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Telegram-каналы сообщают о точном попадании ВС РФ по местам размещения западной военной техники ВСУ в Краматорске

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Telegram-каналы сообщают о точном попадании ВС РФ по местам размещения западной военной техники ВСУ в Краматорске

В Краматорске, что на оккупированной украинскими формированиями части Донецкой Народной Республики, Вооруженными силами РФ вероятно нанесено поражение личному составу и военной технике ВСУ. Об этом сообщает ряд Telegram-каналов со ссылкой на собственные источники.


Как утверждают военкоры, речь идет о точном попадании ВС РФ по местам размещения западной военной техники ВСУ в Краматорске. В результате «точнейшего удара», отмечают источники, были поражены расположение артиллерийских расчетов украинской армии, две реактивные системы залпового огня западного производства и место, где хранились боекомплекты.

Относительно пораженных ударом ВС РФ РСЗО – военкоры пишут, что, вероятно, это RM-70 чехословацкого производства. Такие РСЗО выпускались в ЧССР с 1972 года, после начала спецоперации они были переданы Украине.

Также сообщается, что в результате удара было уничтожено не менее 20 боевиков украинских формирований, количество раненых исчисляется десятками. Таким образом, меткий российский удар в очередной раз нанес значительный урон украинским формированиям, расположенным в непосредственной близости от линии соприкосновения сторон. Краматорск играет роль важной военной базы и командного центра украинских формирований в боевых действиях в Донбассе.

Ранее сообщалось, что сильные взрывы были зафиксированы в оккупированном ВСУ городе Запорожье. По информации, которая затем появилась у российских военных корреспондентов, там были поражены склады горюче-смазочных материалов, используемые украинскими формированиями для заправки техники, задействованной в боях на Запорожском направлении.
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7 комментариев
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  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 20:25
    -4
    Сороконожка стоит уверено. 40 шагов вперед, 80 назад.
    Рост на 4 тыс % по сравнению с 1 шаг вперед, 2 шага назад.
  2. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 20:26
    +3
    Да чтоб у нас по пять раз на дню такие новости были! Чего и всем желаю! Правда воды многовато в сообщениях, но турецкая разведка сейчас активна на украине и подтверждает с разницей в 3-4 дня наши успехи в ракетных ударах. Как со Львовом, где в результате ударов по артучилищу и прочим объектам ВСУ накрыли около 1000 иностранных наёмников и военспецов (из которых 250 пока числятся пропавшими) и около 50 единиц военной техники НАТО уничтожено. - это турки подтвердили.
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 20:36
      +1
      Молодцы,наши " ворошиловские стрелки"! Радостная новость. Пусть только себя берегут. А снарядов- хватит. Чай в России живем,металла- полно. Главное- ЛЮДИ.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:30
    +2
    Мобилизованный коллега-минометчик с Запорожского направления вчера писал-нормально все.Ему-верю.Всему остальному только по факту видеосвидетельства
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:52
    0
    По моей аналитике, с той стороны в Краматорской агломерации присутствует довольно мощное ПВО зрк.Шмаляют по всему что несёт угрозу,с переменным успехом.
  5. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 20:53
    0
    Написано же, что поражение нанесено ВЕРОЯТНО! М.б., получается, что НЕ нанесено. request
  6. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:42
    0
    Telegram-каналы сообщают о точном попадании ВС РФ по местам размещения западной военной техники ВСУ в Краматорске

    В Краматорске, что на оккупированной украинскими формированиями части Донецкой Народной Республики, Вооруженными силами РФ вероятно нанесено поражение личному составу и военной технике ВСУ.

    Это новость, что бы Телеграмм рекламнуть???
    В заголовке про точное попадание, а в первом абзаце про вероятное нанесение поражения.
    И для чего? Что бы побольше читателей новости получить и отчитаться за успешное привлечение к новости?