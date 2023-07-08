Американская пресса: Решение о поставке Киеву кассетных боеприпасов может быть связано с нехваткой у США снарядов обычного типа

В западной прессе продолжается обсуждение темы, связанной с возможными поставками Украине кассетных боеприпасов. Напомним, что в США на законодательном уровне получила одобрение инициатива о поставках киевскому режиму боеприпасов кассетного типа для орудий калибра 155-мм. В некоторых источниках появлялась информация о том, что такие поставки одобрены уже и президентом Байденом, а потому кассетные боеприпасы, запрещённые к использованию целым рядом международных конвенций, могут оказаться на поле боя уже в ближайшее время.
Против использования кассетных боеприпасов выступил генсек ООН Антониу Гуттериш, но кто же в США собирается прислушиваться к его мнению? Особенно если передачу кассетных боеприпасов Украине поддержал «продлённый» генсек НАТО Йенс Столтенберг.
В крупном американском издании New York Times вышел материал, подтверждающий предположения, высказанные ранее на страницах «Военного обозрения», о том, что решение поставить Украине кассетные боеприпасы может быть связано с нехваткой уже в самих США боеприпасов «обычного» типа.
NYT пишет, что такая поставка, вероятно, станет «временной мерой» с той целью, чтобы за это время нарастить производство «обычных артиллерийских снарядов». А увеличение объёмов производства в этой военной продукции произойдёт, как там ожидается, в марте-апреле 2024 года.
Таким образом, лишний раз подтверждается тот факт, что Украине Вашингтон готов поставлять фактически любые типы оружия, в том числе и запрещённые конвенциями. Однако это же вскрывает и существенные проблемы, с которыми сталкиваются страны НАТО, включая США. Связаны эти проблемы с загруженностью производственных мощностей и значительным опустошением оружейных арсеналов.
Нужно напомнить, что кассетные боеприпасы Украина применяла и ранее. Например, в ходе нанесения удара по центру Донецка с использованием ракеты комплекса «Точка-У», начинённой кассетными элементами.
P.S. Джо Байден объявил о принятом решении поставить ВСУ кассетные боеприпасы, так как «другие типы боеприпасов у Украины заканчиваются».