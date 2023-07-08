В Уганде проведена загрузка истребителя ВВС страны Су-30МК2 на борт Ан-124

Скорее всего, африканская страна отправляет истребители «Сухого» для проведения капитального ремонта

Хотя Су-30МК2 составляют наиболее ценный военный ресурс Уганды, африканская страна не использовала их в военных операциях, в которых она участвует (от Конго и ЦАР вплоть до Сомали)

Тяжелый транспортный самолет Ан-124 «Руслан» 224-го специального отряда Минобороны России был недавно заснят на авиабазе Энтеббе в столице Уганды с по меньшей мере одним истребителем Су-30МК2 ВВС страны в процессе выполнения погрузочных работ.- отмечается в издании Analisi Difesa.Возможно, что технические работы будут проводиться не в России, а на мощностях индийской корпорации HAL, с которой ВВС Уганды подписали 4 марта 2022 года меморандум о взаимопонимании по ТОиР шести истребителей Су-30МК2, закупленных в 2010 году в России за $327 млн.Самолеты производства КнААПО были поставлены Народным силам обороны Уганды тремя партиями по два самолета в июле 2011 года (бортовые номера AF 011 и AF 015), в октябре 2011 года (AF 019 и AF 023) и мае 2012 года (AF 027 и AF 031).- поясняется в издании.При этом несколько истребителей вышли из строя. Согласно имеющейся информации, летом 2016 года в эксплуатации находились только три самолета. Экземпляр AF 015 потерпел аварию при посадке в августе 2016 года и нуждался в ремонте, а у борта AF 023 в феврале 2022 года вышла из строя передняя стойка шасси.