Зеленский попросил у Эрдогана содействия в создании дополнительных морских коридоров «в рамках зерновой сделки»

Я рассчитываю на проведение переговоров с президентом России по продлению зерновой сделки.

В Турции состоялись переговоры между Эрдоганом и Зеленским, по итогам которых была проведена пресс-конференция. В ходе пресс-конференции турецкий президент заявил о том, что Украина «имеет право на членство в НАТО».Сами переговоры между президентами проходили в правительственном особняке Вахдеттин в крупнейшем турецком городе – Стамбуле.Среди тем переговоров была и тема зерновой сделки. Её в очередной раз продлённый срок действия истекает 17 июля, и Зеленский, обращаясь к Эрдогану, попросил у него содействия в очередном продлении.То, с каким рвением киевский режим выступает за продолжение действия этой сделки, не приносящей практически никаких дивидендов России, может говорить о том, что главное для Зеленского в этой сделке вовсе не зерно и не продовольствие в целом, а открытые черноморские порты Украины. В свою очередь это может говорить о том, что важность для Украины здесь в военной составляющей – например, в возможности использования портов для атак на российские корабли в Чёрном море.Эрдоган после беседы с Зеленским:В свою очередь Зеленский заявил, что необходимо создать «дополнительные коридоры для выполнения зерновой сделки, так как существующий коридор сложен логистически из-за действий России в Чёрном море». О создании таких морских коридоров он попросил Эрдогана, добавив, что «Украина и Турция - независимые страны».