Американский телеканал ABC рассказал о значительном числе убитых и многих тысячах раненых украинских военнослужащих. Рост количества потерь в рядах ВСУ наблюдается после начала контрнаступления на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях.
По данным телеканала, только один из украинских военных госпиталей после начала наступления ВСУ начал принимать на 20% больше пациентов с ранениями разной степени тяжести, которые продолжают прибывать круглые сутки. Сообщается, что только за прошлый год в госпитале было проведено более двух тысяч операций, примерно половина из которых - ампутации конечностей.
В рамках широкомасштабного наступления украинской армии, начавшегося 4 июня на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях, командование ВСУ задействовало бригады, подготовленные инструкторами НАТО и оснащенные западной военной техникой, в том числе немецкими танками Leopard, кадры с дымящимися остовами которых впоследствии вызвали большой общественный резонанс на Западе.
По данным, озвученным 3 июля министром обороны России Сергеем Шойгу, за месяц своего наступления украинская армия потеряла 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетехники, включая 16 немецких танков Leopard, то есть практически все танки данного типа, поставленные ВСУ из Польши и Португалии.
Противнику не удалось достичь поставленных целей ни на одном из направлений, однако при этом украинское руководство по требованию своих западных кураторов вынуждает ВСУ продолжать наступление, не считаясь с внушительными потерями.