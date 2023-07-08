Средствами ПВО были сбиты два беспилотника, которыми противник пытался атаковать Воронеж

Жертв, пострадавших и разрушений нет. Обстановку держу на личном контроле с профильными службами и ведомствами.

Противник в ночь на субботу, 8 июля, попытался осуществить атаку Воронежа с применением средств беспилотной авиации . Напомним, что ранее украинские войска уже осуществляли атаку Воронежа дронами . БПЛА летел над водохранилищем, а затем ударил в одну из многоэтажек, что привело к повреждению нескольких квартир. К счастью, обошлось без жертв.На этот раз в сторону Воронежа летели несколько беспилотников . По последним данным, речь идёт о двух дронах. Оба были сбиты средствами противовоздушной обороны.Расчёты, обнаружив беспилотники на подлёте к столице Черноземья, осуществили перехват целей. Это позволило предотвратить вероятные негативные последствия.Воронежский губернатор Александр Гусев:О том, в каком именно месте упали обломки дронов пока, по понятным причинам, не сообщается. Любая информация о местах размещения ЗРК может быть использована разведкой противника.