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Зампред Совбеза РФ призвал создать надежную систему противоракетной обороны в России

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Зампред Совбеза РФ призвал создать надежную систему противоракетной обороны в России

В Российской Федерации необходимо создать надежную систему противоракетной обороны на линии соприкосновения и внутри страны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.


Политик сегодня провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ, во время которого и сделал ряд важных заявлений по укреплению обороноспособности российского государства. Медведев, в частности, подчеркнул, что необходимо заранее просчитывать риски для нашей страны, исходя из чего затем и создавать конкретные виды вооружений и военной техники.

Также зампред Совбеза РФ отметил, что ВСУ сейчас перешли на западное вооружение. Страны Запада поставляют Украине ракеты, они устанавливаются на украинские истребители. Данное обстоятельство также необходимо учитывать в качестве одного из рисков и предпринимать соответствующие меры противодействия.

Отметим, что российская система противовоздушной обороны считается лучшей в мире. Но текущая военно-политическая ситуация в любом случае требует дальнейшего усиления возможностей сил и средств противовоздушной и противоракетной обороны страны.

В частности, территория России уже неоднократно подвергалась атакам украинских беспилотных летательных аппаратов, новые регионы ВСУ атаковали с помощью дальнобойных ракет западного производства. Это тоже необходимо учитывать, планируя дальнейшее совершенствование и укрепление системы противовоздушной обороны, в особенности в непосредственной близости от зоны проведения специальной военной операции российской армии.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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14 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 18:50
    0
    С-500/С-550 в помощь.Будем развивать ПРО.Главное же мосты через Днепр не трогать.Хотя с ATAСMS и Бук-М3 справится.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 18:56
      -1
      Цитата: Orange-Bigg
      С-500/С-550 в помощь.

      Дороговато будет их против ударных БПЛА использовать
      Цитата: Orange-Bigg
      Главное же мосты через Днепр не трогать.

      Мосты конечно должны быть приведены в нерабочее состояние, но чем? Если до Запорожья у нас есть чем дотянуться и держать их под постоянным обстрелом, то все наши попытки использовать крылатые ракеты и надводные беспилотники по другим мостам в лучшем случае выводили их на пару недель, а в худшем, заканчивались ни чем
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 19:00
        -1
        Да с беспилотниками и Панцири неплохо справляются.Тут речь идёт о ПРО.Противодействие тем же ATAСMS.
        1. svp67
          svp67 Сегодня, 19:16
          0
          Цитата: Orange-Bigg
          Тут речь идёт о ПРО.Противодействие тем же ATAСMS.

          Да нынешняя обстановка четко показывает, что на дальностях до 1000 км, чистого ПРО быть не может, там обязана быть единая система обороны от всего летающего
    2. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 18:56
      0
      Цитата: Orange-Bigg
      С-500/С-550 в помощь.Будем развивать ПРО.Главное же мосты через Днепр не трогать.

      Так летят в основном артиллерийские снаряды, снаряды РСЗО и небольшие беспилотники. Под это нужно развивать ПВО/ПРО.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 19:05
        -1
        Так летят в основном артиллерийские снаряды, снаряды РСЗО и небольшие беспилотники.


        С этими целями справятся Тор-М2,Панцирь-С/СМ,Бук-М2/М3.Я ПРО имел ввиду.
  2. Комментарий был удален.
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 18:58
      0
      Размеры страны и протяжённость границы "чуть" побольше, чем у Израиля. Прикрыть посложнее.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 19:03
        0
        У Израиля площадь 22 072 км².Меньше чем у той же Армении,где 29 743 км².
    2. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 19:01
      0
      ПВО России создавалось для отражения массированной
      атаки бомберов-стратегов и истребителей-бомбардировщиков НАТО.
      Самолетов 4-го поколения.
      Потом добавили возможность перехвата КР типа Томагавк и подобных.
      Это то, что умеют делать С-400 и БУКи.
      Против стелс-самолетов, стелс-КР и многих типов дронов система работает плохо .
  3. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 19:09
    0
    Эх, чтоб мы без Дмитрия Анатольевича делали ... Кабы не его умные советы.
    И вообще, что значит "призвал создать"?
    Есть слово "поручил", определил сроки, назначил ответственных.
    И кстати, дано ли ему "призывать создать"?
  4. sedoj
    sedoj Сегодня, 19:10
    0
    Вот и проявляется разница между СССР и современной Россией.
    В СССР ставили задачу и требовали её выполнения, а в современной России только призывают. А там - будет сделано или нет, но сначала денюжки. И всё в песок. Али - экспресс рулит.
    1. RED_ICE
      RED_ICE Сегодня, 19:56
      0
      Забудьте уже про союз. Разные эпохи, разные экономические системы и тд. Раньше была идея вперед к светлому будущему! Народ и партия едины! Этим мы и жили. Сейчас все другое. Суровый русский капитализм ))
  5. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 19:29
    0
    главное - кулачки крепче сжать, да бровки резче нахмурить - глядишь, ракеты с беспилотниками сами падать начнут
  6. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 19:57
    0
    Прозрел. Как по Кремлю жахнули так зашевелились, а то в прострации какой то были)))