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Зеленский попросил у Эрдогана содействия в создании дополнительных морских коридоров «в рамках зерновой сделки»

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Зеленский попросил у Эрдогана содействия в создании дополнительных морских коридоров «в рамках зерновой сделки»

В Турции состоялись переговоры между Эрдоганом и Зеленским, по итогам которых была проведена пресс-конференция. В ходе пресс-конференции турецкий президент заявил о том, что Украина «имеет право на членство в НАТО».


Сами переговоры между президентами проходили в правительственном особняке Вахдеттин в крупнейшем турецком городе – Стамбуле.

Среди тем переговоров была и тема зерновой сделки. Её в очередной раз продлённый срок действия истекает 17 июля, и Зеленский, обращаясь к Эрдогану, попросил у него содействия в очередном продлении.

То, с каким рвением киевский режим выступает за продолжение действия этой сделки, не приносящей практически никаких дивидендов России, может говорить о том, что главное для Зеленского в этой сделке вовсе не зерно и не продовольствие в целом, а открытые черноморские порты Украины. В свою очередь это может говорить о том, что важность для Украины здесь в военной составляющей – например, в возможности использования портов для атак на российские корабли в Чёрном море.

Эрдоган после беседы с Зеленским:

Я рассчитываю на проведение переговоров с президентом России по продлению зерновой сделки.

В свою очередь Зеленский заявил, что необходимо создать «дополнительные коридоры для выполнения зерновой сделки, так как существующий коридор сложен логистически из-за действий России в Чёрном море». О создании таких морских коридоров он попросил Эрдогана, добавив, что «Украина и Турция - независимые страны».
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27 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 06:44
    +19
    Если наш враг так старается продлить эту "сделку", то не является ли это еще одним аргументом в том, что бы её не продлевать...?????
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:01
      +5
      Этот вопрос должен быть адресован в Кремль.Посмотрим,насколько совпадут с реальными делами,громогласные заявлерия последнего месяца из уст наших властителей
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 08:16
        0
        Зеленский заявил, что необходимо создать «дополнительные коридоры для выполнения зерновой сделки, так как существующий коридор сложен логистически из-за действий России в Чёрном море». О создании таких морских коридоров он попросил Эрдогана, добавив, что «Украина и Турция - независимые страны»
        "НЕЗАВИСИМЫЕ" страны"?!!! Ничего подобного! А именно.

        "Украина-антиРоссии" - это СТРАНА-НАЁМНИК Вашингтона и стран "Вашингтонского обкома", а точнее еврейских банкиров ФРС США и их трансатлантических компаний!
        По сути от их имени Зеленский и приехал в Анкару КУПИТЬ Эрдогана против России в прокси войне США против России на территории Укрорейха - именно КУПИТЬ Эрдогана как главу Турции против России в то время, когда Турция - после Землетрясения в Турции - очень нуждается как в материальной, так и особенно в ФИНАНСОВОЙ помощи.
        И похоже, что Эрдоган действительно "КУПИЛСЯ", т.е. продался на посулы Зеленскому.
        Действительно, от России Турция уже имеет АЭС, Турецкий поток и российский газ. Вряд ли уже всё это теперь уплывёт из рук турецкого султана Эрдогана, если проамериканские террористы всё это не взорвут.
        И почему бы в таком случае по-восточному Турции в лице Эрдогана не продасться ещё и американцам в военном вопросе между Россией и Украиной?! (Сарказм,)

        ИТОГО. Вот именно чтобы ЗАСОСАТЬ Эрдогана с его Турцией в эту ВОЕННУЮ ЛОВУШКУ против России в прокси-войне США с России на территории Укрорейха и совершал свой визит еврей Зеленский - подковёрно-подставная сионо-нацистская марионетка в Укрорейхе банкиров ФРС США!

        А про ФРС США напомню следующее.
        На самом деле Федеральная Резервная система (ФРС США) не является государственным учреждением, а принадлежит частным владельцам - группе преимущественно иностранных банкиров. В 1913 году Конгресс отдал Америку в вечное долговое рабство частной Федеральной Резервной системе, предоставив ей право печатать деньги и контролировать американскую экономическую систему.
        Хотя по закону о Федеральной Резервной системе (Federal Reserve Act) от 1913 года имена владельцев банков хранятся в секрете, Р.Е.МакМастер, издатель " The Reaper", через конфиденциальные связи с банками Швейцарии, выяснил, что контрольным пакетом акций Федерального Резерва владеют следующие банки:
        1. Лондонский и берлинский банки Ротшильда
        2. Парижский банк Lazard Brothers
        3. Итальянские банки Israel Moses Sieff
        4. Гамбургский банк Warburg , Германия и Амстердам
        5. Нью-Йоркский банк Kuhn Loeb (финансировал Лва Троцкого )
        6. Нью-Йоркский банк Lehman Brothers
        7. Нью-Йоркский банк Goldman Sachs
        8. Нью-Йоркский банк Chase Manhattan (контроллируемый Рокфеллерами)

