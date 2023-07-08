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Министр обороны России проверил организацию подготовки контрактников ВС РФ на полигонах Южного военного округа

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Министр обороны России проверил организацию подготовки контрактников ВС РФ на полигонах Южного военного округа

На полигонах Южного военного округа с инспекцией побывал министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.


Глава российского военного ведомства проверил организацию подготовки военнослужащих контрактной службы ВС РФ. В частности, он посмотрел, как осуществляется отработка бойцами ВС РФ навыков по ведению боев в городских условиях.

Кроме того, генерал армии Шойгу посмотрел на подготовку и проведение занятий по вождению танков Т-90 «Прорыв», а также на выполнение танковыми экипажами задач в рамках учебных стрельб.


Министр принял доклад начальника Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил России генерал-полковника Ивана Бувальцева, который рассказал Шойгу о том, что сейчас основное внимание уделяется знаниям по поражению военной техники. Учебный материал готовили изначально уже с учетом опыта проведения специальной военной операции.


Основное внимание министра было приковано к вновь формируемым соединениям и воинским частям. В них набрали большое количество военнослужащих контрактной службы, и теперь перед командирами стоит важная задача – помочь тем, кто служил ранее, вспомнить свои навыки и получить новые знания, научить с нуля тех, кто не имеет подобных навыков ведения боя.

От качества подготовки военнослужащих контрактной службы зависят не только выполнение ими поставленных боевых задач, но и их собственная жизнь и безопасность. Ведь отработанные до автоматизма навыки часто спасают жизнь и здоровье бойцов во время проведения специальной военной операции.

Использованы фотографии:
kremlin.ru
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8 комментариев
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  1. ximkim
    ximkim Сегодня, 08:28
    -1
    У меня сложилось такое впечатление, что военое ведомство практикует мертвые души в работе.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:02
      0
      Глава российского военного ведомства проверил организацию подготовки военнослужащих контрактной службы ВС РФ.

      Да, минимум половину рабочего времени руководсту военного ведомства нужно находится хотя-бы на полигонах.
  2. ximkim
    ximkim Сегодня, 08:42
    -1
    Да..проблемы в армии только нарастают.
    Следующий год будет тяжёлым.
  3. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 08:44
    +1
    Надеюсь, наступит день, когда военная прокуратура начнёт проверку деятельности данного пассажира на посту министра обороны и он ответит за многолетний провал подготовки армии к реальным боевым действиям.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:45
    -1
    У нас на работе еще один коллега ушел на фронт.Добровольцем.Рассказывал о вещах,происходящих в части,где их готовили на вождение БМП.Говорить не буду,дабы не попасть под статью о дискредитации.С дисциплиной надо что то делать
    1. monetam
      monetam Сегодня, 09:00
      +1
      зачем тогда сообщение сочинять, если рассказывать нельзя ?
  5. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 08:47
    +1
    Вот какое моральное право имеет Шойгу что-то там рассказывать солдатам, офицерам и генералам, когда у него зять гн.ида. Прав был Сталин, когда говорил - "дети за отцов не отвечают". А вот отцы за детей даже очень отвечают.
  6. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 09:01
    0
    На фото во второй части новости военнослужащий стреляет из АК с колена. А что на правом плече у него стволом вниз?