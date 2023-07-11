Почему союзники не открыли второй фронт во Франции в 1943 году



Взрыв американского транспорта с боеприпасами «Роберт Роуон» во время высадки на Сицилию в районе города Гела. 11 июля 1943 г.

Вопрос второго фронта



Президент США Ф. Рузвельт едет на джипе «Виллис» во время визита в Касабланку

«Это Ваше решение создаёт исключительные трудности для Советского Союза, уже два года ведущего войну с главными силами Германии и её сателлитов с крайним напряжением всех своих сил…»



Рузвельт и Черчилль объявляют журналистам результаты конференции в Касабланке

Поражение стран Оси в Северной Африке



Парашютист штурмового полка «Герман Геринг», Тунис, 1943 г.



Британские солдаты спят в окопе перед «линией Марет» (укрепления, в которых располагалась итало-немецкая армия) в Тунисе. Март 1943 г.

Бои за Тунис



Британская САУ «Бишоп» выдвигается на позицию в Тунисе. Март 1943 г.



Британские артиллеристы ведут огонь по немецким войскам из 94-мм зенитной пушки в районе тунисского городка Медьез-эль-Баб. 27 апреля 1943 г.

Потеря Туниса



Американский двухмоторный истребитель P-38F «Лайтнинг» с именем «Летучая мышь из ада» из 94-й истребительной эскадрильи ВВС США в Тунисе



Командующий 2-м корпусом армии США генерал-лейтенант Джордж Паттон наблюдает за продвижением колонны бронетехники в долине Эль Геттар в Тунисе. Март-апрель 1943 г.



Немецкий танк «Тигр» 504-го батальона тяжелых танков, захваченный британцами в Тунисе. В кадре также немецкое 75-мм противотанковое орудие PaK 40.

Немецкий танк Pz.Kpfw. VI Ausf. E с бортовым номером «131», из состава 1-й роты 504-го батальона тяжелых танков, 21 апреля 1943 года был повреждён и захвачен в ходе боя с танками Mk.IV «Черчилль» 48-го Королевского танкового полка на холме Джебель Джаффа в Тунисе. Во время боя «Тигр» уничтожил два танка Mk.IV «Черчилль». Ответным огнём он получил три попадания 6-фунтовых орудий британских танков. Машина в нарушение приказа была оставлена экипажем не подорванной. Британцы тоже отступили. На следующий день, поднявшись на холм, они захватили танк. Впоследствии машина была показана королю Георгу VI и премьер-министру Черчиллю



Немецкие военнопленные на сборном пункте в Тунисе. Май 1943 г.



Колонна итальянских военнопленных проходит мимо бронеавтомобиля союзников в Тунисе. 20 мая 1943 г.