        А список акционеров ФРС США, составленный по данным швейцарских банковских источников, выглядит следующим обрзом:
        1. Ротшильды
        2. Лазард Фререз (Юджин Майер)
        3. Израэль Сифф
        4. Компания Кун Леб
        5. Компания Варбург
        6. Леман Бразерс
        7. Голдман Сакс
        8. Семейства Рокфеллеров и Морганов
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 07:07
      +3
      Если наш враг так старается продлить эту "сделку"

      Да тут к бабке не ходи султан попросит и у нас как миленькие всё сделают . Чем выгодна эта сделка для России ? Аммиакопровод взорвали а он ведь был указан в условиях этой сделки.
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 07:52
        +1
        Шевелю рогом и сопоставляю.... Проход кораблей ЧФ через проливы к базам в Сирии закрыт с момента начала СВО (Доктрина Монтрё в действии). Гражданские суда с военной техникой на борту также не пропускаются и идут вокруг Европы через Гибралтар. Остается только воздушный коридор через Турцию или по кривой через Иран и Ирак, если последний позволит. А с ним (Ираком) другая засада, на севере власть у курдов, которые себе на уме и у них нет единого командира. Поэтому могут и шмальнуть, если достанут. Ну и... куды бедному крестьянину податься? Остаётся придумать очередную причину для обывателя и продлить зерновую сделку в угоду Эрдогану. А нам повеселиться, припоминая все заявления МИДа и Медведа о бессмысленности продления сделки. request
    3. Stas157
      Stas157 Сегодня, 08:09
      +1
      Цитата: svp67
      Если наш враг так старается продлить эту "сделку", то не является ли это еще одним аргументом в том, что бы её не продлевать...?????

      Так Турция старается! А до стараний укры нам до фонаря. Но вот просьбу безмерно уважаемого втыкателя ножичков почему-то обойти не получается!
    4. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:05
      0
      Цитата: svp67
      Если наш враг так старается продлить эту "сделку", то не является ли это еще одним аргументом в том, что бы её не продлевать...?????

      Да. Заигрался Таипчик. Пора этого Эрдогана гасить!
  2. Ирек
    Ирек Сегодня, 06:48
    +3
    Зелёнский готов всё зерно продать и не думает о том что хохлота зимой жрать будет.
    1. sagitovich
      sagitovich Сегодня, 06:52
      +10
      Вооружение они завозят, а не зерно вывозят!
      Зеленский нагло врет!
    2. ARIONkrsk
      ARIONkrsk Сегодня, 07:16
      +4
      Цитата: Ирек
      Зелёнский готов всё зерно продать и не думает о том что хохлота зимой жрать будет.

