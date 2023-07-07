Военное обозрение
Войти Регистрация

Американский телеканал сообщил о значительном количестве потерь в рядах ВСУ после начала контрнаступления

1
Американский телеканал сообщил о значительном количестве потерь в рядах ВСУ после начала контрнаступления

Американский телеканал ABC рассказал о значительном числе убитых и многих тысячах раненых украинских военнослужащих. Рост количества потерь в рядах ВСУ наблюдается после начала контрнаступления на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях.


По данным телеканала, только один из украинских военных госпиталей после начала наступления ВСУ начал принимать на 20% больше пациентов с ранениями разной степени тяжести, которые продолжают прибывать круглые сутки. Сообщается, что только за прошлый год в госпитале было проведено более двух тысяч операций, примерно половина из которых - ампутации конечностей.

В рамках широкомасштабного наступления украинской армии, начавшегося 4 июня на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях, командование ВСУ задействовало бригады, подготовленные инструкторами НАТО и оснащенные западной военной техникой, в том числе немецкими танками Leopard, кадры с дымящимися остовами которых впоследствии вызвали большой общественный резонанс на Западе.

По данным, озвученным 3 июля министром обороны России Сергеем Шойгу, за месяц своего наступления украинская армия потеряла 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетехники, включая 16 немецких танков Leopard, то есть практически все танки данного типа, поставленные ВСУ из Польши и Португалии.

Противнику не удалось достичь поставленных целей ни на одном из направлений, однако при этом украинское руководство по требованию своих западных кураторов вынуждает ВСУ продолжать наступление, не считаясь с внушительными потерями.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
1 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 20:29
    +1
    Я думаю после таких новостей Зе должен отменить своё постановление о том, чтобы все поголовно учили английский! laughing