На участке фронта в районе Орехова на Запорожском направлении бойцы Вооруженных сил Российской Федерации нанесли очередное поражение украинским боевикам, пытавшимся атаковать наши позиции. Это следует из информации, опубликованной Telegram-каналом «Военкоры Русской весны».По информации военных корреспондентов, украинские формирования попытались атаковать российские позиции на рубеже Копани – Работино – Вербовое, что на Ореховском участке фронта на Запорожском направлении. Однако враг получил достойный отпор. Наши войска обстреляли наступавших боевиков ВСУ из артиллерийских орудий, минометов и пулеметов, также по противнику отработали снайперы.В результате наступление противника было отражено. Боевики ВСУ попытались отходить от места боя по лесопосадкам. Пытаясь спешно покинуть данный район, украинские боевики бросили тела убитых сослуживцев. Но, что поражает еще больше, они побросали и раненых товарищей. В итоге российские войска захватили в плен боевиков ВСУ и завладели брошенным западным вооружением.Отметим, что на Запорожском направлении продолжаются ожесточенные бои между российскими войсками и украинскими формированиями. При этом противник регулярно проводит т.н. «мясные атаки», когда пехота просто бежит на российские позиции. Такая тактика неизбежно влечет за собой очень большие потери. Раненых боевиков ВСУ все чаще захватывают в плен, потому что их бросают отступающие товарищи, а сами они, лишившись сил, не в состоянии оперативно отступить от того места, где понесли поражение от российских войск.