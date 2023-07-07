Россия в течение года поставила на мировой рынок рекордные объёмы пшеницы

В сезон 2022-2023 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2022 по 30 июня 2023 гг.) Российской Федерацией были экспортированы 47 миллионов тонн пшеницы. Об этом заявил министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев в выступлении, приуроченном к Всероссийскому дню поля-2023.Как отметил глава Минсельхоза, данные показатели экспорта пшеницы являются рекордными для страны. В течение сезона Россия поставила около 60 млн тонн зерновых на мировые рынки. Большую часть экспорта составляет пшеница.В новом сельскохозяйственном году, который продлится с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года, Минсельхоз РФ рассчитывает поставить на мировой рынок 55 миллионов тонн зерновых. Но экспортный потенциал России, в зависимости от конкретных обстоятельств, может быть увеличен.Отметим, что, несмотря на введенные против России Западом санкции, наша страна продолжает играть ключевую роль на мировом продовольственном рынке. От поставок российских зерновых зависят многие страны мира. В то же время, Запад пытается создавать барьеры и препятствия для попадания российской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки, даже с учетом пока еще функционирующей зерновой сделки России и Украины.Власти нашей страны пока не намерены продлевать зерновую сделку, срок которой истекает 17 июля, поскольку обязательства в отношении Российской Федерации не выполнены. Это, кстати, признавало даже турецкое руководство. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ранее прямо обвинял США и Великобританию в действиях, направленных на срыв зерновой сделки.