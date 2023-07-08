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В результате взрыва на нефтяной платформе в Мексике есть жертвы и пропавшие без вести

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В результате взрыва на нефтяной платформе в Мексике есть жертвы и пропавшие без вести

Мексиканский залив является одним из мест, где для добычи нефти и газа используются специальные нефтяные платформы, на которых время от времени происходят аварии.


Очередная авария произошла вчера на шельфе Кампече в Мексиканском заливе на нефтегазовой платформе Nohoch Alfa, принадлежащей мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex. Детали произошедшего не сообщаются. Известно лишь, что на платформе 7 июля произошёл взрыв, за которым последовал сильный пожар.

Согласно заявлению компании Pemex, не обошлось в результате инциденте и без человеческих жертв – два человека погибли. Сообщается также об одном пропавшем без вести. Всего пострадало шесть человек, говорится в сообщении компании.

Ранее мексиканский президент Лопес Обрадор говорил о трёх-четырёх пропавших без вести в результате аварии на платформе, очевидно, считая вместе с теми, кто, как оказалось, погиб.

В Pemex отмечают, что инцидент на морской платформе Nohoch Alfa приведёт к падению объёмов добычи газа.

Напомним, что одна из крупнейших аварий в Мексиканском заливе произошла на американской нефтяной платформе Deepwater Horizon в апреле 2010 года. В результате той аварии погибло 11 человек, а огромный разлив нефти привел к значительным экологическим проблемам.
Использованы фотографии:
www.am.com.mx
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4 комментария
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  1. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 08:35
    +3
    4000 буровых платформ или около этого, а уж сколько труб по дну проложено, десятки тысяч километров. Это ещё удивительно что так мало аварий.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 08:49
      0
      Спасибо за информацию( графика бомбическая,не знал).Срочно нужен мега- тайфун в Мексиканском заливе! hi
  2. Ирек
    Ирек Сегодня, 08:42
    0
    Американка гадит , к бабке не ходи , хотят Мексику опять под плинтус загнать.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:45
    0
    для добычи нефти и газа используются специальные нефтяные платформы, на которых время от времени происходят аварии.
    Так может "время от времени" аварии происходят по единственной причине - не соблюдения техники безопасности? Где ответственные за это и где "зеленные", которые не возмущаются?