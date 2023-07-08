Средствами ПВО были сбиты два беспилотника, которыми противник пытался атаковать Воронеж

Противник в ночь на субботу, 8 июля, попытался осуществить атаку Воронежа с применением средств беспилотной авиации. Напомним, что ранее украинские войска уже осуществляли атаку Воронежа дронами. БПЛА летел над водохранилищем, а затем ударил в одну из многоэтажек, что привело к повреждению нескольких квартир. К счастью, обошлось без жертв.
На этот раз в сторону Воронежа летели несколько беспилотников. По последним данным, речь идёт о двух дронах. Оба были сбиты средствами противовоздушной обороны.
Расчёты, обнаружив беспилотники на подлёте к столице Черноземья, осуществили перехват целей. Это позволило предотвратить вероятные негативные последствия.
Воронежский губернатор Александр Гусев:
Жертв, пострадавших и разрушений нет. Обстановку держу на личном контроле с профильными службами и ведомствами.
О том, в каком именно месте упали обломки дронов пока, по понятным причинам, не сообщается. Любая информация о местах размещения ЗРК может быть использована разведкой противника.