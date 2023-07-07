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Французская компания показала концепт гиперзвукового самолета

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Французская компания показала концепт гиперзвукового самолета

Французская компания ONERA показала первую концептуальную модель гиперзвукового самолета. Работы ведутся в рамках проекта Espadon. Они стартовали около четырех лет назад, но стали известны лишь недавно.


Программа будет в основном ориентирована на беспилотный летательный аппарат, поскольку человеческий фактор ограничивает скорость. Однако, хотя в настоящее время мы не рассматриваем вариант с пилотом на борту, это не запрещает нам думать об этом

- заявили в ONERA изданию EDR On-Line.

Как полагает разработчик, создание именно самолета, а не ракеты, позволит выполнять широкий набор миссий. Дальность его полета должна превысить 1000 км.



Для успешного исхода проекта предстоит решить значительный спектр проблем, в частности, перегрев, необходимость в новых материалах, двигателе и аэродинамике, механизм запуска оружия из внутренних отсеков на гиперзвуковой скорости.

Рене Матюрен, директор оборонных программ ONERA, дал понять, что самолет, летающий со скоростью более 5 махов, появится не ранее 2040-2050-х годов. ONERA в настоящее время не ставит своей целью проектирование машины, но ее целью является определение технологий, необходимых для ее создания. Проект осуществляется за счет внутреннего финансирования, хотя был запущен по просьбе Минобороны Франции.
Использованы фотографии:
EDR On-Line
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13 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:02
    0
    Конкорд 2,без люмиков- скока денег отслюнявили за модельку от " очумелые ручек"?И может дальность всётаки 10 000км.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 19:12
      +1
      Да нет.Это военный самолёт.Что то по типу Миг-41.
      Проект осуществляется за счет внутреннего финансирования, хотя был запущен по просьбе Минобороны Франции.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 19:20
        0
        Так миг пилотируемый, а этот
        . Французская компания ONERA показала первую концептуальную модель гиперзвукового самолета

        . Как полагает разработчик, создание именно самолета, а не ракеты,

        . Программа будет в основном ориентирована на беспилотный летательный аппарат, поскольку человеческий фактор ограничивает скорость

        Чем от ракеты отличаться будет request
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 19:22
          +1
          Вроде как у Миг-41 был вариант и без пилота.
          1. Shurik70
            Shurik70 Сегодня, 19:32
            0
            Концепт - это просто красиво склеенная моделька.
            Большинство концептов до реальности не доходят
  2. Комментарий был удален.
  3. paul3390
    paul3390 Сегодня, 19:13
    +4
    Как-то не очень себе представляю, как на гиперзвуке не то, чтобы выкинуть железяку из бомболюка, а даже просто открыть его.. what
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 19:24
      +1
      Цитата: paul3390
      Как-то не очень себе представляю, как на гиперзвуке не то, чтобы выкинуть железяку из бомболюка, а даже просто открыть его.. what

      Только выталкивать в сторону кормы. Любые попытки что либо менять в аэродинамике снизу или сверху вызовет резкие аэродинамические перегрузки и разрушение летательного аппарата.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 19:32
      0
      Тогда и смысл такого самолёта wassat
      Если он преодолеет пво (5 махов no), и сбросит бомбу laughing
      А затем снова будет "преодолевать" пво в обратном направлении.
      Видать с его назначением с самого начала не определились. Пусть пилят..
    3. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 19:57
      0
      Надо перекресться и со словами: Ну с богом! Нажать красный кнопка - отстрелить створки бомботсека.Вот сбросить бомбы ,навряд ли бог поможет. no
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 19:13
    +2
    Были мультики с Дауни стрит, недавно, теперь мультфильмы от Елесейского дворца. Подумаешь до 40-50года подождать, угу.
    1. Maxim G
      Maxim G Сегодня, 19:24
      0
      Цитата: Ропот 55
      Были мультики с Дауни стрит, недавно, теперь мультфильмы от Елесейского дворца. Подумаешь до 40-50года подождать, угу.

      "Рафаль" тоже мультики?
  5. alexoff
    alexoff Сегодня, 19:14
    +2
    Понимаю размах, сразу робоистребитель 7 поколения, можно лежать в гамаке и фантазировать
  6. wanna
    wanna Сегодня, 19:17
    -1
    Разве что хвостовой след этого самолета был в виде радуги, и то французы считали, что он предназначен для боя.