      Этой же зимой не сдохли с голоду, часть уехала, много на фронте, а остальные потерпят во имя свободы всего мира и демократии от страшных орков.
    3. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:06
      +1
      и не думает о том что хохлота зимой жрать будет.
      Нам в прошлом году заливали то же самое, особенно с учетом потери двух самых урожайных областей Украины. называли цифры про максимум 5-7 млн.тонн, что есть на Украине для экспорта... По факту вывезли более 30 млн.тонн. и никто там не ощущает недостатка в хлебе...
      Вот я и не пойму, на кого работает наша тупая пропаганда, если по факту абсолютно иная картина? На тех, кто не читает "советских газет" и "не ест на ночь сырых помидоров"? А ещё, после "полного погружения во тьму" нашими атаками на инфраструктуру, Украина рассматривает варианты экспорта излишков электроэнергии в страны Европы. Понятно, что самой много уже не надо, но есть же, что экспортировать....Так зачем нас расхолаживают столь тупой и необъективной пропагандой? request
  3. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 06:52
    +3
    Ну что, если Эрди решил продлять, значит продлит. Как бы мы тут не недоумевали, зачем это России нужно. Задобряем турок, а то мало ли...
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:56
    +4
    Я рассчитываю на проведение переговоров с президентом России по продлению зерновой сделки.
    Г-н Эрдоган, все же хотя бы немного совести иметь необходимо и не злоупотреблять доверием и сложившимися отношениями с российским президентом? Хотя к кому я обращаюсь. Человек, который говорит о необходимости хороших отношений с Россией с одной стороны, с другой помогает Киеву оружием и его махинациям с "зерновой сделкой", считает Крым украинской территорией в надежде со временем отхватить его (если Россия безоговорочно проиграет), за вступление Украины в НАО ориентируется не на совесть, добропорядочность и ранее достигнутые договоренности. Да и такие нормы в нынешней политике отсутствуют. Только мы продолжаем играть ориентируясь на них. В стране точно не поймут если вдруг заявленные мнения о "зерновой сделке" окажутся только заявлениями.
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 07:48
      0
      конечно никто ничего не знал.. просто они обманщики, как оказалось.. нехорошие люди.. еще и в политике, в этом искреннем и добром деле..
    2. АА17
      АА17 Сегодня, 07:58
      +1
      Уважаемый, Геннадий.
      Эрдоган - тонкий психолог. Он отстаивает интересы своей страны. Турция член НАТО, поэтому "за свою показательную пассивность" пытается получить как можно больше дивидендов от Кремля: подарок в виде АЭС Аккую от "российских граждан", доходный газовый хаб за счёт "российских граждан", ну и продление зерновой сделки для "выгоды российских граждан".
    3. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:18
      -1
      В стране точно не поймут если вдруг заявленные мнения о "зерновой сделке" окажутся только заявлениями.
      И что дальше...? Кому нужно Ваше понимание? Завтра наши СМИ скажут, что зерновая сделка абсолютно не мешает России вывозить своё зерно и удобрения. Да уже сказали и даже назвали рекордные цифры экспорта. Значит, есть причины которые заставляют нас "жевать этот кактус и плакать". Другой вопрос, почему чётко не сказать народу, какие это причины? Хотя, про сохранение кресла у Эрдогана говорили всегда и открыто. Выходит, этот аргумент перевешивает все прочие, невыгодные для нас. Терпите, коллега.... request
      1. evgen1221
        evgen1221 Сегодня, 08:30
        0
        Причина проста, проливы сирия экспорт импорт.
  5. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:05
    +3
    Да давно ее надо было закрыть. Все равно, действительно нуждающиеся страны зерно не получили.
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:27
      0
      Все равно, действительно нуждающиеся страны зерно не получили.
      А должны были? Был нарушен хоть один подписанный договор Украины с этими странами или только обещания поставить? Обещать не значит жениться. Если Украине было выгоднее продать своё зерно Европе за бОльшие деньги, то зачем ей заниматься благотворительностью? Тут вопрос больше к нам, не умеющим грамотно заключать договоры и сделки, когда нас элементарно "кидают на следующий день" после подписи. Но наступать на грабли это наша национальная забава и 18 июля мы её позорно продолжим.... fellow
  6. mark1
    mark1 Сегодня, 07:07
    +4
    Театр абсурда и Россия в роли... (пора из роли выходить)
  7. АА17
    АА17 Сегодня, 07:18
    +2
    ...с каким рвением киевский режим выступает за продолжение действия этой сделки, не приносящей практически никаких дивидендов России...


    Зерновая сделка не приносит России дивидендов.
    Очень интересно: какие дивиденды приносит России увеличенная продажа газа в Европу через территорию Украины?

    ....Транзит газа «Газпрома» в Европу через территорию Украины в июне 2023 г. вырос до максимума с начала года. Среднесуточная прокачка, по подсчетам «Ведомостей» на основе данных «Газпрома», составила 41,3 млн куб. м.
    В мае этого года транзит газа по газотранспортной системе (ГТС) Украины составлял 40,2 млн куб. м в сутки, т. е. в июне поставки выросли на 3% к предыдущему месяцу. Всего по итогам июня «Газпром» экспортировал в Европу по этому маршруту 1,24 млрд куб. м газа.

    Читать полностью: https://www.km.ru/economics/2023/07/05/gazprom/905628-gazprom-uvelichil-tranzit-gaza-cherez-ukrainu-do-maksimuma-s-nac


    Что получают от продажи газа во время СВО российские граждане, если известны такие факты:

    1. "...Президент Владимир Путин подписал указ, разрешающий экспортерам не возвращать валютную выручку на российские счета..." https://www.rbc.ru/economics/05/07/2022/62c4531b9a794782cf79868d

    2. "...Нефть в России не принадлежит народу, а более половины реальных экспортных доходов отрасли не отображается в официальной статистике. Об этом в беседе с главным редактором еженедельника «Аргументы недели» Андреем Углановым заявил экс-директор НИИ статистики Госкомстата России, доктор экономических наук Василий Симчера. «В 2018 году мы продали нефти на 22 трлн рублей. Компании на производство нефти потратили 4,5 трлн рублей. Разница таким образом составила 17 трлн. А в бюджет из этого поступило только 9 трлн рублей. Получается, что 8,5 трлн рублей просто не поступило. Владельцы нефтяных компаний наглым образом отняли эти деньги..."

