Польский премьер прибыл в село Островки на Украине, где 80 лет назад сотни поляков погибли от рук УПА

Волынская резня была геноцидом против поляков, совершенным украинскими националистами в 1943-1945 годах.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вкопал символический крест в деревне Островки на Украине. Это связано с событиями 80-летней давности - кульминацией Волынской резни, учинённой отрядами Украинской повстанческой армии (*УПА - террористическая организация, запрещённая в России).Известно, что 11 июля 1943 года в этой деревне бандеровцами были убиты местные жители - поляки. В Польше те события носят название "кровавого воскресенья". Тогда погибли сотни человек.Как те события описывает сегодня польская пресса:В ведомственном издании Минобороны Польши сообщается, что Моравецкий посетил кладбище с захоронениями жертв Волынской резни и возложил венок к памятнику.Пресс-служба польского премьера распространяет информацию о том, что также он зажёг лампаду и посетил церковь в Островках.Польский премьер с делегацией заслушал лекцию историка, рассказавшего, что в годы Второй мировой войны тысячи поляков стали жертвами УПА*.О посещении мемориала официальными лицами Украины на данный момент не сообщается.