США жалуются на беспредел Су-35 в небе Сирии

Ну вот, опять в США богуют, опять крики про «непрофессиональное безрассудное поведение» в небе и все прочее. Опять, понимаешь, враждебные действия российских самолетов и американских беспилотников. Только в этот раз не Су-27, а квинтэссенция в лице Су-35С.
В принципе, нового вроде как и ничего, ну два Су-35С (говорят, три, но наши по трое не летают, на троих несколько иные вещи творят), ну три MQ-9 Reaper, ну площадь у Сирии не очень большая, аппаратов летательных в воздухе много, потому, как в час пик на проспекте Андропова что-то да может произойти.
В общем, оно и произошло.
Там не совсем понятно, кто обгонял и как подрезал, но воздушного ДТП не случилось. Но претензии есть, потому что один из наших самолетов сбросил осветительные ракеты на парашютиках вроде как на пути «Жнеца». «На траектории», как написали многие американские СМИ.
Если рассматривать случившееся, как воздушное хулиганство, то даже в этом случае, ничего такого не случилось. Американцы тут же припомнили инцидент над Черным морем, когда облитый керосином «Жнец» булькнул в морскую пучину.
Здесь же последовало обвинение в «безрассудном поведении» российского пилота в отношении американских аппаратов. Именно ссылаясь на предыдущие инциденты такого характера, ВВС США были вынуждены начать размещение в регионе своих F-22. Хотя по сути, когда это американцев что останавливало от размещения своих вооружений на территории других стран? Последний раз это было в середине прошлого века, в так называемый Карибский кризис. Остановили советские ракеты с ядерными боеголовками на Кубе. А тут какие-то наезды на БПЛА… Смешно.
Однако в командовании ВВС США так не считают.
В заявлении, сделанном 5 июля, генерал-лейтенант Алекс Гринкевич, глава Центрального командования ВВС США (AFCENT), предоставил следующие подробности инцидента:
«Ранее сегодня (5 июля – прим), примерно в 10:40 утра, российские военные самолеты вели себя небезопасно и непрофессионально при взаимодействии с американскими самолетами в Сирии. В то время как три американских беспилотника MQ-9 выполняли миссию против целей ИГИЛ, три российских истребителя начали преследовать беспилотники. Вопреки установленным нормам и протоколам, российские самолеты сбросили несколько парашютных ракет перед беспилотниками, вынудив наши самолеты совершать маневры уклонения».
Очень сложно давать оценку происшедшему, не владея правилами воздушного движения, принятыми у военных. Если они вообще существуют, эти правила. Для гражданских воздушных судов да, существуют, но там есть коридоры, за самолетами следят диспетчеры и все более-менее организованно. Все это делается организацией международной авиационной деятельности (ИКАО).
Следуют ли военные самолеты руководствам ИКАО – вопрос. Нет, там, где они просто совершают полеты, перелеты и все прочее – да. А вот насчет зон боевых действий (а «Жнецы»-то летели не видосики снимать, американцы об этом прямо сказали) – это вопрос на тысячу.
Идем дальше. Получилось скомпилировать выкрики в адрес пилотов ВКС РФ из американских СМИ и от официальных лиц, получилась довольно своеобразная картина. Но для начала я дам объяснения от пилота российских ВКС, которые очень хорошо прояснят суть происходящего.
Что происходит, когда самолеты российских ВКС перехватывают самолет другой страны вблизи своего воздушного пространства?
Первым делом чужой самолет необходимо взять на сопровождение. Дежурный истребитель сближается с целью и идет с ней параллельным курсом. Здесь важно произвести опознание самолета и страны, которой он принадлежит и передать наземным службам.
После этого начинается привлечение внимания пилота самолета-нарушителя. Российский летчик, следуя параллельным курсом, «машет крыльями», демонстрируя свой набор вооружения. Если нарушитель никак не реагирует, истребитель, выдерживая прежний курс, увеличивает скорость и выходит чуть вперед, чтобы гарантированно оказаться в зоне видимости экипажа чужого самолета. И вот здесь весьма часто летчики всех стран используют либо ИК-ловушки, либо осветительные ракеты, которые своими вспышками дополнительно привлекают внимание той стороны. Особенно это действенно в темное время суток или в дождь.
