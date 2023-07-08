В Турции показали возможности бронемашины-амфибии ZAHA, назвав её лучшей в своём классе

ZAHA выделяется своей инновационной конструкцией и превосходными характеристиками на суше и на море. Ее универсальность делает ее ценным активом для [проведения] десантных операций и серьезным конкурентом USAAV741, который был создан в начале 1970-х годов

ZAHA вызвала значительный интерес среди стран-членов НАТО. Многие [другие] страны, включая Индонезию, рассматривают возможность приобретения этой машины для усиления своих десантных возможностей. Благодаря непревзойденному уровню производительности и универсальности, это, несомненно, лучшая бронированная машина-амфибия в мире