дошло быстрее что они тут холопы ему обязаны да чтоб метнулись по амбарам сусекам пошвыдче. Таракан таракан тараканище!))))