Когда наш летчик понимает, что его видят, то поворотом ручки управления делает деликатный «кивок» в сторону от государственной границы, предлагая чужому летчику начать маневр отхода к своей территории. Если нарушитель не реагирует, то все описанное повторяется с другого борта самолета-нарушителя.
Существуют определенные правила воздушного этикета, так вот эти действия – они считаются предельно вежливыми и корректными.
Тут еще стоит уточнить, что вся эта воздушная карусель происходит без радиообмена. В подавляющем большинстве случаев пилоты самолетов двух стран не знают частот друг друга, потому все и происходит на уровне языка жестов.
Бывают приятные исключения. Например, в Сирии российские и американские летчики имеют общий канал связи и хоть как-то могут координировать свои действия. Кстати, особых причин для недовольства у сторон не было. Но такое сотрудничество сегодня — большая редкость, многие программы взаимодействия Россия-НАТО массово блокируются, что вообще не идет на пользу сторонам.
Теперь о происшествии с другой стороны. Тут напомню эпизод с Су-30 и «Посейдоном», когда наш самолет немножко так потрепал форсажом Р-8А, о чем американцы тут же взвыли на всех частотах. Но вообще, о чем говорит такой прием? О том, что все вышеперечисленное уже было использовано. «Посейдон», видимо, пер, как гопник на своей «БМВ», не обращая внимания ни на кого. Игнорируя все вежливые способы информирования.
Невежливые способы, да, это как раз «подрезка» с обязательной турбулентностью или «клещи», когда такой маневр осуществляют два самолета. Дальше уже идут более радикальные методы типа стрельбы из пушки по курсу или пуск сигнальных или даже боевых ракет.
Сигнальные, конечно, предпочтительнее, потому что боевыми надо стрелять уже на поражение.
Что можно сказать о событии в сирийском небе? Как мне кажется, ситуация разворачивалась так: «Жнецы» куда-то летели по своим делам, видимо, их операторы на другом конце мира (ну кто не знает – все стратегические дроны США управляются из центра на территории страны, в штате Мэриленд) скорее всего, не поставили с известность сирийские власти, про российский контингент просто молчим. Результатом стал подъем в воздух звена Су-35С.
И вот «сушки» перехватывают «Жнецов». То есть, догнали, поравнялись… и что дальше? А дальше ничего. Полное такое и толстое, потому что у MQ-9 нет кабин, в которых сидели бы пилоты. И то шоу, которое устроили наши пилоты, оно имело одну-единственную цель – привлечь внимание операторов БПЛА.
Сейчас очень сложно сказать, куда летели MQ-9, зачем. Американцы говорят, что летели по ИГИЛ. Значит, на подвесках были бомбы или ракеты. В том случае, если маршрут проходил над секторами ответственности наших войск, беспокойство вполне обоснованно.
И здесь действия российских пилотов смотрятся очень даже грамотно. Смысл устраивать пилотажное шоу перед камерами, если операторы за тысячи километров могут просто не увидеть их? Кстати, а кто сказал, что наши не танцевали перед «Жнецами»? Записи-то весьма куцые…
Осветительные ракеты. Не «по пути следования», а в поле зрения камер. Чтобы операторы, наконец, проснулись и начали реагировать. Видимо, ракеты сделали свое дело, и операторы увидели наши самолеты, но реагировали недостаточно быстро. Потому один из самолетов решил встряхнуть струей турбулентности БПЛА. И вот после этого, наконец, американские погонщики «Жнецов» начали маневрирование.
Конечно, лучше поздно, чем никогда.
Крики американцев о том, что российские летчики спровоцировали ситуацию, в которой беспилотники могли бы налететь на ракеты, которые висели на парашютах, смотрятся бредово.
