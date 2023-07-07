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Россия в течение года поставила на мировой рынок рекордные объёмы пшеницы

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Россия в течение года поставила на мировой рынок рекордные объёмы пшеницы

В сезон 2022-2023 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2022 по 30 июня 2023 гг.) Российской Федерацией были экспортированы 47 миллионов тонн пшеницы. Об этом заявил министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев в выступлении, приуроченном к Всероссийскому дню поля-2023.


Как отметил глава Минсельхоза, данные показатели экспорта пшеницы являются рекордными для страны. В течение сезона Россия поставила около 60 млн тонн зерновых на мировые рынки. Большую часть экспорта составляет пшеница.

В новом сельскохозяйственном году, который продлится с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года, Минсельхоз РФ рассчитывает поставить на мировой рынок 55 миллионов тонн зерновых. Но экспортный потенциал России, в зависимости от конкретных обстоятельств, может быть увеличен.

Отметим, что, несмотря на введенные против России Западом санкции, наша страна продолжает играть ключевую роль на мировом продовольственном рынке. От поставок российских зерновых зависят многие страны мира. В то же время, Запад пытается создавать барьеры и препятствия для попадания российской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки, даже с учетом пока еще функционирующей зерновой сделки России и Украины.

Власти нашей страны пока не намерены продлевать зерновую сделку, срок которой истекает 17 июля, поскольку обязательства в отношении Российской Федерации не выполнены. Это, кстати, признавало даже турецкое руководство. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ранее прямо обвинял США и Великобританию в действиях, направленных на срыв зерновой сделки.
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12 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:45
    +1
    Вот смотрю по стоимости хлеба у нас,на прилавках..На кого это все расчитано?А!Ну,понятно.Вопросы отпадают сами собой..
    1. Андрей ВОВ
      Андрей ВОВ Сегодня, 17:51
      +1
      Стоимость зерна составляет не самую основную долю в стоимости буханки хлеба
    2. свой1970
      свой1970 Сегодня, 17:59
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Вот смотрю по стоимости хлеба у нас,на прилавках..На кого это все расчитано?А!Ну,понятно.Вопросы отпадают сами собой..

      Максимальный скачок зерна в розницу - 12 000 тонна.
      12 рублей - буханки меньше кг=где то 8-10 рублей стоимость муки в буханке
    3. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 18:05
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Вот смотрю по стоимости хлеба у нас,на прилавках..На кого это все расчитано?А!Ну,понятно.Вопросы отпадают сами собой..

      Зерно надо собрать, перевести на элеватор, перемолоть в муку, перевести на хлебозавод, далее уже на прилавок в магазине.

      Прибавьте к стоимости зерна транспортные расходы, наценку элеватора, хлебозавода и магазина в котором вы покупаете хлеб.
  2. Eroma
    Eroma Сегодня, 17:46
    +3
    Если мы без зерновой сделки и так поставляем своё зерно на мировой рынок, то на кой нужна была эта сделка? Чую дело мутное с этой сделкой! no
    1. Юра
      Юра Сегодня, 18:07
      0
      Цитата: Eroma
      Если мы без зерновой сделки и так поставляем своё зерно на мировой рынок, то на кой нужна была эта сделка? Чую дело мутное с этой сделкой! no

      После объявления СВО многие страны отказались торговать с Россией, а вывоз зерна из Украины остановился из-за боевых действий на территории страны. Это повлекло стремительный рост цен и угрозу голода в некоторых странах. Например, по данным ООН, рост цен на пшеницу в марте 2022 года составил 20% по сравнению с февралем того же года.
      Поэтому в мае 2022 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил заключить выгодную для каждой стороны сделку, которая подразумевала ослабление санкций против России и создание безопасного морского коридора для торговли зерном из Украины.
      Это соглашение Россия и Украина подписали в Стамбуле в июле 2022 года. Роль посредников в урегулировании зернового вопроса взяли на себя ООН и Турция. Подписанное соглашение подразумевает автоматическое продление зерновой сделки, если её срок подходит к концу. Сделка состоит из двух частей. Часть, посвященная экспорту зерновых с Украины, заключили на 120 дней, а в ноябре 2022 года продлили еще на 120 дней. Она предусматривает создание морских коридоров для вывоза зерна из трех украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Россия гарантирует, что не будет препятствовать вывозу зерна. Вторая часть сделки заключена на три года — до июля 2025 года. Она подразумевает содействие в экспорте российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Реализация именно этой части до сих пор не началась
  3. vvn_vl
    vvn_vl Сегодня, 17:49
    +1
    так это главная задача орденоносного министра со знакомой фамилией: продать больше... ждем повышения цен на хлеб, муку и пр.
    1. Андрей ВОВ
      Андрей ВОВ Сегодня, 17:52
      0
      Своих запасов очень много переходящих
  4. kventinasd
    kventinasd Сегодня, 17:50
    +3
    Запад пытается создавать барьеры и препятствия для попадания российской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки, даже с учетом пока еще функционирующей зерновой сделки России и Украины..

    Наши дипломаты ещё надеются заключить сделку с дьяволами? Может хватит уже унижений?
    Как по мне, давно пора сравнять с морем все причерноморские порты Украины, чтобы западные непартнёры забыли туда дорогу навсегда.
    1. Ratmir_Ryazan
      Ratmir_Ryazan Сегодня, 18:01
      0
      Наши дипломаты ещё надеются заключить сделку с дьяволами? Может хватит уже унижений?


      Не все так просто.

      Зерновая сделка выгодна Турции, а нам выгодно через Турцию продавать газ и параллельный импорт.

      Если мы перекроем зерновую сделку, есть версия, что нам перекроют тоже много чего, что мы получаем через Турцию.
      1. kventinasd
        kventinasd Сегодня, 18:05
        0
        Цитата: Ratmir_Ryazan
        Если мы перекроем зерновую сделку, есть версия, что нам перекроют тоже много чего, что мы получаем через Турцию.

        А Турция при этом ничего не потеряет? Как по мне, то гораздо больше. Их экономика итак на ладан дышит. Этот беспредел уже надоел. Сколько можно очередными плевками утираться?
  5. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 17:59
    +3
    Слава российским Хлеборобам!

    Он не падает к нам с неба,
    Появляется не вдруг.
    Чтобы вырос колос хлеба,
    Нужен труд десятков рук
    Взором радостным объемлю
    Даль бескрайнюю полей.
    Слава тем, кто любит землю,
    Тем, кто трудится на ней!