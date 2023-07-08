Экспорт нефтепродуктов из России в Африку резко увеличился после начала российской специальной военной операции. Всего за один год он вырос в 14 раз после ряда дипломатических переговоров африканских и российских официальных лиц.До февраля 2022 года Россия экспортировала в Африку 33 000 баррелей нефтепродуктов в сутки, большую часть которых составлял бензин.К марту 2023 года этот показатель вырос до 420 000 баррелей в сутки. Это произошло из-за того, что поставки в такие страны, как Нигерия, Тунис и Ливия, резко выросли в феврале 2023, когда Европейский союз ввел эмбарго на российскую продукцию.Эмбарго последовало за решениями многих западных стран прекратить импорт российской нефти.Эти санкции стали поводом для России перенаправить значительные объемы экспорта нефти на альтернативные рынки, в том числе в Африку. Индия, Китай и Турция также становятся всё более важными экспортными рынками.Эксперты говорят, что новая «борьба за Африку» набирает обороты с тех пор, как в начале прошлого года началась СВО, когда Россия, Китай, США, Турция, страны Персидского залива и бывшие колониальные державы Великобритания и Франция борются за сотрудничество на быстроразвивающемся Африканском континенте.Министр иностранных дел России Сергей Лавров в течение месяца в прошлом году посетил семь африканских стран, стремясь укрепить связи и открыть новые рынки для российских нефтепродуктов.Возможно, самым ярким свидетельством укрепления связей является экспорт нефтепродуктов из России после того, как 5 февраля вступило в силу эмбарго ЕС на импорт большинства российских нефтепродуктов.Одновременно было введено ценовое ограничение G7, ЕС и Австралии.В тот же день вступило в силу более низкое ценовое ограничение в размере 45 долларов за баррель на нефтепродукты, торгуемые с дисконтом к сырой нефти.Хотя потоки российских нефтепродуктов немного снизились после начала борьбы Российской Федерации с украинским нацизмом в феврале 2022 года, в марте 2023 года они достигли семилетнего максимума в 1,9 млн баррелей в сутки.И хотя поставки в европейские страны, такие как Франция и Бельгия, в последние месяцы сократились, поставки в африканские страны, особенно в северные, резко выросли.