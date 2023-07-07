«Может использоваться в военных целях»: Аргентина запретила размещение в стране радара американской компании LeoLabs

Аргентина отменяет установку радара LeoLabs из-за его потенциального использования в военных целях и британского капитала

В марте текущего года американская компания LeoLabs заявила о планах построить на Огненной земле радар S-диапазона для отслеживания космических объектов, находящихся над Южным полушарием. Он должен был дополнить имеющуюся группировку РЛС с АФАР на Аляске, в Австралии, Азорских островах, в Новой Зеландии, Техасе и Коста-Рике.- отмечается в издании Infodefensa.Ожидалось, что радар будет введен в эксплуатацию к концу года, чтобы улучшить покрытие, которым располагает компания. Тем не менее управление по телекоммуникациям и связи Минобороны Аргентины запретило установку наземной станции в S-диапазоне компании LeoLabs, целью которой было отслеживание и мониторинг объектов на низкой околоземной орбите.Данное решение объясняется тем, что радар мог использоваться для военных нужд, например, для слежения за спутниками или другими объектами, в дополнение к жалобе на то, что в структуре собственности американской компания участвует британский капитал.На данный момент решение о запрете на постройку РЛС не имело дипломатических последствий.