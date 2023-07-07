Президент Украины во время поездки в Болгарию передал властям страны список необходимого ВСУ оружия

Во время своего визита в Болгарию военному ведомству страны президентом Украины Владимиром Зеленским был передан список оружия, которое, по его мнению, должно быть передано Софией Киеву. Об этом рассказал министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, сообщает издание Novinite.
Глава болгарского военного ведомства не стал раскрывать подробности о том, какое именно вооружение Киев хочет получить от Софии. Но он подчеркнул, что Зеленский просит обо всем, «кроме самолетов». То есть, речь идет о средствах противовоздушной обороны, артиллерийских орудиях, береговых ракетных комплексах, бронетехнике, стрелковом вооружении и так далее.
Примечательно, что Зеленский не стесняется требовать вооружение даже у таких стран как Болгария. Ведь, во-первых, Болгария не является богатой страной, она не располагает мошной армией и большими запасами вооружения.
Во-вторых, Болгария находится в непосредственной близости от Украины и мало ли, какие в будущем сложатся взаимоотношения между двумя странами. Не случайно премьер-министр Болгарии Николай Денков подчеркнул, что София не собирается передавать Киеву то вооружение, которое может угрожать болгарскому государству.
Болгарское общество тоже весьма неоднозначно настроено по отношению к Украине и к идее постоянного военного и финансового спонсирования этой страны. Например, во время приезда Зеленского политик Атанас Стефанов выскочил перед его кортежем с лозунгами против военной помощи Украине. Сам Зеленский жаловался, что президент Болгарии Румен Радев отказал Киеву в военной помощи и призвал к мирным переговорам.