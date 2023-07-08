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Американская пресса: Решение о поставке Киеву кассетных боеприпасов может быть связано с нехваткой у США снарядов обычного типа

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Американская пресса: Решение о поставке Киеву кассетных боеприпасов может быть связано с нехваткой у США снарядов обычного типа

В западной прессе продолжается обсуждение темы, связанной с возможными поставками Украине кассетных боеприпасов. Напомним, что в США на законодательном уровне получила одобрение инициатива о поставках киевскому режиму боеприпасов кассетного типа для орудий калибра 155-мм. В некоторых источниках появлялась информация о том, что такие поставки одобрены уже и президентом Байденом, а потому кассетные боеприпасы, запрещённые к использованию целым рядом международных конвенций, могут оказаться на поле боя уже в ближайшее время.


Против использования кассетных боеприпасов выступил генсек ООН Антониу Гуттериш, но кто же в США собирается прислушиваться к его мнению? Особенно если передачу кассетных боеприпасов Украине поддержал «продлённый» генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В крупном американском издании New York Times вышел материал, подтверждающий предположения, высказанные ранее на страницах «Военного обозрения», о том, что решение поставить Украине кассетные боеприпасы может быть связано с нехваткой уже в самих США боеприпасов «обычного» типа.

NYT пишет, что такая поставка, вероятно, станет «временной мерой» с той целью, чтобы за это время нарастить производство «обычных артиллерийских снарядов». А увеличение объёмов производства в этой военной продукции произойдёт, как там ожидается, в марте-апреле 2024 года.

Таким образом, лишний раз подтверждается тот факт, что Украине Вашингтон готов поставлять фактически любые типы оружия, в том числе и запрещённые конвенциями. Однако это же вскрывает и существенные проблемы, с которыми сталкиваются страны НАТО, включая США. Связаны эти проблемы с загруженностью производственных мощностей и значительным опустошением оружейных арсеналов.

Нужно напомнить, что кассетные боеприпасы Украина применяла и ранее. Например, в ходе нанесения удара по центру Донецка с использованием ракеты комплекса «Точка-У», начинённой кассетными элементами.

P.S. Джо Байден объявил о принятом решении поставить ВСУ кассетные боеприпасы, так как «другие типы боеприпасов у Украины заканчиваются».
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13 комментариев
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  1. nikolas 83
    nikolas 83 Сегодня, 07:03
    +4
    Нам тогда тоже надо применять касетные боеприпасы. Или опять верхи начнут лебезить "мы не такие ".
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:09
      +2
      Цитата: nikolas 83
      Или опять верхи начнут лебезить "мы не такие ".

      Да, "мы не такие". И уж на нас, если применим, всех собак повешают. Значит нужно решать проблему иным путем. Не допускать поставки снарядов любым способом. Закрытие портов, бомбежка аэродромов, ж.д путей и т.д.
      1. ARIONkrsk
        ARIONkrsk Сегодня, 07:14
        +3
        Цитата: Егоза
        Цитата: nikolas 83
        Или опять верхи начнут лебезить "мы не такие ".

        Да, "мы не такие". И уж на нас, если применим, всех собак повешают. Значит нужно решать проблему иным путем. Не допускать поставки снарядов любым способом. Закрытие портов, бомбежка аэродромов, ж.д путей и т.д.

        Хотел тоже самое написать, но все таки касетами их бы тоже не мешало долбить, чтоб знали что применяют сами. Плевать на их обвинения, мы итак по их версии априори во всем виноваты.
    2. Eugen Alpine
      Eugen Alpine Сегодня, 07:25
      0
      По кому их применять? Эти снаряды по сути оружие террора, подразумевающее применение по густонаселённым населением районам или большим скоплениям незащищённых войск противника. На линии боевого соприкосновения они решать ничего не могут. И хрюкота их будет применять исключительно для обстрелов приграничных районов России. А мы? Обстреливать куев и Львов? Смысл ноль так как все кто там остались уже проданы на убой. И в связи с этим для хунты потери хоть сотен тысяч мирного населения - ничто, разве что в качестве инфоповода можно использовать. Украина списана в расход с украинцами вместе так что примените по ней кассетных боеприпасов, оружия массового поражения ничего не даст - СМИ заткнут, панику подавят силовики, очередную порцию солдат на убой -заберут. К сожалению сопротивляться этому безумию там уже некому. Так что только тотальное уничтожение армии страны ошибки, а кассетные боеприпасы в этом не сильно помогут, да и ТЯО, увы, тоже.
    3. Stas157
      Stas157 Сегодня, 07:55
      +1
      Цитата: nikolas 83
      Нам тогда тоже надо применять касетные боеприпасы.

      По кому? По американцам - согласен. США все время поднимают ставки. То подкидывают более дальнобойные ракеты, то урановые снаряды, теперь вот кассетные боеприпасы. Делают все, чтобы война была более кровавой. Очень удобно, ведь за все будет отвечать укра, а главные виновники останутся в стороне.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:14
    +3
    решение поставить Украине кассетные боеприпасы может быть связано с нехваткой уже в самих США боеприпасов «обычного» типа.
    А нам от этого легче не будет. После первого применения ВСУ этих боеприпасов просто необходимо будет накрыть такими же позиции ВСУ на всех направлениях.
  3. AUL
    AUL Сегодня, 07:22
    0
    Цитата: Егоза
    Не допускать поставки снарядов любым способом. Закрытие портов, бомбежка аэродромов, ж.д путей и т.д.

    А что, этот метод только против кассетных снарядов работает? Что-то раньше мы его не применяли!
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 08:03
      +1
      Цитата: AUL
      А что, этот метод только против кассетных снарядов работает? Что-то раньше мы его не применяли!

      Для меня это больной вопрос, оставшийся без ответа. Почему не пытались нарушать логистику? Вместо этого на зерновую сделку пошли - черноморские порты открыли. Глупость какая-то!
  4. Наган
    Наган Сегодня, 07:25
    +2
    Don't blame me. I voted for Trump.
  5. Жгучая_Крапива
    Жгучая_Крапива Сегодня, 07:26
    +2
    Все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, как никогда, гнилой запад разлагается, и мы уже почти в Киеве.
  6. Керенский
    Керенский Сегодня, 07:26
    -1
    Связаны эти проблемы с загруженностью производственных мощностей и значительным опустошением оружейных арсеналов.

    Это напрямую связано с тем, что кто-то хапнул заказ, который не может выполнить. Положил его в портфель, и, имея арендованный гараж и двух ленивых гуронов с напильникам бегает по биржам, торгуя акции...
    А снаряды.... да ну их!
  7. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 07:37
    +1
    попрут снарядики морскими путями и кассетные и не очень не ну а че мы то другие поможем голодающим дитям Африки ))))однозначно зерновуху надо продлять очень понимаешь удобно корабликами хабар завозить
  8. ugos
    ugos Сегодня, 07:45
    +2
    В этом нет ничего удивительного и не ожидаемого, гораздо интересно как на это отреагируют наши верховные власти, скорее всего скажут что это очень плохо, и на этой озабоченности всё закончится.
    Ну правильно, ведь не их дети будут погибать от от кассетных боеприпасов, а простой плебс может и потерпеть, как было уже не раз .