Эффективность применения реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленных Украине Соединенными Штатами, в последние месяцы заметно снизилась. Об этом рассказал американский аналитик, бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону на YouTube.По словам Риттера, РСЗО HIMARS сегодня уже не играет заметной роли в украинском контрнаступлении или в нанесении ударов по российским военным объектам у линии фронта. Российские военные довольно быстро научились бороться с РСЗО HIMARS. Системы радиоэлектронной борьбы легко глушат GPS-сигналы ракет HIMARS. В результате снижается их точность и ракеты становятся бесполезными, учитывая их высокую стоимость.Сейчас, отмечает аналитик, украинский режим настойчиво просит у США ракеты ATACMS. Было принято соответствующее решение руководства США передать эти ракеты Украине. Но поскольку американская армия давно использует такие ракеты, российские военные, как отмечает Риттер, тоже изучали возможности борьбы с ними. К тому же, напомнил аналитик, Россия обладает лучшей в мире системой противовоздушной обороны.Приводя в пример РСЗО HIMARS, Риттер прогнозирует, что аналогичная ситуация произойдет и с пусковыми установками ракет ATACMS. Если такие ракеты появятся на вооружении ВСУ, то средства ПВО ВС РФ их будут успешно перехватывать, а средства РЭБ позволят снизить точность ракет. Поэтому, считает эксперт, поставки всех видов вооружений являются бесполезными, учитывая потенциал российской армии, продемонстрированный во время отражения украинского контрнаступления.