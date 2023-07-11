Почему союзники не открыли второй фронт во Франции в 1943 году

Взрыв американского транспорта с боеприпасами «Роберт Роуон» во время высадки на Сицилию в районе города Гела. 11 июля 1943 г.
Вопрос второго фронта
Союзники в 1943 году могли открыть второй фронт и приблизить победу над гитлеровской Германией. Все необходимые условия для этого у союзников были. Англия и США имели подавляющее превосходство над рейхом в воздухе и на море. Союзники имели подавляющее превосходство в людских и материальных ресурсах. Только военное производство США в 1,5 раза превышало военное производство Германии, Италии и Японии, вместе взятых. Только в 1943 году американские заводы (США начали подготовку к большой войне раньше всех) произвели почти 86 тыс. самолётов, около 30 тыс. танков, 16,7 тыс. орудий. Великобритания также достигала серьёзных успехов в милитаризации экономики: в 1943 г. её промышленность выпустила более 26 тыс. самолётов (в 1940 г. – 15 тыс.), 7,5 тыс. танков (в 1940 г. – 1,4 тыс.), сотни боевых кораблей и т. д.
Вооруженные силы Англии и её доминионов насчитывали более 4,4 млн человек, плюс 480 тыс. человек колониальных войск и войск доминионов, которые были предназначены для внутренней обороны. Армия и флот США насчитывали более 10 млн человек: сухопутные силы – 7,4 млн, флот – около 2,3 млн, морская пехота – 382 тыс. Флот США и Англии быстро пополнялся боевыми кораблями и транспортами. В 1943 г. в США построили 17 тыс. десантных кораблей, судов и барж.
Таким образом, англосаксы имели большое преимущество над распылёнными силами стран Оси. Однако они предпочитали выжидать, пока на Русском фронте продолжалась титаническая по масштабам и напряжённости борьба. Союзники предпочитали постепенно выдавливать противников с второстепенных театров и фронтов.
14-26 января 1943 года в североафриканском порту Касабланка состоялась конференция глав США и Англии с участием их военных советников. Сталин также получил приглашение принять участие в этой встрече, но отказался. Очевидно, из-за удалённости места. Участники совещания по предложению американского президента Рузвельта объявили военной целью Объединенных Наций безоговорочную капитуляцию стран Оси (Германия, Италия и Япония).
Президент США Ф. Рузвельт едет на джипе «Виллис» во время визита в Касабланку
Начальник штаба американской армии генерал Маршалл выступил против «барахтанья» в Средиземном море и предложил начать вторжение во Францию через Ла-Манш. Однако не все американские военные поддерживали Маршалла. Так, начальник штаба ВМС Кинг и начальник штаба ВВС Арнольд склонялись к точке зрения британцев. Рузвельт также не поддержал Маршалла. Генерал вынужден был уступить. Британская делегация была едина по вопросу военной стратегии – завершить операцию в Северной Африке и захватить Сицилию. Это должно было подвигнуть Италию к капитуляции и позволяло начать вторжение на Балканы. Рузвельт пошёл навстречу пожеланиям Черчилля, однако не привязывал США к Средиземноморскому театру. Ситуация могла измениться.
В Москву сообщили, что Германию поставят на колени в 1943 году. В феврале 1943 г. Черчилль сообщил Сталину, что союзники готовятся к высадке во Франции в августе 1943 г. Это была дезинформация.
В итоге англо-американское военно-политическое руководство продолжало Большую игру, направленную как против стран Оси, так и СССР. Пока Россия и Германия истощали свои ресурсы в титанической битве, англосаксы выжидали, сохраняя свои силы и средства, быстро наращивали военный потенциал. Союзники понимали, что русские перехватывают инициативу в войне, но было ещё неизвестно, сколько времени потребуется Красной Армии, чтобы выбить гитлеровцев с территории СССР и затем продолжить наступление в Европе. Вашингтон и Лондон ждали момента, когда можно будет забрать всю Европу без серьёзной борьбы. Поэтому Рузвельт и Черчилль в 1943 году, как ранее в 1942 году, отказались от открытия второго фронта в Европе путём вторжения во Францию. Они исходили из того, что СССР ещё долго будет связан тяжёлой борьбой с Германией.
В мае 1943 года на конференции в Вашингтоне (конференция «Трайдент») англосаксы окончательно перенесли высадку во Франции на 1944 год. Одновременно договорились о совместных бомбардировках Германии. Упор был сделан на действиях на Средиземноморском и Тихоокеанском театрах. На этот раз в Москву сообщили точную информацию. 11 июня Сталин в ответе Рузвельту отметил:
«Это Ваше решение создаёт исключительные трудности для Советского Союза, уже два года ведущего войну с главными силами Германии и её сателлитов с крайним напряжением всех своих сил…»
Рузвельт и Черчилль объявляют журналистам результаты конференции в Касабланке
Поражение стран Оси в Северной Африке
Осенью 1942 года союзники нанесли решительное поражение германо-итальянским войскам в Ливии (Поражение танковой армии «Африка» в Ливии). 8 ноября 1942 года американские войска высадились в Марокко и Алжире, что фактически означало перед лицом подавляющего превосходства англо-американских войск попадание сил Оси в стратегическую ловушку (Операция «Факел»). 23 января 1943 г. британцы вошли в Триполи – главный город Ливии.
