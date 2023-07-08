На объекте ВСУ в Кривом Роге после ночного удара беспилотников ВС РФ вспыхнул пожар

В ночь на 8 июля Вооруженные силы Российской Федерации, используя беспилотные летательные аппараты, нанесли мощные удары по объектам в г. Кривой Рог. Это следует из сообщений украинских Telegram-каналов.Прилеты по Кривому Рогу подтвердил и поставленный киевским режимом губернатор Сергей Лысак. Однако он, как и следовало ожидать, заявил, будто бы удары наносились по сельскохозяйственному предприятию.Но понятно, что ВС РФ нет никакого смысла тратить дорогостоящее вооружение на удары по гражданским объектам. Другое дело, если это «сельскохозяйственное предприятие» давно использовалось для размещения вооружений, военной техники и личного состава ВСУ, складирования боеприпасов. Но украинские чиновники в этом, разумеется, признаваться не будут.Власти Кривого Рога сообщили, что после ударов по предприятию начались сразу два пожара. Огонь охватил площадь около 360 квадратных метров. В результате возгорания были уничтожены складские помещения, повреждено оборудование и автомобили.Ранее, 7 июля, сообщалось о мощных ударах по объектам в городе Запорожье. Кроме того, были нанесены удары по местам размещения военной техники противника в Краматорске. Сейчас российские войска регулярно уничтожают с помощью таких ударов военную технику, боеприпасы, вооружение противника, нанося существенный ущерб его военному потенциалу на фоне продолжающихся попыток ВСУ наступать на ряде направлений, включая Запорожское, Южно-Донецкое и Артемовское.