Французская компания показала концепт гиперзвукового самолета

Программа будет в основном ориентирована на беспилотный летательный аппарат, поскольку человеческий фактор ограничивает скорость. Однако, хотя в настоящее время мы не рассматриваем вариант с пилотом на борту, это не запрещает нам думать об этом

Французская компания ONERA показала первую концептуальную модель гиперзвукового самолета. Работы ведутся в рамках проекта Espadon. Они стартовали около четырех лет назад, но стали известны лишь недавно.- заявили в ONERA изданию EDR On-Line.Как полагает разработчик, создание именно самолета, а не ракеты, позволит выполнять широкий набор миссий. Дальность его полета должна превысить 1000 км.Для успешного исхода проекта предстоит решить значительный спектр проблем, в частности, перегрев, необходимость в новых материалах, двигателе и аэродинамике, механизм запуска оружия из внутренних отсеков на гиперзвуковой скорости.Рене Матюрен, директор оборонных программ ONERA, дал понять, что самолет, летающий со скоростью более 5 махов, появится не ранее 2040-2050-х годов. ONERA в настоящее время не ставит своей целью проектирование машины, но ее целью является определение технологий, необходимых для ее создания. Проект осуществляется за счет внутреннего финансирования, хотя был запущен по просьбе Минобороны Франции.