Британский эксперт предупредил Киев о рисках применения кассетных боеприпасов

Украинские власти должны в полной мере осознавать существующие риски, сопряженные с использованием кассетных боеприпасов. На последующее разминирование территории после использования подобных снарядов может уйти не один год. Об этом заявил британский военный эксперт Шон Белл.
В эфире британского телеканала Sky News Белл отметил, что кассетные боеприпасы, как правило, применяются против позиций противника в траншеях, однако неразорвавшиеся при выстреле снаряды могут в течение многих лет оставаться в земле, представляя серьезную угрозу для мирного населения.
Эксперт подчеркнул, что властям Украины следует сопоставить преимущества, которые способно предоставить подобное вооружение для решающих технических возможностей в ходе боевых действий, с рисками получить в итоге территорию, которая будет нуждаться в последующем тщательном очищении от неразорвавшихся снарядов.
Кассетные боеприпасы запрещены согласно ратифицированной 123 странами мира международной конвенции. США и Украине не входят в число подписантов этой конвенции.
Ранее сообщалось, что заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что американские власти продолжают активно обсуждать вопрос поставок украинской армии кассетных боеприпасов, однако уточнил, что никаких новостей по этому поводу в настоящее время нет. При этом, по информации американских СМИ, Белый дом может в ближайшее время объявить о передаче Киеву значительного количества кассетных боеприпасов в рамках очередного пакета военной поддержки
на сумму около 800 миллионов долларов.