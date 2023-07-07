Власти США допустили вероятность передачи Украине истребителей F-16 до завершения конфликта

Американская администрация не исключает возможности поставки Украине истребителей F-16 производства США еще до того, как будут завершены боевые действия. Об этом сообщили в Белом доме, комментируя ситуацию с поставками вооружений киевскому режиму.Ранее в СМИ транслировалась информация, будто бы до конца боевых действий Киев самолеты получить не сможет. Кроме того, сообщалось, что поставки могут быть осуществлены не ранее 2025 года.Относительно передачи Украине ракет ATACMS в Белом доме заявили, что пока не приняли соответствующего решения. Зато, судя по всему, оно принято по поставкам кассетных боеприпасов. Правда, в Государственном департаменте США заявляют, что сообщать по данному вопросу «пока нечего».Как мы видим, риторика США в вопросах передачи Украине тех видов вооружений и военной техники, о которых изначально вообще не шла речь, стремительно меняется. Это может быть связано с тем, что контрнаступление ВСУ оказалось провальным. За месяц с лишним украинские формирования так ничего и не смогли сделать на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, но понесли при этом огромные потери и в личном составе, и в военной технике западного производства.Однако если Украина окончательно потерпит поражение, то для действующих правительств стран Запада это будет сильнейшим ударом. Поэтому США увеличивают уровень эскалации, уже допуская и вероятность поставки Украине боевых самолетов американского производства.