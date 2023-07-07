Польша начала переброску подразделений сухопутных войск на границу с Белоруссией

В ближайшие дни на границу Польши с Белоруссией будут переброшены дополнительные силы польской армии. Об этом сообщается на официальной странице в социальной сети 12-й механизированной бригады Войска Польского.
Как утверждается в сообщении, не менее 1000 солдат и 200 единиц военной техники в течение ближайших дней отправятся на восток Польши. Присутствие сухопутных войск на границе с Белоруссией ставит своей целью демонстрацию готовности оперативно реагировать на любые попытки дестабилизации ситуации. Об этом также сообщает польская 12-я механизированная бригада.
Операция, в рамках которой осуществляется переброска войск, носит название «Безопасное Подляшье». Не исключено, что приказ о начале операции был отдан в связи с появлением в медийном пространстве информации о скором приезде в Белоруссию большого количества бойцов российской ЧВК «Вагнер». Президент Польши Анджей Дуда ранее заявлял, что в стране считают данное событие очень негативным и неприятным событием.
Отметим, что Варшава в последнее время наращивает военную активность. Так, в стране увеличивается численность войск, польские власти постоянно анонсируют новые закупки вооружений в других странах.
Кроме того, представители польского руководства уже просят у США разместить в стране американское ядерное оружие – якобы в качестве меры безопасности на фоне размещения российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. При этом, само собой, безопасность и интересы простого польского населения представителей власти никоим образом не интересуют. Если потребуется, они готовы подставить граждан страны во имя американских геополитических амбиций.