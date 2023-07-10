США жалуются на беспредел Су-35 в небе Сирии

«Ранее сегодня (5 июля – прим), примерно в 10:40 утра, российские военные самолеты вели себя небезопасно и непрофессионально при взаимодействии с американскими самолетами в Сирии. В то время как три американских беспилотника MQ-9 выполняли миссию против целей ИГИЛ, три российских истребителя начали преследовать беспилотники. Вопреки установленным нормам и протоколам, российские самолеты сбросили несколько парашютных ракет перед беспилотниками, вынудив наши самолеты совершать маневры уклонения».

«Эти события представляют собой еще один пример непрофессиональных и небезопасных действий российских военно-воздушных сил, действующих в Сирии, которые угрожают безопасности как американских, так и российских сил. Мы призываем российские силы в Сирии прекратить это безрассудное поведение и придерживаться стандартов поведения, ожидаемых от профессиональных военно-воздушных сил, чтобы мы могли возобновить наше внимание к окончательному разгрому ИГИЛ».