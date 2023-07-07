Военное обозрение
Войти Регистрация

Американский аналитик рассказал, как ВС РФ удалось снизить возможности РСЗО HIMARS на Украине

7
Американский аналитик рассказал, как ВС РФ удалось снизить возможности РСЗО HIMARS на Украине

Эффективность применения реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленных Украине Соединенными Штатами, в последние месяцы заметно снизилась. Об этом рассказал американский аналитик, бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону на YouTube.


По словам Риттера, РСЗО HIMARS сегодня уже не играет заметной роли в украинском контрнаступлении или в нанесении ударов по российским военным объектам у линии фронта. Российские военные довольно быстро научились бороться с РСЗО HIMARS. Системы радиоэлектронной борьбы легко глушат GPS-сигналы ракет HIMARS. В результате снижается их точность и ракеты становятся бесполезными, учитывая их высокую стоимость.

Сейчас, отмечает аналитик, украинский режим настойчиво просит у США ракеты ATACMS. Было принято соответствующее решение руководства США передать эти ракеты Украине. Но поскольку американская армия давно использует такие ракеты, российские военные, как отмечает Риттер, тоже изучали возможности борьбы с ними. К тому же, напомнил аналитик, Россия обладает лучшей в мире системой противовоздушной обороны.

Приводя в пример РСЗО HIMARS, Риттер прогнозирует, что аналогичная ситуация произойдет и с пусковыми установками ракет ATACMS. Если такие ракеты появятся на вооружении ВСУ, то средства ПВО ВС РФ их будут успешно перехватывать, а средства РЭБ позволят снизить точность ракет. Поэтому, считает эксперт, поставки всех видов вооружений являются бесполезными, учитывая потенциал российской армии, продемонстрированный во время отражения украинского контрнаступления.
Использованы фотографии:
Wikipedia / DVIDSHUB
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 18:21
    +1
    Основная проблема атакмс в том что те же С-400 могут перехватывать баллистические ракеты с дальностью до 3500 км только на расстоянии 60 км, из открытых источников, то есть надо много систем чтобы всё прикрыть, это не 250-400 км по самолётам и крылатым ракетам.
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 18:23
    +6
    Эффективность применения реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленных Украине Соединенными Штатами, в последние месяцы заметно снизилась.

    Странное заявление...Оно имело бы какую-то ценность, если бы прозвучало от участников СВО.
    Хвала из уст врага всегда лжива.
  3. czes
    czes Сегодня, 18:26
    -2
    Это типа "позитивная новость" для поддержки штанов?
  4. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 18:47
    +2
    Эффективность Химарсов снизилась потому, что склады вынесли за пределы радиуса их поражения и разукрупнили (измельчили) склады в зоне их поражения - последствия удара стали не так болезненны. Сами Химарсы как поражали цели, так и продолжают поражать. Плюс эффективно используются в контрбатарейной борьбе - кадров проивник выкладывает достаточно.
    1. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 19:04
      -1
      Цитата: blackGRAIL
      Сами Химарсы как поражали цели, так и продолжают поражать.

      Что-то незаметно.
  5. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 18:50
    0
    Автомобили-постановщики помех , сами - приоритетные цели
    для дронов-камикадзе. За ними специально охотятся.
    Фактически, к каждой батарее гаубиц-самоходок ( а именно
    их сейчас выбивают Хаймарсы) надо добавлять станцию РЭБ,
    чтобы спасти САУ.
  6. stels_07
    stels_07 Сегодня, 19:03
    0
    Хоть одно видео поражения хаймерса есть?