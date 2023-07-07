Украина в вооруженном конфликте с Россией активно использует иностранных наемников, среди которых есть и граждане Франции. Радиостанция RTL со ссылкой на собственное расследование назвала примерное количество воюющих на стороне ВСУ французских наемников.
По данным французской прессы, в настоящее время около 100 французов воюют на сторону ВСУ. При этом в самом начале конфликта примерно 800 граждан Франции хотели отправиться воевать за Украину. Но лишь около 400 человек в действительности выехали для участия в конфликте в составе ВСУ.
Некоторые французские граждане приезжали на Украину на несколько дней, а затем возвращались назад, но начинали всем рассказывать о том, что они являются участниками боевых действий. Есть и те, кто уже возвращался домой, а затем вновь ехал воевать.
Среднестатистический французский наемник – мужчина в возрасте 25-40 лет, находящийся «в поиске смысла жизни». Треть из этих людей сочувствуют ультраправым взглядам, некоторые являются открытыми неонацистами. По утверждению радиостанции, всего 10 французских наемников погибли на Украине.
Граждан Франции, желающих участвовать в боевых действиях, записывают в Интернациональный легион. Там им платят 500 евро в месяц как ставку, 3000 евро в месяц за нахождение непосредственно на передовой. Простых добровольцев в легион берут неохотно, так как отдают предпочтение людям с реальным боевым опытом или, по крайней мере, с опытом службы в армии. Французская пресса сообщает, что многие «добровольцы» даже вынуждены закупать оружие за свой счет, так как у ВСУ якобы нет возможности обеспечить им всех желающих.
Но возникает вопрос, как в таком случае Украина может проводить принудительные мобилизации, если даже несколько сотен наемников ей нечем вооружать. Поэтому подобные заявления западной прессы более похожи на стремление представить «диких гусей» некими благородными «рыцарями», воюющими «за правду», а в действительности все обстоит совсем иначе.