Генсек ООН выступил против использования кассетных боеприпасов в боевых действиях

Позиция генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша по вопросу применения кассетных боеприпасов на поле боя является негативной. Об этом заявил заместитель официального представителя Гутерриша Фархан Хак, который прокомментировал недавнее заявление руководства США о планах поставить Украине кассетные боеприпасы.Как отметил Фархан Хак, генсек ООН выступает против использования кассетных боеприпасов в боевых действиях, поскольку поддерживает Конвенцию по кассетным боеприпасам. Гутерриш хочет, чтобы страны мира соблюдали условия данной конвенции и считает, что такие боеприпасы не стоит применять в боевых действиях.Однако, напомним, США, как и Украина, и Россия в том числе, конвенцию по кассетным боеприпасам не ратифицировали. Поэтому соблюдать требования конвенции данные государства не обязаны. Позиции ООН в современном мире настолько ослабли, что международная организация, даже с учетом авторитета ее руководителя, никоим образом не может повлиять ни на действия США по передаче Украине кассетных боеприпасов, ни на действия Киева по их применению на поле боя.Ранее против поставок кассетных боеприпасов Украине выступили Германия и Австрия. Обе страны в свое время подписали конвенцию против данного вида боеприпасов, поэтому сейчас они критикуют такое решение, акцентируя внимание на рисках для мирного населения. Ведь после использования кассетных боеприпасов их фрагменты еще долгое время будут представлять опасность для мирных жителей.Впрочем, в Государственном департаменте США сегодня заявили, что пока им нечего сообщить о поставках кассетных боеприпасов для украинской армии.