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Военкоры: ВС РФ ведут тяжелые бои за высоты у Клещеевки, контратакуя противника

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Военкоры: ВС РФ ведут тяжелые бои за высоты у Клещеевки, контратакуя противника

Российские войска сегодня вечером продолжали вести ожесточенные бои в районе Клещеевки, за обладание местными высотами. Как сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны», ВС РФ контратаковали противника на фланге Артемовска в районе Клещеевки.


По сообщению украинских военных Telegram-каналов, бои в настоящее время идут с северной, северо-западной и западной сторон Клещеевки и Клещеевского опорного пункта. Российские подразделения провели серию контратак, пытаясь отбить позиции на высотах у Клещеевки. Поскольку даже украинская сторона признает, что контратаки ВС РФ имели частичный успех, можно считать, что наши воины действуют достаточно эффективно, насколько позволяет ситуация.

Сейчас российские войска продолжают боевые действия. По позициям украинских формирований постоянно работают реактивные системы залпового огня ВС РФ. Кроме того, в боях задействована штурмовая авиация, которая наносит удары с воздуха по позициям и местам скопления личного состава и военной техники противника.


С другой стороны, ВСУ также активно применяют артиллерийские системы, минометы, танки. В районе канала Северский Донец-Донбасс российские войска тоже вступили в бои с украинскими формированиями, рассчитывая отбить ряд ранее утраченных позиций.

На фоне сообщений о событиях у Клещеевки, военкоры опубликовали информацию и о прилетах в Краматорске. Вероятно, ВС РФ нанесли здесь высокоточный удар по месту расположения украинских войск, вооружений и военной техники, включая РСЗО.
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4 комментария
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  1. пешик
    пешик Сегодня, 20:56
    +2
    Ага, так высоты под Клещеевкой за ВСУ - это не гуд.
    А вчерась писали, что и высоты - какой-то там остров за нами.
    1. esl462
      esl462 Сегодня, 21:05
      0
      Пока не полностью, но тревожно.......
  2. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:20
    0
    Извините за дилетантский вопрос!
    На фото в заголовке (я даже не знаю, как правильно называется эта РСЗО) из 4-х рядов использованы лишь некоторые.
    Так обеспечивается поражение определённых площадей?
    1. Игорь_Сергеевич
      Игорь_Сергеевич Сегодня, 21:46
      0
      Нет. Либо не зарядили 13 снарядов, либо уже их отстреляли.