    Читать далее: https://realtribune.ru/news-news-3336
    1. Dimy4
      Dimy4 Сегодня, 08:29
      +1
      какие дивиденды приносит России увеличенная продажа газа в Европу через территорию Украины?

      России скорее всего ничего не приносит, а вот избранным буржуйчикам хорошо набивает кармашки.
    2. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:07
      0
      АА17 (Александр Анатольевич), не те газеты читаете и не те выводы делаете....В вашей "арифметике" лишь субъективное мнение автора статей, у которого есть хорошее желание "отнять и поделить", а при дележе не быть обделённым.
      Меня больше впечатляют текущие цены на нашу нефть Urals в 51,15 $ за баррель, что существенно ниже заложенной в бюджете 70,1 $. А с учетом, что основным потребителем нашей нефти стала Индия, которая согласилась брать нашу нефть "за тридевять земель", когда под боком традиционная, арабская и более качественная, стоит понять почему или за что? А за то, что мы продаем им со скидкой до 10$ за баррель от мировой цены. Да себестоимость нашей добычи ещё позволяет это делать, но доходность бюджета горит синим пламенем. А газ и подавно некуда девать и гляньте на его текущую стоимость в 360 $ за тыс.куб. и рынок перенасыщен газом. Китай наращивает закупки СПГ в США, там дешевле, чем покупать его у России, которая не может заполнить на полную мощность "Силу Сибири". Наши прогнозы по добыче газа в Восточной Сибири к нужной дате не оправдались и теперь приходится строить перемычку от Ямала. Поэтому, для поддержки бюджета будем качать газ через Украину, даже себе в убыток, если недолго. Но можно "отобрать и поделить", я ЗА, хотя лично мне ничего не достанется. request
  8. Mouse
    Mouse Сегодня, 07:38
    0
    .Зеленский заявил, что необходимо создать «дополнительные коридоры для выполнения зерновой сделки, так как существующий коридор сложен

    Пёхом! Только пёхом!!! winked
  9. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 07:43
    0
    Эрдогану можно и не в стречаться с Путиным, великий геостратег и так даст добро на продление сделки, ему не впервой унижаться перед султаном
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:49
    +2
    Её нельзя продлевать; наоборот необходимо полностью, при помощи любых средств, уничтожить логистические возможности нацисткой Украины на Чёрном море: всё равно брать штурмом.
  11. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 09:02
    0
    То, с каким рвением киевский режим выступает за продолжение действия этой сделки, не приносящей практически никаких дивидендов России, может говорить о том, что главное для Зеленского в этой сделке вовсе не зерно и не продовольствие в целом, а открытые черноморские порты Украины. В свою очередь это может говорить о том, что важность для Украины здесь в военной составляющей – например, в возможности использования портов для атак на российские корабли в Чёрном море.
    Идеи Зеленского о некоем урожае и ранее не вызывали сомнений. В слово урожай Зеленским вкладывается некий смысл, а именно жизни ушедших людей которые поставляются под видом зерна пшеницы в Европу из Украины. Стало быть "они" в Европе едят украинский хлеб тобишь жизни людей погибших в боевых действиях, одно зерно - одна жизнь всё вместе (зерно+жизнь) урожай собранный некой войной. Вышеуказанное вызывает улыбку, но тогда в связи с чем Шойгу (кто кто а Шойгу наверняка в "теме") не запретит вывоз пшеницы из порта Одессы которую могут доставлять в страны ЕС сухопутным транспортом или через порт Одессы в дальние моря-океаны надёжнее чтобы никто не проследил, а может настолько охренели что в открытую работают любители оккультизма и остального бреда кружков по интересам стран Европы и США, а Эрдоган выпускает продукцию через Босфор и Дарданеллы свежесобранный урожай с разрешения Шойгу стало быть России. Но ведь кто сказал что за "ними" никто не наблюдает, к примеру Эрдогану разрешили стать в очередной раз президентом Турецкой Республики совершенно по иным причинам и исходя совершенно из других соображений, но как известно обман может быть очень сурово наказан. Коментарий ПРЯМЫМ ТЕКСТОМ wink