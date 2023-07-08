В Турции показали возможности бронемашины-амфибии ZAHA, назвав её лучшей в своём классе

6 июля 2023 года турецкая компания FNSS Savunma Sistemleri представила общественности видеоролик, показывающий характеристики и десантные возможности бронированной машины-амфибии ZAHA.
ZAHA выделяется своей инновационной конструкцией и превосходными характеристиками на суше и на море. Ее универсальность делает ее ценным активом для [проведения] десантных операций и серьезным конкурентом USAAV741, который был создан в начале 1970-х годов
- отмечается в издании Army Recognition.
Изделие было разработано для удовлетворения потребностей турецких ВМС. Благодаря водонепроницаемому корпусу и гусеничному шасси ZAHA может эффективно эксплуатироваться в сложных морских и сухопутных условиях.
На данный момент Минобороны страны заказано 27 машин. Из них 23 будут служить в качестве бронетранспортеров, в то время как две сконфигурированы как командные машины и две как спасательные.
Как утверждается, несмотря на алюминиевый корпус, ZAHA обеспечивает улучшенную защиту от огня стрелкового оружия и осколков артиллерийских снарядов. Она может перевозить до 21 морского пехотинца и имеет гидравлическую рампу в задней части для быстрого размещения и вывода десанта. Максимальная скорость движения по воде составляет 13 км/ч.
Вооружение представлено дистанционно управляемым модулем CAKA, установленным в верхней части корпуса. Он может снаряжать как 12,7-мм пулеметом, так и 40-мм автоматическим гранатометом.
ZAHA вызвала значительный интерес среди стран-членов НАТО. Многие [другие] страны, включая Индонезию, рассматривают возможность приобретения этой машины для усиления своих десантных возможностей. Благодаря непревзойденному уровню производительности и универсальности, это, несомненно, лучшая бронированная машина-амфибия в мире
- считают в издании.