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Япония модернизировала истребители F-35 для устранения «потенциально опасной» вибрации двигателя

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Япония модернизировала истребители F-35 для устранения «потенциально опасной» вибрации двигателя

В конце декабря 2022 года произошел инцидент с истребителем F-35B, предназначенным для передачи Корпусу морской пехоты США. В ходе выполнения вертикальной посадки самолет подпрыгнул, завалился на нос и начал вращаться на земле; пилот принял решение катапультироваться, обошлось без жертв.


Как было установлено по итогам расследования происшествия, причиной аварии стали вибрации в силовой установке истребителя. В этой связи было принято решение об установке регулятора на весь парк самолетов. Одной из первых стран, завершивших данную модернизацию, стала Япония.

ВВС страны приняли меры для устранения потенциально опасных вибраций в двигателях новейших истребителей-«невидимок» F-35 производства США

- отмечается в издании The Japan Times со ссылкой на Минобороны.

Установка регулятора, как ожидается, позволит избежать вибраций, вызванных резонансом, и, как следствие, не допустить повреждения патрубка управления двигателем. Позже в текущем году США планируют предоставить Японии шланги подачи топлива новой конструкции в надежде на дальнейшее снижение воздействия вибраций.

Япония планирует приобрести в общей сложности 147 самолетов F-35A и F-35B по цене около $70 млн за единицу.

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12 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:18
    0
    для устранения потенциально опасных вибраций в двигателях новейших истребителей-«невидимок» F-35
    Возникает ряд вопросов: как проводились испытания и в полном ли объеме этого самолета до введения его в эксплуатацию; как приемная комиссия приняла самолет с такими дефектами, а еще десятки были выявлены в процессе эксплуатации у различных модификаций...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:19
      +2
      Нам то что за печаль за их Ф35? Их проблемы.
      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 09:00
        0
        Зря Вы так. Печали-то у нас, конечно, нет. Но почитать-то об этом интересно.
    2. Luminman
      Luminman Сегодня, 07:40
      +1
      Цитата: rotmistr60
      как приемная комиссия приняла самолет с такими дефектами, а еще десятки были выявлены в процессе эксплуатации

      По-настоящему, все минусы и плюсы самолета выявляются только тогда, когда машина начинает массово эксплуатироваться. Всего в лабораторных условиях выявить никогда не удается. И это касается не только самолетов, но и любой другой техники...
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 08:58
        0
        Всего в лабораторных условиях выявить никогда не удается.
        А, что скажите про летчиков-испытателей фирмы (КБ), которые не в лабораторных условиях, порой годами испытывают новый самолет на различных режимах, вплоть до критических. Выявленные недостатки устраняются после чего испытания продолжаются. В данном случае отлично просматривается желания начать производство самолета, как можно быстрее и продавать, продавать...
  2. Керенский
    Керенский Сегодня, 07:31
    +2
    Япония планирует приобрести в общей сложности 147 самолетов F-35A и F-35B по цене около $70 млн за единицу.


    Позже в текущем году США планируют предоставить Японии шланги

    Почём шланги?
  3. Stas157
    Stas157 Сегодня, 07:42
    +1
    . Япония планирует приобрести в общей сложности 147 самолетов F-35A и F-35B по цене около $70 млн за единицу.

    Дёшево. Особенно за F-35B. А наш Су-57 сколько стоит?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 08:09
      +1
      Приблизительно 30млн. Но он ещё не массовый. И обслуживание нам будет в разы дешевле
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 07:53
    +1
    ВВС страны приняли меры для устранения потенциально опасных вибраций в двигателях новейших истребителей-«невидимок» F-35 производства США

    Страна, купившая некондицию, за свой счёт и своими мозгами и руками устранила проблему.
    Про возврат части денег, потраченных японцами на доработку, США ничего не обещали сказать?
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 08:15
      0
      Так в создании пингвина задействованы несколько стран, думаю договорятся. Наверное уже тысячный самолёт собирают супостаты.
  5. Дес
    Дес Сегодня, 08:13
    0
    F-35 выпущено почти 900(!) штук. Только их. У нас всех истребителей около 2000. Поэтому остаётся только завидовать или злорадствовать))), а неполадки и пр. в ходе эксплуатации проявляются всегда и устраняются.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:17
      0
      Ну если пересажать воров, либералов, коррупционеров и прочую сволочь из 5 колонны - то и мы сможем нормально производить. Только "если" мешает, к сожалению.....