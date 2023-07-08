Премьер Нидерландов подал в отставку и распустил правительство после заседания с предложением делить мигрантов на категории A и B

Решение о роспуске правительства было принято совместно. В процессе обсуждения вопроса миграционной политики возникли слишком жёсткие формулировки. Премьер Рютте осуществил эскалацию, которая к этому привела. Мне очень жаль, что так вышло.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подал в отставку. Информацию он подтвердил сам, назвав причину принятия такого решения.По словам Рютте, он считает необходимым покинуть свой пост ввиду раскола по вопросу миграционной политики. Этот раскол обнаруживается в составе правящей коалиции. Одна часть это коалиции выступает за сохранение политики «открытых дверей» для мигрантов из разных стран мира, другая выступает за ужесточение требований с целью ограничения притока мигрантов в Нидерланды. Доводом сторонников ужесточения миграционной политики стали события, которые недавно разворачивались во Франции, где толпы протестующих в течение нескольких суток громили города после расстрела молодого мигранта, учинённого полицейским в пригороде Парижа.Решение Рютте подать в отставку было принято голландским премьером после заседания кабмина, где разгорелся спор о местах размещения мигрантов. Был предложен план разделить беженцев на две категории – со статусом А и статусом B. Первая категория – те, кто по тем или иным причинам преследуется на Родине. Вторая – бежавшие от «событий, представляющих опасность, например – от войны».Сама попытка разделить мигрантов на категории, которые бы предусматривали разные варианты предоставления жилплощади, вызвали наиболее активные дебаты, которых правительство не выдержало.Пресловутый квартирный вопрос.Марк Рюттер заявил, что в ходе обсуждений проявились непреодолимые противоречия, «и в итоге кабинет министров пал».Вице-премьер Сигрид Кааг: