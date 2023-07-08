Польша стала лидером НАТО по удельному весу военных расходов

НАТО объявила об оборонных расходах стран-членов на 2023 год и соотношении этих расходов к ВВП. Возглавляет список Польша, а не США.Как указывается в издании SavunmaSanayiST, Организация Североатлантического договора раскрыла расходы государств-членов на оборону. Лидером по их удельному весу стала Польша, военный бюджет которой составил 3,90% ВВП. Варшава после начала проведения СВО на Украине заключила ряд дорогостоящих оборонных сделок, что привело к резкому росту военных расходов.После Польши, возглавившей список, следуют США с 3,49%. Греция, выделив на оборонный бюджет 3,01% ВВП, заняла 3-е место в списке. В 2014 году соотношение оборонных расходов Греции к ВВП составляло 2,3%.С другой стороны, многие страны, такие как Эстония, Литва, Финляндия, Румыния, Венгрия, Латвия, Северная Македония и Болгария, также увеличили свои расходы на оборону, заняв первые строчки в списке.В то же время Британия, которая в 2014 году выделила на оборону около 2,10% своего ВВП, в 2023 году снизила этот показатель до 2,07%, разместившись на 10-й позиции. Франция заняла 12-е место в списке с 1,90% ВВП, Германия - 21-е с 1,57% ВВП, Италия - 24-е с 1,46% ВВП, а Испания - 28-е место с расходами на оборону 1,26% ВВП.Турция выделила 1,4% своего ВВП на оборону в 2014 году, в то время как в 2023 году этот показатель снизился до 1,31% и теперь страна занимает 27-е место в списке.