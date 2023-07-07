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Type 15 против Zorawar: легкие танки Китая и Индии для боев в высокогорье

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Type 15 против Zorawar: легкие танки Китая и Индии для боев в высокогорье

После столкновений на спорных рубежах в Гималаях между Индией и Китаем сохраняется напряженность, способная перерасти в полноценное боевое противоборство. На этом фоне обе страны продолжают укреплять свои войска и инфраструктуру на приграничных высокогорных территориях.


И Китай, и Индия сталкиваются со специфическими проблемами из-за разделяющей их сложной местности, что особенно затрагивает ОБТ. Низкое давление воздуха на больших высотах уменьшает производительность силовых установок танков, а низкие температуры вынуждают экипажи заводить двигатели на срок до 30 минут каждые 2-3 часа, чтобы предотвратить замерзание их компонентов

- указывается в издании Business Insider.

Type 15


Как отмечается в издании, Китай решил эти проблемы, развернув в Гималаях легкие танки Type 15 (VT5 ZTQ-15), которые предназначены для эксплуатации в горной местности. Type 15 – это «свежий» продукт оборонки КНР: он был представлен в 2016 году. Он призван оказывать непосредственную поддержку пехоте и легкой бронетехники при штурме вражеских позиций. Акцент при их создании делался на скорости и маневренности в ущерб броне и огневой мощи.

В то время как тяжелобронированные машины, такие как ОБТ Т-72 и Т-90, сталкиваются с трудностями в условиях нехватки кислорода, легкий танк Type 15 может работать на больших высотах благодаря своему мощному двигателю и генераторам кислорода. Его малый вес и высокое соотношение мощности и массы также делают его более мобильным в сравнении с тяжелыми танками

- говорится в издании.

Оснащенный 105-мм нарезной пушкой с автоматическим заряжанием и боезапасом в 38 снарядов, Type 15 также вооружен дистанционно управляемым 12,7-мм пулеметом и 40-мм гранатометом. Он может развивать скорость до 70 км/ч по трассам и 40 км/ч по бездорожью. Стандартная стальная конструкция танка усилена блоками пассивной ДЗ на башне и бортах. Кроме того, он может быть оснащен КАЗ китайского производства.

Type 15 может похвастаться современной электроникой, включая лазерный дальномер, ночную и ИК-оптику, систему датчиков предупреждения, спутниковую связь, а также инерциальные и спутниковые навигационные системы.

Гидропневматическая подвеска танка позволяет наводить орудие на больших углах по вертикали, чем у обычных танков, что оказывается полезным для поражения целей в условиях боев на большой высоте.

По оценкам западных обозревателей, на вооружении Китая находится около 500 танков Type 15. Их развертывание в Гималаях выявило ограничения индийского бронетанкового арсенала, который в значительной степени опирается на ОБТ, малопригодные для работы на больших высотах.



Проект Zorawar


Армия Индии осталась без легких танков с тех пор, как в 1989 году был снят с вооружения советский ПТ-76. Она полагается на ОБТ T-90S Bhishma, T-72M1 Ajeya и Arjun, которые весят от 58 до 68 тонн.

Эти танки были приобретены с учетом угрозы со стороны Пакистана и лучше подходят для открытых равнин и пустынь

- говорится в издании.

Хотя Индия предпринимала периодические попытки разработать новый легкий танк с 1983 года, она так и не смогла довести до завершения ни один из проектов. Однако столкновения в Ладакхе в 2020 году побудили возобновить усилия по приобретению легкого танка.

В 2021 году Минбороны Индии заявило о намерении закупить 350 легких танков. Эти машины должны весить не более 25 тонн и иметь экипаж из 2-3 человек. Дополнительные требования включают автоматическое заряжание, дистанционно управляемый пулемет, способность стрелять «умными» боеприпасами и ПТУР, а также возможность установки блоков ДЗ.

Первоначально на Западе предполагали, что Индия может приобрести 2С25 «Спрут-СДМ1» у России, которая неоднократно предлагала передать технологии, необходимые для его изготовления. Однако правительство Индии выразило предпочтение танку отечественной разработки.

В конце 2022 года Минобороны одобрило закупку 315 танков, которые будут состоять из семи полков, с потенциальным увеличением заказа до почти 700 машин. Индийская компания Larsen Toubro была объявлена правительственным партнером по разработке новой техники, а в апреле 2023 года она получила контракт на создание первого прототипа. Он будет оснащен 800-сильным двигателем производства Rolls-Royce и 105-мм пушкой от бельгийской компании John Cockerill.

Индийские официальные лица заявили, что первые танки будут готовы к пробным испытаниям к концу этого года, при первоначальном заказе на 59 единиц. Работы осуществляются в рамках проекта Zorawar, получившего свое название в честь генерала Зоравара Сингха, который отвоевал Ладакх у китайских правителей в начале 19 века.

