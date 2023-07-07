Немецкая пресса: Разведка ФРГ в день мятежа прослушивала переговоры Лукашенко и Пригожина

Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) во время попытки вооруженного мятежа в России 24 июня якобы прослушивала переговоры между куратором ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Как сообщают, основываясь на итогах проведенного журналистского расследования, входящие в немецкую медиагруппу ARD радиостанции WDR и NDR, немецкая разведка была напрямую осведомлена о посреднической роли президента Белоруссии. Однако, представитель БНД отказался называть источники получения информации о проведении переговоров между Лукашенко и Пригожиным.Кроме того, утверждается, что БНД подозревала вероятность вооруженного мятежа Пригожина примерно за неделю до произошедшего и предпринимала попытки подтвердить полученную информацию у своих партнеров, однако сделать это не удалось. Вследствие этого ведомству канцлера не была вовремя предоставлена информация, касающаяся возможного мятежа в России. Несмотря на это, разведка все же проинформировала немецкое правительство о событиях в России накануне начала мятежа вечером 23 июня.Ранее немецкое издание Spiegel со ссылкой на собственные источники сообщало, что в БНД было инициировано проведение внутренней проверки из-за несвоевременного информирования правительства ФРГ о попытке мятежа в России. Руководство немецкой разведки подверглось критике из-за неосведомленности о готовящемся мятеже.Отметим, что ни российская, ни белорусская стороны данную информацию, в том числе и о том, что Лукашенко якобы прослушивала немецкая разведка, никак не комментировали, это может быть и вброс со стороны немецкой прессы.