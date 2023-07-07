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Власти США допустили вероятность передачи Украине истребителей F-16 до завершения конфликта

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Власти США допустили вероятность передачи Украине истребителей F-16 до завершения конфликта

Американская администрация не исключает возможности поставки Украине истребителей F-16 производства США еще до того, как будут завершены боевые действия. Об этом сообщили в Белом доме, комментируя ситуацию с поставками вооружений киевскому режиму.


Ранее в СМИ транслировалась информация, будто бы до конца боевых действий Киев самолеты получить не сможет. Кроме того, сообщалось, что поставки могут быть осуществлены не ранее 2025 года.

Относительно передачи Украине ракет ATACMS в Белом доме заявили, что пока не приняли соответствующего решения. Зато, судя по всему, оно принято по поставкам кассетных боеприпасов. Правда, в Государственном департаменте США заявляют, что сообщать по данному вопросу «пока нечего».

Как мы видим, риторика США в вопросах передачи Украине тех видов вооружений и военной техники, о которых изначально вообще не шла речь, стремительно меняется. Это может быть связано с тем, что контрнаступление ВСУ оказалось провальным. За месяц с лишним украинские формирования так ничего и не смогли сделать на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, но понесли при этом огромные потери и в личном составе, и в военной технике западного производства.

Однако если Украина окончательно потерпит поражение, то для действующих правительств стран Запада это будет сильнейшим ударом. Поэтому США увеличивают уровень эскалации, уже допуская и вероятность поставки Украине боевых самолетов американского производства.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Staff Sergeant Jason Gamble
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4 комментария
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  1. частное лицо
    частное лицо Сегодня, 21:14
    -1
    Власти США допустили вероятность передачи Украине истребителей F-16 до завершения конфликта

    Да уж прямо говорите что вот вот на днях поставите. Правда из запасов гейропейских шестёрок. А им продадите новые но уже с наценкой.
  2. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 21:27
    0
    Как же все предсказуемо ! Никакой интриги. А, если серьезно, то об этом говорили и предупреждали очень давно. Умные люди. А, вот слушали их или нет, скоро узнаем
  3. вадим_иванов
    вадим_иванов Сегодня, 21:39
    0
    Эти самолёты мелочевка шелуха и мусор. Будет замес с тяо, и первично не с нашей стороны . Бенефициарам нужен хаос и смерти на всей земле, это то чего сша хотят больше всего. они на острове (им красные линии ... это уже не смешно)
  4. zenion
    zenion Сегодня, 21:42
    0
    После того как эти самолёты уйдут на кладбище, будут требовать ядерное оружие, которое им сходу поможет, а если не поможет, а убьёт, то только просто украинцев, но не тех, кто на этом делает деньги.