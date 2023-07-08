В результате взрыва на нефтяной платформе в Мексике есть жертвы и пропавшие без вести

Мексиканский залив является одним из мест, где для добычи нефти и газа используются специальные нефтяные платформы, на которых время от времени происходят аварии.Очередная авария произошла вчера на шельфе Кампече в Мексиканском заливе на нефтегазовой платформе Nohoch Alfa, принадлежащей мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex. Детали произошедшего не сообщаются. Известно лишь, что на платформе 7 июля произошёл взрыв, за которым последовал сильный пожар.Согласно заявлению компании Pemex, не обошлось в результате инциденте и без человеческих жертв – два человека погибли. Сообщается также об одном пропавшем без вести. Всего пострадало шесть человек, говорится в сообщении компании.Ранее мексиканский президент Лопес Обрадор говорил о трёх-четырёх пропавших без вести в результате аварии на платформе, очевидно, считая вместе с теми, кто, как оказалось, погиб.В Pemex отмечают, что инцидент на морской платформе Nohoch Alfa приведёт к падению объёмов добычи газа.Напомним, что одна из крупнейших аварий в Мексиканском заливе произошла на американской нефтяной платформе Deepwater Horizon в апреле 2010 года. В результате той аварии погибло 11 человек, а огромный разлив нефти привел к значительным экологическим проблемам.