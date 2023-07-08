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Премьер Нидерландов подал в отставку и распустил правительство после заседания с предложением делить мигрантов на категории A и B

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Премьер Нидерландов подал в отставку и распустил правительство после заседания с предложением делить мигрантов на категории A и B

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подал в отставку. Информацию он подтвердил сам, назвав причину принятия такого решения.


По словам Рютте, он считает необходимым покинуть свой пост ввиду раскола по вопросу миграционной политики. Этот раскол обнаруживается в составе правящей коалиции. Одна часть это коалиции выступает за сохранение политики «открытых дверей» для мигрантов из разных стран мира, другая выступает за ужесточение требований с целью ограничения притока мигрантов в Нидерланды. Доводом сторонников ужесточения миграционной политики стали события, которые недавно разворачивались во Франции, где толпы протестующих в течение нескольких суток громили города после расстрела молодого мигранта, учинённого полицейским в пригороде Парижа.

Решение Рютте подать в отставку было принято голландским премьером после заседания кабмина, где разгорелся спор о местах размещения мигрантов. Был предложен план разделить беженцев на две категории – со статусом А и статусом B. Первая категория – те, кто по тем или иным причинам преследуется на Родине. Вторая – бежавшие от «событий, представляющих опасность, например – от войны».

Сама попытка разделить мигрантов на категории, которые бы предусматривали разные варианты предоставления жилплощади, вызвали наиболее активные дебаты, которых правительство не выдержало.

Пресловутый квартирный вопрос.

Марк Рюттер заявил, что в ходе обсуждений проявились непреодолимые противоречия, «и в итоге кабинет министров пал».

Вице-премьер Сигрид Кааг:

Решение о роспуске правительства было принято совместно. В процессе обсуждения вопроса миграционной политики возникли слишком жёсткие формулировки. Премьер Рютте осуществил эскалацию, которая к этому привела. Мне очень жаль, что так вышло.
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16 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 07:42
    +6
    В процессе обсуждения вопроса миграционной политики возникли слишком жёсткие формулировки.
    Интересно это какие? Создание концлагерей и обязательством носить цветные треугольники на верхней одежде?
    Мне очень жаль, что так вышло.
    А мне не очень... Чем больше в их стане раздрая, тем нам легче...
    1. Хагакурэ
      Хагакурэ Сегодня, 07:50
      0
      Черепа мерить будут ..... ничего нового
      ...
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 08:40
        0
        Рациональнее делить беженцев на тех, кого желательно в стране оставить, тех, кого желательно поскорее спровадить за границу (у этого беженца должен быть шанс попасть в первую категорию при соответствующем поведении), и тех, кого вообще нельзя пускать.
        Но это же Европа. Тут всё делают через толерантность.
        Так что как запахло горелым (покрышки автомобилей дымят хорошо), так министр и удрал от ответственности.
  2. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 07:42
    +2
    Если не понятно, какая из политических партий возьмет верх - нужно покинуть пост с гордо вздернутым подбородком.
    А позднее стать во главе одержавших верх.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 07:46
      0
      Цитата: Fangaro
      Если не понятно, какая из политических партий возьмет верх

      Да тут скорей борьба фракций в составе одной партии...
      Цитата: Fangaro
      нужно покинуть пост с гордо вздернутым подбородком.

      А чего ему, деньги накоплены, можно и уходить тюльпаны растить...
      Цитата: Fangaro
      А позднее стать во главе одержавших верх.

      А вот это уже не факт. Сильно ли сейчас он поднял свой имидж, показав, что не в состоянии навести порядок внутри своей партии...
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 07:45
    +2
    со статусом А и статусом B.

    Так, уже не правильно.... надо было циферки ставить... 1 и 2.... yes
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:44
      +1
      Цитата: Mouse
      со статусом А и статусом B.

      Так, уже не правильно.... надо было циферки ставить... 1 и 2.... yes

      Привет hi . Про циферки, вспомнил анекдотwinked
      — 25—ого числа моей девушке исполнилось 25 лет. Я подарил ей букет из 25—и алых роз, и она расплакалась!
      — Твоя девушка такая сентиментальная?
      — Нет, она хотела "Бентли"!
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 09:04
      0
      Да, одним статус А, другим В. И ещё один статус ввести - БОГИ! Сами знаете, для кого!
  4. Наган
    Наган Сегодня, 08:09
    +2
    В Америке это уже давно, и иммиграционных статусов куда больше чем два. Статус беженца дает право на все социальные блага, какие положены гражданам. Статус "гуманитарный пароль" дается только при наличии кого-то, кто за тебя подпишется, в том числе материально, и если въехавший по паролю по какой-либо причине не может иметь самостоятельный доход, то принуждают платить гаранта. Поэтому в гаранты обычно вписываются только за очень близких людей, типа родителей. Статус запросившего убежище социальных благ не дает никаких, кроме официального права на работу. Еще есть статус супруга американского гражданина, статус инвестора (ну эти проблем не имеют - если они могли инвестировать в американскую экономику $1000000, они себя как-нибудь содержать сумеют), и наверно еще те статусы, о которых я даже не слышал.
  5. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 08:11
    -1
    не живётся же людям,у нас вон, за десять лет, пенсионеров в нищету загнали,причём своих....и хрена,какая сволота, в отставку подала
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 08:19
      +1
      То есть до этого пенсионеры были обеспеченные. А вот за последнии 10 лет их всех загнали в нищету ? Все верно ?
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 08:46
        0
        Цитата: Скобаристан
        То есть до этого пенсионеры были обеспеченные. А вот за последнии 10 лет их всех загнали в нищету ? Все верно ?

        Блин, вообще-то логично winked
    2. Андрей Николаев_4
      Андрей Николаев_4 Сегодня, 08:33
      0
      Кого где загнали? Тех,кто в 90 е работал неофициально? Так это их проблемы.
  6. voffka
    voffka Сегодня, 08:17
    +1
    Красавчик, наворотил, слился и поехал мемуары писать. Авось кто нибудь разгребет
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:50
      0
      Цитата: voffka
      Красавчик, наворотил, слился и поехал мемуары писать. Авось кто нибудь разгребет

      Умудриться вовремя уйти из-под удара, тоже неплохо. Наворовал-то немало.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:33
    0
    «и в итоге кабинет министров пал».
    Ни переворотов, ни революций для смещения правительства не требуется, а только заведи разговор о статусе мигранта и те у кого смелости поменьше сами побегут. Интересно живут голландцы, очень интересно.