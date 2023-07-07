Type 15 против Zorawar: легкие танки Китая и Индии для боев в высокогорье

И Китай, и Индия сталкиваются со специфическими проблемами из-за разделяющей их сложной местности, что особенно затрагивает ОБТ. Низкое давление воздуха на больших высотах уменьшает производительность силовых установок танков , а низкие температуры вынуждают экипажи заводить двигатели на срок до 30 минут каждые 2-3 часа, чтобы предотвратить замерзание их компонентов

Type 15

В то время как тяжелобронированные машины, такие как ОБТ Т-72 и Т-90, сталкиваются с трудностями в условиях нехватки кислорода, легкий танк Type 15 может работать на больших высотах благодаря своему мощному двигателю и генераторам кислорода. Его малый вес и высокое соотношение мощности и массы также делают его более мобильным в сравнении с тяжелыми танками

Проект Zorawar

Эти танки были приобретены с учетом угрозы со стороны Пакистана и лучше подходят для открытых равнин и пустынь

После столкновений на спорных рубежах в Гималаях между Индией и Китаем сохраняется напряженность, способная перерасти в полноценное боевое противоборство. На этом фоне обе страны продолжают укреплять свои войска и инфраструктуру на приграничных высокогорных территориях.- указывается в издании Business Insider.Как отмечается в издании, Китай решил эти проблемы, развернув в Гималаях легкие танки Type 15 (VT5 ZTQ-15), которые предназначены для эксплуатации в горной местности. Type 15 – это «свежий» продукт оборонки КНР: он был представлен в 2016 году. Он призван оказывать непосредственную поддержку пехоте и легкой бронетехники при штурме вражеских позиций. Акцент при их создании делался на скорости и маневренности в ущерб броне и огневой мощи.- говорится в издании.Оснащенный 105-мм нарезной пушкой с автоматическим заряжанием и боезапасом в 38 снарядов, Type 15 также вооружен дистанционно управляемым 12,7-мм пулеметом и 40-мм гранатометом. Он может развивать скорость до 70 км/ч по трассам и 40 км/ч по бездорожью. Стандартная стальная конструкция танка усилена блоками пассивной ДЗ на башне и бортах. Кроме того, он может быть оснащен КАЗ китайского производства.Type 15 может похвастаться современной электроникой, включая лазерный дальномер, ночную и ИК-оптику, систему датчиков предупреждения, спутниковую связь, а также инерциальные и спутниковые навигационные системы.Гидропневматическая подвеска танка позволяет наводить орудие на больших углах по вертикали, чем у обычных танков, что оказывается полезным для поражения целей в условиях боев на большой высоте.По оценкам западных обозревателей, на вооружении Китая находится около 500 танков Type 15. Их развертывание в Гималаях выявило ограничения индийского бронетанкового арсенала, который в значительной степени опирается на ОБТ, малопригодные для работы на больших высотах.Армия Индии осталась без легких танков с тех пор, как в 1989 году был снят с вооружения советский ПТ-76. Она полагается на ОБТ T-90S Bhishma, T-72M1 Ajeya и Arjun, которые весят от 58 до 68 тонн.- говорится в издании.Хотя Индия предпринимала периодические попытки разработать новый легкий танк с 1983 года, она так и не смогла довести до завершения ни один из проектов. Однако столкновения в Ладакхе в 2020 году побудили возобновить усилия по приобретению легкого танка.В 2021 году Минбороны Индии заявило о намерении закупить 350 легких танков. Эти машины должны весить не более 25 тонн и иметь экипаж из 2-3 человек. Дополнительные требования включают автоматическое заряжание, дистанционно управляемый пулемет, способность стрелять «умными» боеприпасами и ПТУР, а также возможность установки блоков ДЗ.Первоначально на Западе предполагали, что Индия может приобрести 2С25 «Спрут-СДМ1» у России, которая неоднократно предлагала передать технологии, необходимые для его изготовления. Однако правительство Индии выразило предпочтение танку отечественной разработки.В конце 2022 года Минобороны одобрило закупку 315 танков, которые будут состоять из семи полков, с потенциальным увеличением заказа до почти 700 машин. Индийская компания Larsen Toubro была объявлена правительственным партнером по разработке новой техники, а в апреле 2023 года она получила контракт на создание первого прототипа. Он будет оснащен 800-сильным двигателем производства Rolls-Royce и 105-мм пушкой от бельгийской компании John Cockerill.Индийские официальные лица заявили, что первые танки будут готовы к пробным испытаниям к концу этого года, при первоначальном заказе на 59 единиц. Работы осуществляются в рамках проекта Zorawar, получившего свое название в честь генерала Зоравара Сингха, который отвоевал Ладакх у китайских правителей в начале 19 века.