В период дождей обе стороны готовились к последующим боям. В Риме и Берлине понимали необходимость сохранения плацдарма в Северной Африке для сковывания англо-американских сил. Италия и Германия имели более короткие морские и воздушные коммуникации в Средиземном море для переброски войск и техники в Африку. Однако в Тунис прибыло ограниченное количество войск, снабжение также оставляло желать лучшего. Очевидно, это было связано с прежней стратегией Гитлера – все основные силы и средства были связаны на Восточном фронте. Фюрер не желал отвлекать войска, особенно подвижные соединения, и авиацию от яростной борьбы на Востоке. Есть мнение, что с самого начала фюрер знал, что англосаксы будут до последнего выжидать, не открывая второй фронт. Если бы Россия пала, открывалась возможность сепаратного мира.
Тяжёлая ситуация на Восточном фронте заставила рейх направить туда все резервы. Африканским фронтом в такой ситуации де-факто жертвовали. Британцы и американцы, наоборот, наращивали свои силы и ресурсы в Африке. В Риме понимали, что падение колонии в Африке означало конец мечтам о создании «великой империи» итальянцев. Но лучшая, 8-я итальянская армия была уничтожена в донских степях России. Итальянские войска, которые в 1942 г. во главе с Роммелем пытались штурмовать Египет, были разгромлены, обескровлены и деморализованы. Оставшиеся итало-германские войска в Африке испытывали острую нехватку в живой силе, в оружии, технике, боеприпасах и горючем.
12 января 1943 г. Кессельринг, назначенный командующим германскими силами на Средиземноморском театре, докладывал в Берлин о нехватке кораблей для конвоирования транспортов. Также он просил укрепить ПВО портов Палермо, Неаполя и Туниса, увеличить силы подводного флота в Средиземном море, направить подкрепления и оружие. Однако генштаб не мог выделить ресурсы для усиления германских сил на этом театре. Все ресурсы ушли в Россию.
Парашютист штурмового полка «Герман Геринг», Тунис, 1943 г.
Британские солдаты спят в окопе перед «линией Марет» (укрепления, в которых располагалась итало-немецкая армия) в Тунисе. Март 1943 г.
Бои за Тунис
В сложившейся ситуации итало-германские войска должны были удерживать Тунис, бывшую французскую колонию. Переброшенные из Южной Европы соединения были объединены в 5-ю танковую армию генерала Циглера (с марта генерал фон Ферст). В её состав вошли 3 немецкие дивизии (10-я танковая, элитная дивизия ВВС «Герман Геринг» и 334-я пехотная дивизия) и 2 итальянские дивизии, которые заняли оборону в северной части Туниса с центров в г. Тунис. 1-я итальянская армия (бывшая танковая армия «Африка») под командованием Роммеля, имевшая 2 немецкие (немецкий Африканский корпус) и 4 итальянские дивизии (20-й моторизованный и 21-й армейский корпуса), отступила из Ливии. 1-я армия заняла оборону в Южном Тунисе на линии «Марет». Обе армии входили в группу армий «Африка» под началом Роммеля (с марта 1943 г. – Ханс фон Арним). В германо-итальянской группировке насчитывалось около 300 тыс. человек, включая 116 тыс. немцев.
Тунис было легче оборонять, чем Ливию. Большая часть его западной части, то есть граница с Алжиром, проходит по западной стороне Атласских гор. Через эти горы существовало всего несколько перевалов. На юге вторая линия гор ограничивала проходы до узкого промежутка, обращённого к Ливии. С одной его стороны были холмы Матмата, с другой – море. В своё время французы, опасаясь вторжения итальянцев из Ливии, построили здесь оборонительную линию глубиной до 30 км. Это была линия «Марет». Только на севере можно было удобно наступать, на побережье. Имелось два главных глубоководных порта в Тунисе и Бизерте, откуда шли конвои из Сицилии. Поэтому фюрер считал, что Тунис может продержаться долго, сдерживая и связывая противника.
Противостоявшие силам Оси на Тунисском фронте союзные войска были объединены в 18-ю группу армий (1-я и 8-я английские армии, 2-й американский корпус и французские части) под началом британского генерала Гарольда Александера. Он подчинялся Д. Эйзенхауэру – главнокомандующему Североафриканского театра военных действий. Союзные силы насчитывали до 500 тыс. солдат и имели возможность быстро их наращивать и восстанавливать потери.
