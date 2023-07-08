Командование украинских формирований по неизвестной причине приняло решение об отводе боевиков ВСУ из села Пятихатки. ВСУ неожиданно отступили из данного населенного пункта на Запорожском направлении, сообщают российские военные корреспонденты.
Ранее украинские формирования попытались провести очередной «мясной штурм» российских позиций со стороны населенного пункта Пятихатки в сторону села Жеребянки. Однако эта попытка опять привела лишь к новым масштабным потерям личного состава ВСУ.
Вероятно, именно полный провал тридцатой по счету атаки украинских формирований и заставил командование ВСУ отдать приказ штурмовым группам 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ оставить населенный пункт Пятихатки и отступить из его окрестностей. Поэтому с утра украинские боевики начали через лесопосадки покидать окрестности Пятихаток, отступая вглубь своей обороны.
Естественно, по отступающему противнику был открыт огонь российской артиллерией. Для наведения орудий ВС РФ на отступающего противника использовалась беспилотная авиация. Судя по всему, считают военные корреспонденты, противник принял решение не осуществлять далее попытки прорыва фронта на данном участке из-за их бесперспективности.
Теперь ВСУ попытаются провести перегруппировку имеющихся на данном участке фронта сил, чтобы затем изменить направление удара и нанести его в другом месте, где, по мнению украинского командования, нет столь сильной российской обороны. Но и в этом случае ВСУ будет ждать сплошное разочарование, учитывая, что мощные линии обороны были созданы на всем Запорожском направлении.