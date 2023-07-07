Зампред Совбеза РФ призвал создать надежную систему противоракетной обороны в России

В Российской Федерации необходимо создать надежную систему противоракетной обороны на линии соприкосновения и внутри страны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.Политик сегодня провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ, во время которого и сделал ряд важных заявлений по укреплению обороноспособности российского государства. Медведев, в частности, подчеркнул, что необходимо заранее просчитывать риски для нашей страны, исходя из чего затем и создавать конкретные виды вооружений и военной техники.Также зампред Совбеза РФ отметил, что ВСУ сейчас перешли на западное вооружение. Страны Запада поставляют Украине ракеты, они устанавливаются на украинские истребители. Данное обстоятельство также необходимо учитывать в качестве одного из рисков и предпринимать соответствующие меры противодействия.Отметим, что российская система противовоздушной обороны считается лучшей в мире. Но текущая военно-политическая ситуация в любом случае требует дальнейшего усиления возможностей сил и средств противовоздушной и противоракетной обороны страны.В частности, территория России уже неоднократно подвергалась атакам украинских беспилотных летательных аппаратов, новые регионы ВСУ атаковали с помощью дальнобойных ракет западного производства. Это тоже необходимо учитывать, планируя дальнейшее совершенствование и укрепление системы противовоздушной обороны, в особенности в непосредственной близости от зоны проведения специальной военной операции российской армии.