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ВСУ неожиданно отступили из района села Пятихатки на Запорожском направлении

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ВСУ неожиданно отступили из района села Пятихатки на Запорожском направлении

Командование украинских формирований по неизвестной причине приняло решение об отводе боевиков ВСУ из села Пятихатки. ВСУ неожиданно отступили из данного населенного пункта на Запорожском направлении, сообщают российские военные корреспонденты.


Ранее украинские формирования попытались провести очередной «мясной штурм» российских позиций со стороны населенного пункта Пятихатки в сторону села Жеребянки. Однако эта попытка опять привела лишь к новым масштабным потерям личного состава ВСУ.

Вероятно, именно полный провал тридцатой по счету атаки украинских формирований и заставил командование ВСУ отдать приказ штурмовым группам 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ оставить населенный пункт Пятихатки и отступить из его окрестностей. Поэтому с утра украинские боевики начали через лесопосадки покидать окрестности Пятихаток, отступая вглубь своей обороны.


Естественно, по отступающему противнику был открыт огонь российской артиллерией. Для наведения орудий ВС РФ на отступающего противника использовалась беспилотная авиация. Судя по всему, считают военные корреспонденты, противник принял решение не осуществлять далее попытки прорыва фронта на данном участке из-за их бесперспективности.

Теперь ВСУ попытаются провести перегруппировку имеющихся на данном участке фронта сил, чтобы затем изменить направление удара и нанести его в другом месте, где, по мнению украинского командования, нет столь сильной российской обороны. Но и в этом случае ВСУ будет ждать сплошное разочарование, учитывая, что мощные линии обороны были созданы на всем Запорожском направлении.
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7 комментариев
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  1. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 08:40
    +2
    Залужный пришел в себя и перехватил управление у Сырского?)
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:57
      0
      Цитата: Южноукраинец
      Залужный пришел в себя и перехватил управление у Сырского?)

      Кстати, если это действительно так, то этот манёвр у ВСУ в последнее время, наиболее адекватный и логичный.
      Вперёд выходит - игра штабов.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:41
    +1
    Подразлеления всук в этом месте находятся под постоянными ударами,укрыться им там негде.Но это значит только одно-уйдут на другой участок для прорыва
    1. monetam
      monetam Сегодня, 08:50
      0
      Так и есть. Запросто могут и под Клещеевку перебросить, сменить тамошние потрепанные части.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:50
    0
    полный провал тридцатой по счету атаки украинских формирований
    Тридцать раз биться головой в стену, а разбив голову пытаться в очередной раз это прямо какая-то маниакальная идея.
  4. сергей_вакк
    сергей_вакк Сегодня, 08:51
    0
    Ссылка на русвесну это такое,поэтому надо ждать подтверждений.А новость от них ещё вчерашняя
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:58
    0
    В какую сторону ветер сейчас дует,может в этом причина?Посмотрел,дует чётко на юг.Может чего удумали с ОВ.