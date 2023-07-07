Ситуация на Запорожском направлении по состоянию на вечер 7 июля остается достаточно напряженной. Это следует из анализа сообщений российских военных корреспондентов и традиционной вечерней сводки украинского генерального штаба.Украинские формирования регулярно предпринимают т.н. «мясные штурмы» российских позиций, направляя пехоту в сторону российских окопов. Естественно, что при такой тактике противник несет большие потери в личном составе. В районе Работино украинские боевики также пытаются наступать малыми пехотными группами. Вероятно, командование ВСУ опасается дальнейших потерь в военной технике и предпочитает бросать на штурм позиций почти исключительно пехоту.Сегодня ВС РФ отразили попытку атаки украинских формирований в районе села Жеребянки на Запорожском направлении. Противник попытался атаковать со стороны села Пятихатки. Однако наши бойцы отбросили его на исходные рубежи. В целом, отмечают российские военкоры, каких-либо продвижений на Запорожском направлении за месяц с лишним боев у ВСУ практически нет.В то же время, украинский генштаб сообщает о 20 боестолкновениях с ВС РФ на различных направлениях. В частности, командование ВСУ сообщает о российских атаках на Купянском направлении в районах Новоселовского и Стельмаховки, на Краснолиманском направлении в районе Берестовой.Кроме того, российские войска, согласно украинским источникам, атаковали в районе Новокалиново, Невельского и Авдеевки. В Марьинке российские войска продолжили штурмовать занятые украинскими формированиями позиции в той части населенного пункта, которая все еще находится под контролем ВСУ.