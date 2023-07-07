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На Запорожском направлении ликвидировали воевавшего за ВСУ нациста-перебежчика из России

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На Запорожском направлении ликвидировали воевавшего за ВСУ нациста-перебежчика из России

В результате боевых действий на Запорожском направлении был уничтожен боевик запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК). Нацист-перебежчик из России воевал в рядах ВСУ. О гибели боевика написали его сообщники в социальной сети.


Как стало известно, нацист был ликвидирован, когда участвовал в очередной попытке штурма российских позиций на Запорожском направлении. Еще шесть боевиков из этого же нацистского формирования получили ранения различной степени тяжести.

О ликвидированном нацисте известно, что он был выходцем из России, придерживался нацистских взглядов и тщательно скрывал свою личность. На Украину он приехал в марте 2023 года из одной европейской страны, в которой проживал уже достаточно долго.

Как мы видим, киевский режим был вынужден задействовать в контрнаступлении даже формирования, ранее использовавшиеся для различных провокаций. Например, РДК был сформирован и действует «под крышей» Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Его долгое время использовали для пиар-акций ГУР, например – для диверсионных рейдов на территорию Брянской и Белгородской областей Российской Федерации.

Вероятно, дела у ВСУ идут совсем плохо, раз в «мясных штурмах» на Запорожском направлении помимо принудительно мобилизованных украинцев уже задействовали такие «эксклюзивные» и редко встречающиеся кадры как нацисты-перебежчики из России.
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12 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 19:09
    +8
    Так что за перебежчик-то? почему фамилии нельзя назвать и обстоятельств такого вот бегства к врагу ?
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 19:11
    +4
    Да уж тайна за 7 печатями, кто ж был этот (цензура).
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:12
    +5
    Вообще то Родина должна знать ,как своих Героев,так и предателей.Так что это все должно быть расследовано и оглашено
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 19:18
      +3
      Таких как этот наверно лучше и не знать.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 19:28
        0
        Всё равно ведь исдох уже wassat..............
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 19:34
        -1
        Пусть знают.Органы,соответствующип.Круг знакомств итд..
  4. Комментарий был удален.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:21
    +2
    Как мы видим, киевский режим был вынужден задействовать в контрнаступлении даже формирования, ранее использовавшиеся для различных провокаций.
    . Всякая шелупонь пойдёт на утилизацию как и все такие же...
    Те, кто возомнил себя бесценны ресурсом и мечтает отсидется в тылу... ХА, ХА, все пойдёт на "удобрение полей".
  6. Egorovich
    Egorovich Сегодня, 19:22
    +2
    Для бешеной собаки только отстрел пригоден, а как кликают даже не интересно, порода-то из скунсовых.
  7. Kvakosavrus
    Kvakosavrus Сегодня, 19:42
    +3
    Его в могилу провожал насмешек шквал, Иные хохотали просто бешено. И только я, лишь я один рыдал. Я так мечтал узреть его повешенным
  8. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 19:46
    +2
    Вот не нужно имени и фамилии. Не нужно знать тех, кто не достоин остаться в памяти.
  9. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:48
    +1
    нацист был ликвидирован, когда участвовал в очередной попытке штурма российских позиций на Запорожском направлении. Еще шесть боевиков из этого же нацистского формирования получили ранения различной степени тяжести.
    вот если бы шестерых к бандере, а один ранен - было бы гораздо лучше. Ну и так - собаке собачья смерть, хотя собаки намного лучше предателей!
  10. Фокусник Гудвин
    Фокусник Гудвин Сегодня, 19:54
    0
    На чернозем пошел. Хоть какая-то польза