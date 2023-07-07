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Украинский режим пытается добиться поставок кассетных боеприпасов обещаниями не использовать их в жилых кварталах

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Украинский режим пытается добиться поставок кассетных боеприпасов обещаниями не использовать их в жилых кварталах

Власти Украины якобы дали обязательство о неприменении кассетных боеприпасов в жилых районах. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.


Как утверждает источник телеканала, украинское руководство заявило, будто бы все районы применения кассетных боеприпасов будут «документироваться», чтобы затем было проще находить и обезвреживать отдельные части боеприпасов. Понятно, что проще не применять такие боеприпасы вообще, тем более, что 111 стран мира и так подписали конвенцию о неприменении кассетных боеприпасов. Но украинские власти хотят задействовать против российских войск практически все возможное вооружение.

Сейчас украинский режим пытается добиться поставок кассетных боеприпасов обещаниями не использовать их в жилых кварталах. Впрочем, ранее Киев давал точно такие же обещания по поводу и РСЗО HIMARS, и ракет Storm Shadow, и многих других видов вооружений.

В итоге любое западное вооружение, попадающее в руки украинского режима, активно применяется и против целей гражданского назначения. Например, в Донбассе и других новых регионах России жертвами ударов РСЗО HIMARS уже стало большое количество мирных жителей.

Американская бронетехника была задействована во время нападения нацистского формирования, которое якобы никак не связано с Украиной, на Белгородскую область, хотя это – «старый» регион России и Киев постоянно уверял покровителей из Вашингтона, что поставляемое оружие не будет использоваться против территорий РФ, на которые он не претендует.
Использованы фотографии:
Министерство обороны США
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3 комментария
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  1. -Paul-
    -Paul- Сегодня, 20:59
    +2
    Сейчас украинский режим пытается добиться поставок кассетных боеприпасов обещаниями не использовать их в жилых кварталах.

    Врут, как дышат.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 21:19
      0
      Цитата: -Paul-
      Врут, как дышат.

      Угу. Потому и смысла врубаться в любые речи нет.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:03
    0
    Чаво?Поставку касетников ,может остановить только наш удар по Гамбургу.Во времена СССР ,мы с США в книгах " Откуда исходит угроза миру" ( читал оба издания,быда возможность)издание США и СССР мерялись только по Гамбургу в 1 МГТ.По прошествии времени ,побывав в Гамбурге ,понял что США ставят точку прицеливания жилые кварталы ,мы порт и чудоверфи,уменьшая потери в гражданских в 1,5- 2 раза.Но в обоих случаях Риппербан в Гамбурге будет снесён.