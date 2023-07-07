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Немецкая пресса: Разведка ФРГ в день мятежа прослушивала переговоры Лукашенко и Пригожина

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Немецкая пресса: Разведка ФРГ в день мятежа прослушивала переговоры Лукашенко и Пригожина

Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) во время попытки вооруженного мятежа в России 24 июня якобы прослушивала переговоры между куратором ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко.


Как сообщают, основываясь на итогах проведенного журналистского расследования, входящие в немецкую медиагруппу ARD радиостанции WDR и NDR, немецкая разведка была напрямую осведомлена о посреднической роли президента Белоруссии. Однако, представитель БНД отказался называть источники получения информации о проведении переговоров между Лукашенко и Пригожиным.

Кроме того, утверждается, что БНД подозревала вероятность вооруженного мятежа Пригожина примерно за неделю до произошедшего и предпринимала попытки подтвердить полученную информацию у своих партнеров, однако сделать это не удалось. Вследствие этого ведомству канцлера не была вовремя предоставлена информация, касающаяся возможного мятежа в России. Несмотря на это, разведка все же проинформировала немецкое правительство о событиях в России накануне начала мятежа вечером 23 июня.

Ранее немецкое издание Spiegel со ссылкой на собственные источники сообщало, что в БНД было инициировано проведение внутренней проверки из-за несвоевременного информирования правительства ФРГ о попытке мятежа в России. Руководство немецкой разведки подверглось критике из-за неосведомленности о готовящемся мятеже.

Отметим, что ни российская, ни белорусская стороны данную информацию, в том числе и о том, что Лукашенко якобы прослушивала немецкая разведка, никак не комментировали, это может быть и вброс со стороны немецкой прессы.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Олаф Косинский
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3 комментария
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  1. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 17:50
    +3
    Есть старый анекдот где дедуле врач советуют: вы тоже говорите :)
  2. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 17:56
    +2
    Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) во время попытки вооруженного мятежа в России 24 июня якобы прослушивала переговоры между куратором ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

    Да бред все это. Через два часа после разговора, все появилось в открытом доступе. Фрицы на пустом месте пытаются заработать себе очки.
  3. alexoff
    alexoff Сегодня, 17:59
    +3
    Скорее они прослушивали переговоры Вован и Лексуса