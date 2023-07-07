Глава украинского МИД: На саммите НАТО Украина должна получить приглашение в альянс с «открытой датой»

Все, что нужно — это стратегическое предвидение и политическая воля

Интрига под условным названием «ускоренное вступление Украины в НАТО» никак не может утихнуть. Вроде уже все кто можно и нужно высказались на эту тему. В Белом доме в очередной раз четко обозначили позицию, что речи об этом пока идти не может, вначале Киев должен закончить боевые действия в стране и вообще выполнить все требования для принятия в блок. Даже в Варшаве засомневались, что на предстоящем 11-12 июля в Вильнюсе саммите альянса стоит поднимать эту тему.Тогда украинские власти, что называется, решили зайти с другой стороны. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на страницах американского журнала Foreign Policy согласился с тем, что для фактического вступления в альянс необходимо выполнить определенные формальные требования. Но ведь ничто не мешает на вильнюсском саммите хотя бы озвучить приглашение Украине на вступление в НАТО с «открытой датой», что не будет никоим образом противоречить Уставу военного объединения.— считает глава украинского МИД.По его словам, на саммите главы государств, входящих в альянс, должны хотя бы озвучить некие сроки, после истечения которых можно будет вновь поднять вопрос о приглашении Украины в НАТО.Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг озвучил повестку саммита, касающуюся Украины. В частности, будет решен вопрос о создании Совета Украина-НАТО, который станет платформой по урегулированию кризисов и принятию решений. Будет согласована программа многолетней поддержки и мер по обеспечению полной взаимосовместимости между ВСУ и НАТО. Даже денег выделят, но немного, всего 500 млн евро, да и то по факту на гуманитарные нужды.Насчет приглашения, пусть и с неопределенной датой, Украины в альянс Столтенберг не сказал ни слова. Что вполне объяснимо с учетом довольно категоричной позиции по этому вопросу администрации Байдена.