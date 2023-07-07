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Польша начала переброску подразделений сухопутных войск на границу с Белоруссией

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Польша начала переброску подразделений сухопутных войск на границу с Белоруссией

В ближайшие дни на границу Польши с Белоруссией будут переброшены дополнительные силы польской армии. Об этом сообщается на официальной странице в социальной сети 12-й механизированной бригады Войска Польского.


Как утверждается в сообщении, не менее 1000 солдат и 200 единиц военной техники в течение ближайших дней отправятся на восток Польши. Присутствие сухопутных войск на границе с Белоруссией ставит своей целью демонстрацию готовности оперативно реагировать на любые попытки дестабилизации ситуации. Об этом также сообщает польская 12-я механизированная бригада.

Операция, в рамках которой осуществляется переброска войск, носит название «Безопасное Подляшье». Не исключено, что приказ о начале операции был отдан в связи с появлением в медийном пространстве информации о скором приезде в Белоруссию большого количества бойцов российской ЧВК «Вагнер». Президент Польши Анджей Дуда ранее заявлял, что в стране считают данное событие очень негативным и неприятным событием.

Отметим, что Варшава в последнее время наращивает военную активность. Так, в стране увеличивается численность войск, польские власти постоянно анонсируют новые закупки вооружений в других странах.

Кроме того, представители польского руководства уже просят у США разместить в стране американское ядерное оружие – якобы в качестве меры безопасности на фоне размещения российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. При этом, само собой, безопасность и интересы простого польского населения представителей власти никоим образом не интересуют. Если потребуется, они готовы подставить граждан страны во имя американских геополитических амбиций.
Использованы фотографии:
Министерство национальной обороны Польши
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8 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 18:36
      +3
      ставит своей целью демонстрацию готовности оперативно реагировать на любые попытки дестабилизации ситуации.

      Насколько я помню, дестабилизация - не наша фишка. Этим матрасы занимаются вокруг российских границ со времён распада СССР. А ната, включая Польшу, им с удовольствием подмахивают.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 18:43
        +1
        200 единиц военной техники.
        И это не мопеды.
        В 12-ой бригаде танки, БМП, зенитки, самоходки.
  2. Комментарий был удален.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:46
    +1
    Польша нападёт на Белоруссию ,а люлей получат от России.Байден даже не рыпнется ,выразит озабоченность и будет звонить Путину ,на счёт 5 статьи ( она для избранных,кто находится не за лужей)и каятся ,что он здесь непричём.
  4. Sith
    Sith Сегодня, 18:46
    +2
    Цитата: Shurik70
    200 единиц военной техники.
    И это не мопеды.
    В 12-ой бригаде танки, БМП, зенитки, самоходки.

    Змеиные войска ... что они хотят ?) ТЯО?)
  5. beybender
    beybender Сегодня, 18:47
    0
    Интересно , а у Батьки есть озабоченности и линии , или это чисто Российская фишка рисовать , озабочеваться и ни черта не делать ?!? А ведь скоро кассетами по площадям укровояки лупить начнут !!!
  6. wanna
    wanna Сегодня, 18:47
    +1
    Потому что "освобожденный" шеф-повар уже находится в их границах?
  7. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 18:53
    0
    Операция, в рамках которой осуществляется переброска войск, носит название «Безопасное Подляшье».

    Подляшье -это Белосток. Это они перебрасывают бригаду в район Сувалок. Калининградская и Гродненская области там граничат с Польшей.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 19:00
      0
      Польша нарывается на декоммунизацию с Белостоком?Украина ни чему не учит.