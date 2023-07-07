Военное обозрение
Войти Регистрация

Польский премьер прибыл в село Островки на Украине, где 80 лет назад сотни поляков погибли от рук УПА

10
Польский премьер прибыл в село Островки на Украине, где 80 лет назад сотни поляков погибли от рук УПА

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вкопал символический крест в деревне Островки на Украине. Это связано с событиями 80-летней давности - кульминацией Волынской резни, учинённой отрядами Украинской повстанческой армии (*УПА - террористическая организация, запрещённая в России).


Известно, что 11 июля 1943 года в этой деревне бандеровцами были убиты местные жители - поляки. В Польше те события носят название "кровавого воскресенья". Тогда погибли сотни человек.

Как те события описывает сегодня польская пресса:

Волынская резня была геноцидом против поляков, совершенным украинскими националистами в 1943-1945 годах.

В ведомственном издании Минобороны Польши сообщается, что Моравецкий посетил кладбище с захоронениями жертв Волынской резни и возложил венок к памятнику.

Пресс-служба польского премьера распространяет информацию о том, что также он зажёг лампаду и посетил церковь в Островках.

Польский премьер с делегацией заслушал лекцию историка, рассказавшего, что в годы Второй мировой войны тысячи поляков стали жертвами УПА*.

О посещении мемориала официальными лицами Украины на данный момент не сообщается.
Использованы фотографии:
Кристиан Май/канцелярия польского премьера
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 17:07
    0
    Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вкопал символический крест в деревне Островки на Украине. Это связано с событиями 80-летней давности - кульминацией Волынской резни, учинённой отрядами Украинской повстанческой армии (*УПА - террористическая организация, запрещённая в России).
    Странно то что Моравецкий не распял на том кресте Зеленского, но с другой стороны как такое возможно самого себя распять... request hi
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 17:22
      0
      Цитата: oppozite28
      Странно то что Моравецкий не распял на том кресте Зеленского,
      Знаете, у украинцев имеется свой счет к полякам, как раз из тех времен.
      Но сила сейчас за Польшей и поляки понимают, что еще не время...они выжидают, того момента, когда вся Западная Украина окажется под их властью...
  2. agoran
    agoran Сегодня, 17:11
    0
    Ну, нашему премьеру не мешало-бы съездить в деревню Жестяная Горка, Новгородской губернии, где были убиты 3700 мирных эстонцами-националистами.
  3. paul3390
    paul3390 Сегодня, 17:13
    0
    Так вот он какой, когнитивный диссонанс-то... what
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 17:19
      +1
      А где диссонанс? Поляки никогда не оправдывали преступления бандеровцев против себя любимых и не отрицали их, кажется.
  4. роман66
    роман66 Сегодня, 17:18
    0
    Это жжж неспроста, он на что-то намекает
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 17:34
      0
      Только вна намеков не понимают.... надо прямо в лоб yes
  5. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 17:29
    0
    Польские фанаты собирают деньги для российских солдат. На вопрос «почему» прозвучал короткий ответ: «[email protected]@ć Bandera!»

    Несмотря на всю гигантскую западную пропагандистскую машину, обрушившуюся на жителей Европы, и русофобское правительство, польские футбольные фанат поддерживают российских военных в борьбе с украинским нацизмом.

    В данный момент поляки активно собирают средства для 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Помимо поляков в соборе средств активно помогают фанатские движения из Сербии и Греции. На вопрос российских бойцов: «Почему вы решили нас поддержать?», поляки ответили коротко и ясно: «[email protected]@ć Bandera!».

    NE.САХАР

  6. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 17:31
    0
    Трудно Матеушу. И признать украинцев убийцам нельзя, и признать борцами с Россией надо.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:33
    0
    Это напоминание украм: после Германии придёт и Ваша очередь платить и каятся.