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11 комментариев
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  1. wanna
    wanna Сегодня, 19:13
    -1
    Он призван оказывать непосредственную поддержку пехоте и легкой бронетехники при штурме вражеских позиций. Акцент при их создании делался на скорости и маневренности в ущерб броне и огневой мощи.

    На самом деле это один из вопросов, над которым размышляет Китай. Будет ли будущее по-прежнему за тяжелыми, тяжелобронированными танками? (Если сравнить их с Leopard 2 по боевым характеристикам), кто окажется более живучим в бою - тяжелобронированный флот Второй мировой войны или легкие фрегаты сегодняшнего дня?

    Вопрос о том, как будет спроектировано следующее поколение наших танков, мы уже рассматривали. Броня просто должна быть в правильной пропорции, более гибкая, более мощная, более огневая мощь и более активная защита от болезней - это один из наших вариантов.
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 19:14
    +2
    В конце 2022 года Минобороны одобрило закупку 315 танков, которые будут состоять из семи полков, с потенциальным увеличением заказа до почти 700 машин.
    Ага..."дайте мне таблетку от жадности, ну САМУЮ БОЛЬШУЮ"...
  3. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 19:19
    0
    В Китай верю, сделали и будут делать ещё лучше. А вот Индия.... Они свой арджун сколько лет пытали, сколько переделывали и получилось так себе. Всё только закупают. Вроде и мозги есть и деньги, почему не могут своё делать, не понятно
    1. nemez
      nemez Сегодня, 19:25
      +2
      Не знаю,насчёт мозгов вы по моему слишком оптимистично.
    2. ИВЗ
      ИВЗ Сегодня, 19:29
      0
      Вроде и мозги есть и деньги, почему не могут своё делать, не понятно
      Мозги должны быть заточены под определённую задачу. Без образования и опыта работы по конкретной тематике (именно и то и другое вместе) успеха ожидать не следует. Поэтому правильно делают индийцы, нарабатывая свой опыт.
    3. Наган
      Наган Сегодня, 19:32
      -1
      Цитата: Вадим С
      В Китай верю, сделали и будут делать ещё лучше. А вот Индия.... Они свой арджун сколько лет пытали, сколько переделывали и получилось так себе. Всё только закупают. Вроде и мозги есть и деньги, почему не могут своё делать, не понятно

      Еще в СССР говорили, что кинофильмы бывают хорошие, плохие, и индийские. Что касается программ, там то же самое, мне не раз приходилось переписывать за индюками. Похоже что со всем остальным оно примерно так же, за исключением чая, да и то на мой вкус цейлонский лучше.
      Хотя высочайшее качество китайской продукции славится на весь мир. Так что тут они друг друга стоят. Не зря же в одном из недавний конфликтов они дрались исключительно палками и камнями lol
      Да и вообще, и у тех, и у других демографические проблемы, для решения которых нет средства лучше небольшой и локализованной, но при этом интенсивной, войны.
      1. wanna
        wanna Сегодня, 19:36
        -1
        Эй, еврей, даже если ты выживешь как программист, ты не более IT, чем китайцы.

        Потому что, судя по твоему рассказу, я могу поклясться, что ты не владеешь языком C.

        Потому что это было бы слишком сложно для тебя, и ты, как американский еврей, который иммигрировал в советское время и отчаянно нуждается в коде только для того, чтобы выжить, вряд ли сможешь работать на C.

        Nagant，Я даже не знаю, что такого в еврейском парне, что у него комплекс превосходства, ты никогда не узнаешь себя.

        Также я знаю, что вы, евреи, попытаетесь воспользоваться правилами и в следующий раз сообщите обо мне. Удалите эти мои слова.
        1. Наган
          Наган Сегодня, 19:48
          0
          C#, Microsoft Certified.
          C и даже C++ теперь применяются только для решения весьма специфических задач. Если в 1990е еще можно было найти работу, имея за плечами один лишь C++, то по нынешним временам это нереально.
          Да, у Вас что, опять в кране нет воды? Так евреев проклинать не поможет, надо вызывать водопроводчика. Кстати, мой водопроводчик - еврей, Сеня из Одессы.
  4. Krivobokoff
    Krivobokoff Сегодня, 19:25
    -1
    Спрут СД переоснастить на бенз двигатель и вперёд
  5. Наган
    Наган Сегодня, 19:41
    +1
    А не проще ли пришпандорить компрессор к имеющимся ОБТ? Если верить статье, главная проблема имеющихся танков это разреженный воздух, и компрессор ее решит. Все эти легкие танки против ОБТ ни о чем, что было доказано блестящими успехами французских колесных "танков" в/на.
    1. wanna
      wanna Сегодня, 19:45
      0
      Конечно, это нелегко, я сомневаюсь в твоей квалификации писать код.
      Потому что ты такой глупый.