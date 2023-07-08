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Бесполезность санкций: российская нефть вместо Европы продаётся в том числе в Африку

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Бесполезность санкций: российская нефть вместо Европы продаётся в том числе в Африку

Экспорт нефтепродуктов из России в Африку резко увеличился после начала российской специальной военной операции. Всего за один год он вырос в 14 раз после ряда дипломатических переговоров африканских и российских официальных лиц.


До февраля 2022 года Россия экспортировала в Африку 33 000 баррелей нефтепродуктов в сутки, большую часть которых составлял бензин.

К марту 2023 года этот показатель вырос до 420 000 баррелей в сутки. Это произошло из-за того, что поставки в такие страны, как Нигерия, Тунис и Ливия, резко выросли в феврале 2023, когда Европейский союз ввел эмбарго на российскую продукцию.

Эмбарго последовало за решениями многих западных стран прекратить импорт российской нефти.

Эти санкции стали поводом для России перенаправить значительные объемы экспорта нефти на альтернативные рынки, в том числе в Африку. Индия, Китай и Турция также становятся всё более важными экспортными рынками.

Эксперты говорят, что новая «борьба за Африку» набирает обороты с тех пор, как в начале прошлого года началась СВО, когда Россия, Китай, США, Турция, страны Персидского залива и бывшие колониальные державы Великобритания и Франция борются за сотрудничество на быстроразвивающемся Африканском континенте.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в течение месяца в прошлом году посетил семь африканских стран, стремясь укрепить связи и открыть новые рынки для российских нефтепродуктов.

Возможно, самым ярким свидетельством укрепления связей является экспорт нефтепродуктов из России после того, как 5 февраля вступило в силу эмбарго ЕС на импорт большинства российских нефтепродуктов.

Одновременно было введено ценовое ограничение G7, ЕС и Австралии.

В тот же день вступило в силу более низкое ценовое ограничение в размере 45 долларов за баррель на нефтепродукты, торгуемые с дисконтом к сырой нефти.

Хотя потоки российских нефтепродуктов немного снизились после начала борьбы Российской Федерации с украинским нацизмом в феврале 2022 года, в марте 2023 года они достигли семилетнего максимума в 1,9 млн баррелей в сутки.

И хотя поставки в европейские страны, такие как Франция и Бельгия, в последние месяцы сократились, поставки в африканские страны, особенно в северные, резко выросли.
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11 комментариев
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  1. Essex62
    Essex62 Сегодня, 09:36
    +1
    Не те объёмы. Индустриальная гейропа и Африка "две большие разницы". А китайцы и турки хотят энергоресурсы почти на халяву,пользуясь потерей борцунами главного рынка из за санкций . Которые будут существовать до полного развала ЕС и усыхания гейропы,без дешёвых нефти и газа,до скелетика. Перспектива очередного drang nach Osten все отчётливей . Обе мировых начинались именно там. Залужные мечтают о третьей, на нашем континенте. Им главное как- то ЯО нейтрализовать и тогда всё.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 09:44
      +1
      А где он дорогой газ? В Европе в пределах 300-400 пока болтается. В США вообще на исторических минимумах. Нефть 72-75 . Китай очухается от последствий войны с ковидом , тогда и подорожает.
      1. Torins Narkuas
        Torins Narkuas Сегодня, 10:01
        0
        Нефть 72-75
        к сожалению из-за санкций российская нефть продается со скидкой 30-35%, т.е. это еще дешевле. Из-за падения нефтегазовых доходов мы видим сейчас падение курса рубля, что автоматически вызовет повышение цен на товары связанные с импортом как самимих товаров так и комплектующих а это почти все.
        1. Крымский партизан 1974
          Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:35
          +1
          Из-за падения нефтегазовых доходов мы видим сейчас падение курса рубля,
          ...это плохо только тем гражданам РФ кто питается и живёт за счёт импорта...а остальным всё по боку...да хоть 300 руб за бакс...восточное направление торговли РФ набирает обороты
  2. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 09:36
    +1
    Как можно запретить покупать "кровь" нашей индустриальной цивилизации? Запретить покупать можно айфоны и Теслы, но не хлеб и нефть.
  3. ASAD
    ASAD Сегодня, 09:36
    +1
    Европа рядом относительно Африки, логистика дороже, опять же дисконт. Если последние значения богопротивных доллара и евро а также дружеского юаня следствие потерь бюджета от цен на углеводороды то данное достижение так себе.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 09:45
      +2
      НЕ впечатлен. Надо продавать продукты глубокой переработки сырья, а не гнать сырец в огромных объемах за кордон. Как-то так.
      1. Torins Narkuas
        Torins Narkuas Сегодня, 10:06
        0
        НЕ впечатлен. Надо продавать продукты глубокой переработки сырья, а не гнать сырец в огромных объемах за кордон. Как-то так.
        ок, допустим. Для эффективной глубокой переработки нужно эффективное самое современное оборудование, работающие сервисы по его обслуживанию. Где в России производят самое современное оборудование на собственном оборудовании из собственных комплектующих? В России такого нет и не известно будет ли когда либо.
  4. МДП
    МДП Сегодня, 09:43
    +1
    Сколько там Путин заплатил Вагнеру? Не хочет от этой суммы отнять доходы олигархов в Африке, после того как Вагнер своими действиями и именем расположил к России не только те страны где участвует, но и соседей? Чет там сумма от доходов перекроет все что озвучил Путин. Как обычно хотели обгадить кого-то, но народ разбирается
  5. Планем
    Планем Сегодня, 10:02
    +1
    Да уж! Дефицит бюджета России за первой полугодие текущего года составил не то 2,5 трлн р., не то все 3 трлн., ЦБ России опять обрушил рубль, а они хвалятся микроскопическими увеличениями (в натуральных, абсолютных величинах) поставок нефти в Африку, да еще на самом деле по низким ценам. Пропаганда становится все более беспомощной, или и в самом деле хвалиться больше нечем? За полтора года крупного военного конфликта и 9 лет санкционной войны с Западом и провозглашенного курса на импортозамещение когда, наконец, свое машиностроение и иную обрабатывающую промышленность начнете развивать?
  6. NickShel
    NickShel Сегодня, 11:03
    0
    Забавно, что автор новости ни разу в тексте не упомянул по какой цене нефть продается в Африку и по какой она продавалась в ЕС.