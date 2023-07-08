Япония модернизировала истребители F-35 для устранения «потенциально опасной» вибрации двигателя

ВВС страны приняли меры для устранения потенциально опасных вибраций в двигателях новейших истребителей-«невидимок» F-35 производства США

В конце декабря 2022 года произошел инцидент с истребителем F-35B, предназначенным для передачи Корпусу морской пехоты США. В ходе выполнения вертикальной посадки самолет подпрыгнул, завалился на нос и начал вращаться на земле; пилот принял решение катапультироваться, обошлось без жертв.Как было установлено по итогам расследования происшествия, причиной аварии стали вибрации в силовой установке истребителя. В этой связи было принято решение об установке регулятора на весь парк самолетов. Одной из первых стран, завершивших данную модернизацию, стала Япония.- отмечается в издании The Japan Times со ссылкой на Минобороны.Установка регулятора, как ожидается, позволит избежать вибраций, вызванных резонансом, и, как следствие, не допустить повреждения патрубка управления двигателем. Позже в текущем году США планируют предоставить Японии шланги подачи топлива новой конструкции в надежде на дальнейшее снижение воздействия вибраций.Япония планирует приобрести в общей сложности 147 самолетов F-35A и F-35B по цене около $70 млн за единицу.