Военное обозрение
Войти Регистрация

Польша стала лидером НАТО по удельному весу военных расходов

13
Польша стала лидером НАТО по удельному весу военных расходов

НАТО объявила об оборонных расходах стран-членов на 2023 год и соотношении этих расходов к ВВП. Возглавляет список Польша, а не США.


Как указывается в издании SavunmaSanayiST, Организация Североатлантического договора раскрыла расходы государств-членов на оборону. Лидером по их удельному весу стала Польша, военный бюджет которой составил 3,90% ВВП. Варшава после начала проведения СВО на Украине заключила ряд дорогостоящих оборонных сделок, что привело к резкому росту военных расходов.

После Польши, возглавившей список, следуют США с 3,49%. Греция, выделив на оборонный бюджет 3,01% ВВП, заняла 3-е место в списке. В 2014 году соотношение оборонных расходов Греции к ВВП составляло 2,3%.

С другой стороны, многие страны, такие как Эстония, Литва, Финляндия, Румыния, Венгрия, Латвия, Северная Македония и Болгария, также увеличили свои расходы на оборону, заняв первые строчки в списке.

В то же время Британия, которая в 2014 году выделила на оборону около 2,10% своего ВВП, в 2023 году снизила этот показатель до 2,07%, разместившись на 10-й позиции. Франция заняла 12-е место в списке с 1,90% ВВП, Германия - 21-е с 1,57% ВВП, Италия - 24-е с 1,46% ВВП, а Испания - 28-е место с расходами на оборону 1,26% ВВП.

Турция выделила 1,4% своего ВВП на оборону в 2014 году, в то время как в 2023 году этот показатель снизился до 1,31% и теперь страна занимает 27-е место в списке.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 10:09
    -3
    Откуда у них столько бабла интресно. Я когда жил в Европе они по всей европе свои сигареты и водку а некоторые на полях а другие ремонты делали.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 10:13
      0
      Цитата: Azerbaijan2023
      Откуда у них столько бабла интресно.

      Столько - это сколько? В статье сказано о доле оборонных расходов в ВВП, а не о об их абсолютных размерах.
    2. Torins Narkuas
      Torins Narkuas Сегодня, 10:14
      +3
      Откуда у них столько бабла интресно. Я когда жил в Европе они по всей европе свои сигареты и водку а некоторые на полях а другие ремонты делали.
      Они много денег вложили в свою экономику, на данный момент по уровню индустриализации близки к Германии, по темпам роста экономики в лидерах европы. Считать польшу отсталой аграрной страной живущей за счёт кредитов это огромная ошибка тем не менее активно транслируемая пропагандисткими ресурсами в России. Хотя кого я обманываю, в России всегда преобладали уничежительные взгляды на своих предполагаемых противников и многие беды случались из-за этого.
      1. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 10:20
        -1
        Цитата: Torins Narkuas
        Они много денег вложили в свою экономику

        Они накупили всего. От Лео до Абрамсов, ф16 и Бог знает что. Я в Европе жил около 15 лет и тогда я поляков увидел с фурами которые сигареты продавали, водку, ну был в Гданске ничего особенного там не увидел. Пол их народа в Европе качуют (правда пашут) Мне по этому стало интересно бабло откуда?! на одним молярах и сигаретах как развиться не могли, значит или извне помощь есть или как вы говорите экономику раскрутили.
        1. Denis812
          Denis812 Сегодня, 10:47
          0
          В Польше экономика развивается за счет остального ЕС.
          Но развивается дай Бог каждому.
          В Кракове полгорода перерыто строят дороги. До Словакии автобан строят, и в другую сторону до Чехии. Дорогу до Варшавы перестроили полностью. Дорогу в Гданьск почти закончили менять.
          Бабло на всё это надо немеряное. И понятное дело, что у Польши денег нет.
          Потому они получают у Германии (ну или типа из ЕС).
          А свои деньги они тратят как раз на оружие.
        2. blackGRAIL
          blackGRAIL Сегодня, 10:55
          0
          тогда я поляков увидел с фурами которые сигареты продавали, водку
          Странно делать вывод об экономике страны по наличию у нее автоперевозчиков...
    3. svp67
      svp67 Сегодня, 10:21
      +1
      Цитата: Azerbaijan2023
      Откуда у них столько бабла интресно.

      ЕС спонсировало... И сейчас они живут в долг. Расходы в 3,9% это уже почти критично, долго им такого напряжения бюджета не выдержать и обосновать их может только война.
      1. Aleksandr21
        Aleksandr21 Сегодня, 11:21
        0
        Цитата: svp67
        Расходы в 3,9% это уже почти критично, долго им такого напряжения бюджета не выдержать


        Как знать, пока вся эта история с СВО будет длиться, расходы у Польши на оборонку и будут такие высокие, может быть ещё год-пара лет (за счет ухудшения жизни граждан и сокращения расходов на другие сферы), но бюджет от такого напряжения точно не рухнет.... Поляки умеют считать деньги, и раз так подняли расходы, значит рассчитывают затраты как то отбить). К примеру провести перевооружение на западные образцы, за счет США/Германии, которые будут поставлять технику по льготной цене (а потом уже сэкономить на этой сфере в последующие десятилетия). Может быть. это какие то плюшки от США за лояльность и помощь Украине (новые заводы/фабрики, жирные заказы для промышленности Польши и т.д.).

        + Польша получает неплохую прибыль, от миграционных потоков с Украины... можно выбрать квалифицированные кадры, и оставить их в стране. Землю/компании Украины можно так же скупить по дешевке... если ещё создадут мировой фонд помощи Украине, то предоставить Польским компаниям приоритет в восстановление Украины и так далее). Поляки просто так ничего не будут делать, и это нужно понимать.
      2. blackGRAIL
        blackGRAIL Сегодня, 11:26
        0
        На протяжении холодной войны расходы на оборону у стран Запада достигали 9% ВВП. Так что называть цифру 3,9% критичной...
  2. Погоны
    Погоны Сегодня, 10:24
    -1
    Вдохнул один "великий" в НАТО вторую жизнь, вот так хитрый план...
  3. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 10:29
    +3
    Лидер НАТО... Помню, как-то раз была занятная опечатка в каком-то отечественном глянцевом журнале - его набирали и печатали в Финляндии, и в фразе "Фирма такая-то - признанный лидер европейской моды", в слове "лидер" перепутали буквы "Л" и "П".....
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:43
    +1
    Польша, военный бюджет которой составил 3,90% ВВП
    У этих планов громадье, далеко пойдут если их наконец не остановят. И конечно прибалты засуетились. Те кто сегодня больше всех гавкает на Россию тот и увеличивает свой военный бюджет.
  5. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:22
    +1
    Польша стала лидером НАТО по удельному весу военных расходов
    Скорее всего она же станет, и "лидером" по поставке мяса)) на передовую, когда закончатся укробандеровские вояки)).