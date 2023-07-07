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«Может использоваться в военных целях»: Аргентина запретила размещение в стране радара американской компании LeoLabs

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«Может использоваться в военных целях»: Аргентина запретила размещение в стране радара американской компании LeoLabs

В марте текущего года американская компания LeoLabs заявила о планах построить на Огненной земле радар S-диапазона для отслеживания космических объектов, находящихся над Южным полушарием. Он должен был дополнить имеющуюся группировку РЛС с АФАР на Аляске, в Австралии, Азорских островах, в Новой Зеландии, Техасе и Коста-Рике.


Аргентина отменяет установку радара LeoLabs из-за его потенциального использования в военных целях и британского капитала

- отмечается в издании Infodefensa.

Ожидалось, что радар будет введен в эксплуатацию к концу года, чтобы улучшить покрытие, которым располагает компания. Тем не менее управление по телекоммуникациям и связи Минобороны Аргентины запретило установку наземной станции в S-диапазоне компании LeoLabs, целью которой было отслеживание и мониторинг объектов на низкой околоземной орбите.

Данное решение объясняется тем, что радар мог использоваться для военных нужд, например, для слежения за спутниками или другими объектами, в дополнение к жалобе на то, что в структуре собственности американской компания участвует британский капитал.

На данный момент решение о запрете на постройку РЛС не имело дипломатических последствий.

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2 комментария
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  1. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:11
    +1
    Борьба с Великобританией продолжается на уровне финансового участия?
    Использование (потенциальное) в военных целях Аргентина ещё может американцам простить. Но английские фунты в управлении иностранной компанией прощать никак нельзя.

    И... Если ЛеоЛабс обнаружит опасный для планеты, вернее для части населения планеты, объект, то кто будет благодаря этому предупреждению спасён?
    Прилетевший из космоса товарный ж/д состав много бед сотворит. Но избранные, возможно, успеют себя сохранить.
    Как в голливудских фильмах-апокалипсисах.
    1. Ларкис
      Ларкис Сегодня, 21:36
      0
      Тут дело не в том что борьба с Англией. Аргентина не прочь войти в БРИКС, а БРИКС и США, мягко говоря, как север и юг. Абсолютно разные направления.