Вот если бы наши сбросили керосин из баков, как это сделал пилот Су-27, угробивший такой же MQ-9 над Черным морем, а в облако керосина сбросили эти ракеты – вот тогда да, было бы весьма интересное файер-шоу. А так…
«Эти события представляют собой еще один пример непрофессиональных и небезопасных действий российских военно-воздушных сил, действующих в Сирии, которые угрожают безопасности как американских, так и российских сил. Мы призываем российские силы в Сирии прекратить это безрассудное поведение и придерживаться стандартов поведения, ожидаемых от профессиональных военно-воздушных сил, чтобы мы могли возобновить наше внимание к окончательному разгрому ИГИЛ».
Это снова Гринкевич. А в своих коммюнике представители AFCENT (это центральное командование ВВС США) говорят, что «вооруженные российские истребители» пролетали над силами коалиции во главе с США в Сирии не менее 26 раз в период с 1 марта по 19 апреля 2023 года. Командование также заявило, что с марта было зарегистрировано 63 нарушения протоколов о предотвращении конфликтов между американскими и российскими силами.
В общем – тихий ужас…
И вот он вам «адекватный ответ»: развертывание на Ближнем Востоке F-22 из 94-й истребительной эскадрильи со штаб-квартирой на объединенной базе Лэнгли-Юстис в Вирджинии. Планируется, что эти самолеты могут обеспечивать сопровождение беспилотных летательных аппаратов, если это необходимо.
Конечно, можно и даже нужно признать, что некоторое обострение отношений имеет место. Однако, если мы посмотрим на то, где происходили инциденты, то самые известные почему-то были в акватории Черного моря.
Не в Северном. Не рядом с побережьем Флориды или Калифорнии, а именно в Черном. Там да, два Су-27 уронили в воду MQ-9 в марте этого года, там же еще один Су-27 вызвал неприятные ощущения у экипажа британского самолета радиоэлектронной разведки RC-135W «Rivet Joint» то ли случайно запущенной, то ли внезапно сшедшей ракетой. Но в случае с британским разведчиком все обошлось, ракету дистанционно подорвали самоликвидатором, салон самолета, надеюсь отмыли.
Собственно, говоря, ничего такого и не произошло. Да, «Жнец», который нахлебался сперва керосина, а потом морской воды – это неприятно, но не смертельно. Беспилотник все-таки. Ну а сброс нескольких ракет для привлечения внимания операторов – так и вообще не выглядит чем-то злонамеренным. Согласитесь, это как надо ухитриться, чтобы БПЛА, которым управляет целый экипаж их трех-четырех человек, пусть и дистанционно, врезался в эту ракету. Весьма, кстати, небольшую.
Нет, конечно, если там еще «Джек Даниэльс» применить, то да, шансы есть.
В принципе, все довольно мирно и спокойно. Чего поднимать такой шум, если честно, то не совсем понятно.
Да вот, тут еще и французы подтянулись. 6 июля начались рыдания на тему того, что два «Рафаля», которые патрулировали сирийско-иракскую границу, встретились в воздухе с парой Су-35С. И французики тоже лили слезки на тему того, как нагло и непрофессионально вели себя русские. Французы «были вынуждены маневрировать, чтобы контролировать риск аварии, прежде чем продолжить патрулирование».
Очень хотелось бы подробностей. Так-то обвинить можно кого угодно, но вот сама формулировка не совсем понятна. Складывается впечатление, что доблестные французы просто свалили с маршрута патрулирования в сторону, потому что увидели на радарах Су-35С. Так, на всякий случай.
Но в целом эти крики о непрофессиональном подходе, они требуют расшифровки. Хотелось бы понять, а «профессионально» - это как? Это как «Рафали» сделали, бегом прятаться, пока не прилетело, или что?
А ведь были времена, когда пилоты крыло в крыло летали, показывая, у кого титан звенит в костюмах…
Сегодня же мы можем до бесконечности наблюдать эту приятнейшую картину: как течет вода, как горит огонь и как ВВС США ноют, что им мешают нормально летать.