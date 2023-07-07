В результате боевых действий на Запорожском направлении был уничтожен боевик запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК). Нацист-перебежчик из России воевал в рядах ВСУ. О гибели боевика написали его сообщники в социальной сети.
Как стало известно, нацист был ликвидирован, когда участвовал в очередной попытке штурма российских позиций на Запорожском направлении. Еще шесть боевиков из этого же нацистского формирования получили ранения различной степени тяжести.
О ликвидированном нацисте известно, что он был выходцем из России, придерживался нацистских взглядов и тщательно скрывал свою личность. На Украину он приехал в марте 2023 года из одной европейской страны, в которой проживал уже достаточно долго.
Как мы видим, киевский режим был вынужден задействовать в контрнаступлении даже формирования, ранее использовавшиеся для различных провокаций. Например, РДК был сформирован и действует «под крышей» Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Его долгое время использовали для пиар-акций ГУР, например – для диверсионных рейдов на территорию Брянской и Белгородской областей Российской Федерации.
Вероятно, дела у ВСУ идут совсем плохо, раз в «мясных штурмах» на Запорожском направлении помимо принудительно мобилизованных украинцев уже задействовали такие «эксклюзивные» и редко встречающиеся кадры как нацисты-перебежчики из России.