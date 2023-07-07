Telegram-каналы сообщают о точном попадании ВС РФ по местам размещения западной военной техники ВСУ в Краматорске

В Краматорске, что на оккупированной украинскими формированиями части Донецкой Народной Республики, Вооруженными силами РФ вероятно нанесено поражение личному составу и военной технике ВСУ. Об этом сообщает ряд Telegram-каналов со ссылкой на собственные источники.Как утверждают военкоры, речь идет о точном попадании ВС РФ по местам размещения западной военной техники ВСУ в Краматорске. В результате «точнейшего удара», отмечают источники, были поражены расположение артиллерийских расчетов украинской армии, две реактивные системы залпового огня западного производства и место, где хранились боекомплекты.Относительно пораженных ударом ВС РФ РСЗО – военкоры пишут, что, вероятно, это RM-70 чехословацкого производства. Такие РСЗО выпускались в ЧССР с 1972 года, после начала спецоперации они были переданы Украине.Также сообщается, что в результате удара было уничтожено не менее 20 боевиков украинских формирований, количество раненых исчисляется десятками. Таким образом, меткий российский удар в очередной раз нанес значительный урон украинским формированиям, расположенным в непосредственной близости от линии соприкосновения сторон. Краматорск играет роль важной военной базы и командного центра украинских формирований в боевых действиях в Донбассе.Ранее сообщалось, что сильные взрывы были зафиксированы в оккупированном ВСУ городе Запорожье. По информации, которая затем появилась у российских военных корреспондентов, там были поражены склады горюче-смазочных материалов, используемые украинскими формированиями для заправки техники, задействованной в боях на Запорожском направлении.