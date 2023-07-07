Власти Украины якобы дали обязательство о неприменении кассетных боеприпасов в жилых районах. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.
Как утверждает источник телеканала, украинское руководство заявило, будто бы все районы применения кассетных боеприпасов будут «документироваться», чтобы затем было проще находить и обезвреживать отдельные части боеприпасов. Понятно, что проще не применять такие боеприпасы вообще, тем более, что 111 стран мира и так подписали конвенцию о неприменении кассетных боеприпасов. Но украинские власти хотят задействовать против российских войск практически все возможное вооружение.
Сейчас украинский режим пытается добиться поставок кассетных боеприпасов обещаниями не использовать их в жилых кварталах. Впрочем, ранее Киев давал точно такие же обещания по поводу и РСЗО HIMARS, и ракет Storm Shadow, и многих других видов вооружений.
В итоге любое западное вооружение, попадающее в руки украинского режима, активно применяется и против целей гражданского назначения. Например, в Донбассе и других новых регионах России жертвами ударов РСЗО HIMARS уже стало большое количество мирных жителей.
Американская бронетехника была задействована во время нападения нацистского формирования, которое якобы никак не связано с Украиной, на Белгородскую область, хотя это – «старый» регион России и Киев постоянно уверял покровителей из Вашингтона, что поставляемое оружие не будет использоваться против территорий РФ, на которые он не претендует.