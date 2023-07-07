В результате боевых действий на Запорожском направлении был уничтожен боевик запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК). Нацист-перебежчик из России воевал в рядах ВСУ. О гибели боевика написали его сообщники в социальной сети.Как стало известно, нацист был ликвидирован, когда участвовал в очередной попытке штурма российских позиций на Запорожском направлении. Еще шесть боевиков из этого же нацистского формирования получили ранения различной степени тяжести.О ликвидированном нацисте известно, что он был выходцем из России, придерживался нацистских взглядов и тщательно скрывал свою личность. На Украину он приехал в марте 2023 года из одной европейской страны, в которой проживал уже достаточно долго.Как мы видим, киевский режим был вынужден задействовать в контрнаступлении даже формирования, ранее использовавшиеся для различных провокаций. Например, РДК был сформирован и действует «под крышей» Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Его долгое время использовали для пиар-акций ГУР, например – для диверсионных рейдов на территорию Брянской и Белгородской областей Российской Федерации.Вероятно, дела у ВСУ идут совсем плохо, раз в «мясных штурмах» на Запорожском направлении помимо принудительно мобилизованных украинцев уже задействовали такие «эксклюзивные» и редко встречающиеся кадры как нацисты-перебежчики из России.