Type 15 против Zorawar: легкие танки Китая и Индии для боев в высокогорье

После столкновений на спорных рубежах в Гималаях между Индией и Китаем сохраняется напряженность, способная перерасти в полноценное боевое противоборство. На этом фоне обе страны продолжают укреплять свои войска и инфраструктуру на приграничных высокогорных территориях.
И Китай, и Индия сталкиваются со специфическими проблемами из-за разделяющей их сложной местности, что особенно затрагивает ОБТ. Низкое давление воздуха на больших высотах уменьшает производительность силовых установок танков, а низкие температуры вынуждают экипажи заводить двигатели на срок до 30 минут каждые 2-3 часа, чтобы предотвратить замерзание их компонентов
- указывается в издании Business Insider.
Type 15
Как отмечается в издании, Китай решил эти проблемы, развернув в Гималаях легкие танки Type 15 (VT5 ZTQ-15), которые предназначены для эксплуатации в горной местности. Type 15 – это «свежий» продукт оборонки КНР: он был представлен в 2016 году. Он призван оказывать непосредственную поддержку пехоте и легкой бронетехники при штурме вражеских позиций. Акцент при их создании делался на скорости и маневренности в ущерб броне и огневой мощи.
В то время как тяжелобронированные машины, такие как ОБТ Т-72 и Т-90, сталкиваются с трудностями в условиях нехватки кислорода, легкий танк Type 15 может работать на больших высотах благодаря своему мощному двигателю и генераторам кислорода. Его малый вес и высокое соотношение мощности и массы также делают его более мобильным в сравнении с тяжелыми танками
- говорится в издании.
Оснащенный 105-мм нарезной пушкой с автоматическим заряжанием и боезапасом в 38 снарядов, Type 15 также вооружен дистанционно управляемым 12,7-мм пулеметом и 40-мм гранатометом. Он может развивать скорость до 70 км/ч по трассам и 40 км/ч по бездорожью. Стандартная стальная конструкция танка усилена блоками пассивной ДЗ на башне и бортах. Кроме того, он может быть оснащен КАЗ китайского производства.
Type 15 может похвастаться современной электроникой, включая лазерный дальномер, ночную и ИК-оптику, систему датчиков предупреждения, спутниковую связь, а также инерциальные и спутниковые навигационные системы.
Гидропневматическая подвеска танка позволяет наводить орудие на больших углах по вертикали, чем у обычных танков, что оказывается полезным для поражения целей в условиях боев на большой высоте.
По оценкам западных обозревателей, на вооружении Китая находится около 500 танков Type 15. Их развертывание в Гималаях выявило ограничения индийского бронетанкового арсенала, который в значительной степени опирается на ОБТ, малопригодные для работы на больших высотах.
Проект Zorawar
Армия Индии осталась без легких танков с тех пор, как в 1989 году был снят с вооружения советский ПТ-76. Она полагается на ОБТ T-90S Bhishma, T-72M1 Ajeya и Arjun, которые весят от 58 до 68 тонн.
Эти танки были приобретены с учетом угрозы со стороны Пакистана и лучше подходят для открытых равнин и пустынь
- говорится в издании.
Хотя Индия предпринимала периодические попытки разработать новый легкий танк с 1983 года, она так и не смогла довести до завершения ни один из проектов. Однако столкновения в Ладакхе в 2020 году побудили возобновить усилия по приобретению легкого танка.
В 2021 году Минбороны Индии заявило о намерении закупить 350 легких танков. Эти машины должны весить не более 25 тонн и иметь экипаж из 2-3 человек. Дополнительные требования включают автоматическое заряжание, дистанционно управляемый пулемет, способность стрелять «умными» боеприпасами и ПТУР, а также возможность установки блоков ДЗ.
Первоначально на Западе предполагали, что Индия может приобрести 2С25 «Спрут-СДМ1» у России, которая неоднократно предлагала передать технологии, необходимые для его изготовления. Однако правительство Индии выразило предпочтение танку отечественной разработки.
В конце 2022 года Минобороны одобрило закупку 315 танков, которые будут состоять из семи полков, с потенциальным увеличением заказа до почти 700 машин. Индийская компания Larsen Toubro была объявлена правительственным партнером по разработке новой техники, а в апреле 2023 года она получила контракт на создание первого прототипа. Он будет оснащен 800-сильным двигателем производства Rolls-Royce и 105-мм пушкой от бельгийской компании John Cockerill.
Индийские официальные лица заявили, что первые танки будут готовы к пробным испытаниям к концу этого года, при первоначальном заказе на 59 единиц. Работы осуществляются в рамках проекта Zorawar, получившего свое название в честь генерала Зоравара Сингха, который отвоевал Ладакх у китайских правителей в начале 19 века.