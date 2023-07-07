Генсек НАТО сообщил, что в 2023 году в альянсе ожидают рост совместных оборонных расходов на 8,3 процента

Сегодня мы опубликуем цифры по расходам на оборону. И в 2023 году мы ожидаем рост на уровне 8,3% у европейских союзников и Канады, и это самый большой рост за последние десять лет

После начала спецоперации на Украине страны Запада, в первую очередь входящие в Североатлантический альянс, буквально захлестнула волна милитаризации и увеличения затрат на оборону. Лидеры государств подают своему населению необходимость увеличения военных бюджетов соображениями обеспечения безопасности, в том числе от России, которая, по их мнению, в случае победы на Украине всенепременно нападет как минимум на восточноевропейские страны.Недавно согласившийся остаться на посту генсека НАТО еще на год Йенс Столтенберг отчитался, что в текущем году в альянсе ожидают рост совместных оборонных расходов союзников из Европы и Канады на 8,3 процента по сравнению с 2022-м.— сообщил Столтенберг.Естественно, ставленника Вашингтона радуют такие цифры, ведь главными бенефициарами новой гонки вооружений остаются предприятия американского военно-промышленного комплекса. Но и этого мало, считает Столтенберг. По его словам, на предстоящем 11-12 июля в Вильнюсе саммите НАТО страны блока согласуют новые цели по оборонным расходам на уровне минимум 2% ВВП.Ну а то что той же Германии, которая вроде как все еще остается ведущей экономикой ЕС, приходится сокращать все бюджетные затраты, кроме оборонных, генсека НАТО, как и его заокеанских покровителей, мало интересует.Между тем, Институт мировой экономики Кильского Университета обнародовал доклад, в котором отражены суммарные размеры зарубежной поддержки Киева в период с февраля прошлого года по июнь текущего включительно. Согласно данным экспертов, даже без учета кредитов и трат на беженцев, речь идет о почти 180 млрд долларов, и это только за первые 16 месяцев СВО.Для сравнения, номинальный ВВП 36-миллионного Узбекистана в два раза меньше суммы западной помощи Украине, в которой по последним данным осталось порядка 30 млн жителей. Очевидно, что большая часть этих денег не пошла прямиком на счета украинского Центробанка. Миллиарды помощи в основном достались американской же оборонке, ну, за минусом того, что осело в разных местах по пути движения средств. А рядовым европейцам только остается затягивать потуже пояса ради «защиты украинской демократии» и себя самих от мифической российской угрозы.