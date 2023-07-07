Военное обозрение
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Британский эксперт предупредил Киев о рисках применения кассетных боеприпасов

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Британский эксперт предупредил Киев о рисках применения кассетных боеприпасов

Украинские власти должны в полной мере осознавать существующие риски, сопряженные с использованием кассетных боеприпасов. На последующее разминирование территории после использования подобных снарядов может уйти не один год. Об этом заявил британский военный эксперт Шон Белл.


В эфире британского телеканала Sky News Белл отметил, что кассетные боеприпасы, как правило, применяются против позиций противника в траншеях, однако неразорвавшиеся при выстреле снаряды могут в течение многих лет оставаться в земле, представляя серьезную угрозу для мирного населения.

Эксперт подчеркнул, что властям Украины следует сопоставить преимущества, которые способно предоставить подобное вооружение для решающих технических возможностей в ходе боевых действий, с рисками получить в итоге территорию, которая будет нуждаться в последующем тщательном очищении от неразорвавшихся снарядов.

Кассетные боеприпасы запрещены согласно ратифицированной 123 странами мира международной конвенции. США и Украине не входят в число подписантов этой конвенции.

Ранее сообщалось, что заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что американские власти продолжают активно обсуждать вопрос поставок украинской армии кассетных боеприпасов, однако уточнил, что никаких новостей по этому поводу в настоящее время нет. При этом, по информации американских СМИ, Белый дом может в ближайшее время объявить о передаче Киеву значительного количества кассетных боеприпасов в рамках очередного пакета военной поддержки
на сумму около 800 миллионов долларов.
Использованы фотографии:
Wikipedia
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7 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 19:09
    +4
    Это он Киев пытается упредить??? Да им по мужскому половому органу, и на последующие трагедии и на людей и на их судьбы.
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 19:42
      0
      Цитата: Ропот 55
      Это он Киев пытается упредить??? Да им по мужскому половому органу, и на последующие трагедии и на людей и на их судьбы.

      Тем более ни полосатые, ни жовтно блакитные не подписывали конвенцию!
      А зе вообще все равно, он постарается сбежать при удобном случае!
      А на народ им всем наплевать! Ни зе, ни бидон не собираются жить с этим народом!
  2. Фразах
    Фразах Сегодня, 19:26
    0
    Восток банде не жалко, банда пасет заднюю по поводу симметричного ответа по центру и западу, где уже прикуплено земель по дешевке. Им там кассетные и урановые фугасы в черноземе не нужны.
  3. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 19:35
    0
    Шумеры такими вещами не заморачиваются. Дайте нам оружие чтоб загадить свою землю надолго! Так как вы после войны то ходить будите? Дык вы нам на очистку дадите технику и людей! А если нет? Тогда мы будим жить у вас! Л. Логика.
  4. g_ae
    g_ae Сегодня, 19:52
    +1
    Глупый вопрос, но это ещё не "красная линия"? Мосты бережем по-прежнему?
  5. ximkim
    ximkim Сегодня, 19:57
    0
    Значит, поставки увеличат.
    Все остальное для прессы
  6. ximkim
    ximkim Сегодня, 20:00
    0
    Цитата: Ропот 55
    Это он Киев пытается упредить??? Да им по мужскому половому органу, и на последующие трагедии и на людей и на их судьбы.

    Минус вам.
    Война показывает - какой стране безразлично, а какой нет.
    СВО затеивлась для уничтожения России.