Немцы, зная, что противник готовит решающее наступление, попытались упредить его. В середине февраля 1943 г. две немецкие танковые дивизии Африканского корпуса (15-я и 21-я) начали наступление в Южном Тунисе, нанеся удар по 2-му американскому корпусу, который находился на правом фланге 1-й английской армии. Немцы разгромили американскую бронетанковую дивизию. Развивая успех, войска Роммеля прорвались через Кассеринский перевал, чтобы нанести удар во фланг и тыл 1-й английской армии с юга. Немцы продвинулись на 150 км, вызывая панику среди англо-американских войск, которые ещё не имели подобного боевого опыта. Союзному командованию пришлось принимать экстренные меры, чтобы остановить прорыв противника. Были мобилизованы подвижные соединения и ВВС. Навстречу немцам бросили большие силы. Роммель, не имея резервов, танков, боеприпасов и горючего, не мог развить первый успех и отвёл войска за Кассеринский перевал. К 25 февраля положение на фронте было восстановлено.
Британская САУ «Бишоп» выдвигается на позицию в Тунисе. Март 1943 г.
Британские артиллеристы ведут огонь по немецким войскам из 94-мм зенитной пушки в районе тунисского городка Медьез-эль-Баб. 27 апреля 1943 г.
Потеря Туниса
6 марта 1943 года немцы нанесли удар во фланг 8-й английской армии к востоку от линии «Марет». Однако 8-я британская армия была хорошо обстреляна и, зная тактику Роммеля, создала сильную противотанковую оборону. Также Роммелю не хватало сил для мощного удара. Поэтому атаку отразили.
Роммель, убедившись в обречённости тунисской группировки, стал настаивать на срочной эвакуации, чтобы избежать разгрома группы армий «Африка». Такого же мнения придерживался и командующий 1-й итальянской армии генерал Мессе. Гитлер и Муссолини отказали им в эвакуации. Роммель был отстранён от дальнейшего участия в Африканской кампании, командующим группой армий «Африка» стал фон Арним.
20 марта 1943 г. войска союзников перешли в наступление. Флот и авиация союзников полностью парализовали вражеские коммуникации в Тунисском проливе. 8-я британская армия при мощной поддержке артиллерии и авиации штурмовала линию «Марет». 27 марта германо-итальянские войска оставили укреплённую линию. 7 апреля 1-я и 8-я английские армии соединились в районе Гафса и продвигались дальше. Теперь главный удар наносила 1-я армия и 2-й американский корпус.
Американский двухмоторный истребитель P-38F «Лайтнинг» с именем «Летучая мышь из ада» из 94-й истребительной эскадрильи ВВС США в Тунисе
Командующий 2-м корпусом армии США генерал-лейтенант Джордж Паттон наблюдает за продвижением колонны бронетехники в долине Эль Геттар в Тунисе. Март-апрель 1943 г.
6 мая союзники нанесли решающий удар. В наступлении приняли участие и французские части генерала Леклерка, которые пришли из района о. Чад на соединение с англичанами. Союзники имели полное превосходство в воздухе. Авиация и артиллерия громили оборону немцев и итальянцев. Немецкие соединения к этому моменту потеряли уже танки и артиллерию, топлива и боеприпасов не было. Группировку «Африка» полностью отрезали от линий снабжения.
За несколько дней всё было закончено. 7-8 мая союзники заняли Тунис, Бизерту и Ферривиль. Итало-германские войска сгрудились на узком пространстве полуострова, который оканчивался мысом Бон. 12 мая 8 немецких и 6 итальянских дивизий капитулировали. Всего около 250 тыс. человек.
Таким образом, англо-американские силы заняли всю Северную Африку, укрепив свои позиции на Средиземноморском театре. Германия и Италия потеряли важнейший плацдарм в Средиземном море. Теперь война угрожала непосредственно самой Италии.
Немецкий танк «Тигр» 504-го батальона тяжелых танков, захваченный британцами в Тунисе. В кадре также немецкое 75-мм противотанковое орудие PaK 40.
Немецкий танк Pz.Kpfw. VI Ausf. E с бортовым номером «131», из состава 1-й роты 504-го батальона тяжелых танков, 21 апреля 1943 года был повреждён и захвачен в ходе боя с танками Mk.IV «Черчилль» 48-го Королевского танкового полка на холме Джебель Джаффа в Тунисе. Во время боя «Тигр» уничтожил два танка Mk.IV «Черчилль». Ответным огнём он получил три попадания 6-фунтовых орудий британских танков. Машина в нарушение приказа была оставлена экипажем не подорванной. Британцы тоже отступили. На следующий день, поднявшись на холм, они захватили танк. Впоследствии машина была показана королю Георгу VI и премьер-министру Черчиллю
Немецкие военнопленные на сборном пункте в Тунисе. Май 1943 г.
Колонна итальянских военнопленных проходит мимо бронеавтомобиля союзников в Тунисе. 20 мая 1943 г.