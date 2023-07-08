Министр обороны России проверил организацию подготовки контрактников ВС РФ на полигонах Южного военного округа

На полигонах Южного военного округа с инспекцией побывал министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
Глава российского военного ведомства проверил организацию подготовки военнослужащих контрактной службы ВС РФ. В частности, он посмотрел, как осуществляется отработка бойцами ВС РФ навыков по ведению боев в городских условиях.
Кроме того, генерал армии Шойгу посмотрел на подготовку и проведение занятий по вождению танков Т-90 «Прорыв», а также на выполнение танковыми экипажами задач в рамках учебных стрельб.
Министр принял доклад начальника Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил России генерал-полковника Ивана Бувальцева, который рассказал Шойгу о том, что сейчас основное внимание уделяется знаниям по поражению военной техники. Учебный материал готовили изначально уже с учетом опыта проведения специальной военной операции.
Основное внимание министра было приковано к вновь формируемым соединениям и воинским частям. В них набрали большое количество военнослужащих контрактной службы, и теперь перед командирами стоит важная задача – помочь тем, кто служил ранее, вспомнить свои навыки и получить новые знания, научить с нуля тех, кто не имеет подобных навыков ведения боя.
От качества подготовки военнослужащих контрактной службы зависят не только выполнение ими поставленных боевых задач, но и их собственная жизнь и безопасность. Ведь отработанные до автоматизма навыки часто спасают жизнь и здоровье бойцов во время проведения специальной военной операции.