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Американский военный эксперт: Я стрелял кассетными боеприпасами в бою и могу сказать, что ими не выиграть войну на Украине

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Американский военный эксперт: Я стрелял кассетными боеприпасами в бою и могу сказать, что ими не выиграть войну на Украине

В американской прессе обсуждается принятое Джо Байденом решение о передаче Украине кассетных боеприпасов. Масла в огонь подливает и тот факт, что некоторое время назад тогдашняя спикер Белого дома Джен Псаки заявляла о преступном характере применения кассетных боеприпасов. По словам Псаки, «если у США появятся данные о применении Россией кассетных боеприпасов, то России придётся за это ответить». Псаки на посту спикера уже нет, но, как говорится, Интернет помнит всё. По логике Белого дома, теперь самим США придётся ответить за своё решение, ведь никаких доказательств применения Россией кассетных боеприпасов зафиксировано и представлено мировой общественности не было.


В американском издании «1945» тем временем вышла статья отставного американского военнослужащего Дэниела Дэвиса, который сейчас занимает пост старшего научного сотрудника военного университета США по вопросам обороны.

Автор не только подтвердил, что армия США сама уже не раз использовала кассетные боеприпасы на поля боя, но и откровенно дал понять, что мнение о «переломе хода событий на фронтах украинского конфликта» в случае применения Украиной кассетных снарядов и бомб является ошибочным.

Отставной офицер Дэвис:

Я стрелял кассетными боеприпасами в бою. Могу сказать одно: ими не выиграть войну на Украине. Я могу подтвердить из личного опыта, что кассетные боеприпасы действительно достаточно мощные, но также и то, что сами по себе они не изменят баланс сил в войне в украинскую сторону.

По словам автора материала в американском военно-тематическом журнале, сам он впервые стрелял снарядами с кассетной боевой частью в середине 1980-х. Тогда он использовал ракеты для РСЗО с противопехотными суббоеприпасами M77. Число кассет в одной ракете может превышать 600 штук.

Дэвис:

Эти малые боеприпасы размером с ладонь падали над целью и разлетались на значительное расстояние, осыпая всё вокруг мощными взрывами. Наиболее распространенной кассетной бомбой является усовершенствованный обычный боеприпас двойного назначения (DPICM) для 155-мм гаубиц.

Потом, по словам Дэвиса, кассетные боеприпасы армия США применяла в начале 1990-х (судя по всему, речь об Иракской военной кампании США).

Для подавления противника я согласовал с нашим командиром массированную атаку дальнобойной артиллерии и реактивный огонь РСЗО по позициям противника с использованием реактивных снарядов DPICM и M77. Обычные 155-мм артиллерийские снаряды осколочно-фугасного типа должны приземлиться почти прямо на вражеский танк, чтобы подбить его. DPICM, как я заметил, гораздо более смертоносен.

Автор пишет, что армия США при этом задействовала многочисленные виды вооружений, различные компоненты подавления средств противника. По словам отставного американского офицера, у армии Украины таких компонентов попросту нет.

Дэвис:

Например, одной из элитных украинских бригад, 47-й механизированной бригадой, командовал офицер, 28-летний полковник с таким же опытом, как у лейтенанта американской танковой бригады. Практически все украинские наступательные бригады были сформированы и обучены за считанные месяцы, с элементарной подготовкой из стран НАТО, с учётом мешанины из современной западной и старой советской техники, с крайне недостаточным временем для формирования сплоченных частей, а тем более скоординированных и оснащенных общевойсковых соединений.

И эти проблемы одной только поставкой кассетных боеприпасов, как пишет военный эксперт, не решаются.
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4 комментария
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  1. Теренин
    Теренин Сегодня, 08:52
    +1
    Зеленский у запада, как капризный ребёнок, просит всё новую и новую игрушку, иначе грозится не прекратить истерику.
  2. alex-defensor
    alex-defensor Сегодня, 08:56
    +1
    Уважаемые авторы, материалы, которые вы выкладываете, весьма информативны и содержательны. Огромное спасибо вам за это. Однако все же прошу вас всегда выкладывать ссылку на аутентичный источник информации. Где, в какой статье, в каком интервью тот или иной человек (должностное лицо, военный) что-то сказал.
    Иначе ссылки на ваши статьи нельзя использовать в спорах с упрямствующими либералами, так как они сразу ставят под сомнения источник.
    Благодарю за понимание.

    P.S. нет возможности прикрепить ссылку (например, доступ на ресурс по паролю и аккаунту), выкладывайте скриншоты, с подчеркиванием нужных данных...
    1. Володин
      Володин Сегодня, 09:00
      +1
      Цитата: alex-defensor
      Уважаемые авторы, материалы, которые вы выкладываете, весьма информативны и содержательны. Огромное спасибо вам за это. Однако все же прошу вас всегда выкладывать ссылку на аутентичный источник информации. Где, в какой статье, в каком интервью тот или иной человек (должностное лицо, военный) что-то сказал.
      Иначе ссылки на ваши статьи нельзя использовать в спорах с упрямствующими либералами, так как они сразу ставят под сомнения источник.
      Благодарю за понимание.

      В материале источник указан. Если его открыть, то статья Дэвиса на первой полосе.
      Если "упрямствующие либералы" не унимаются)), то вот им конкретная ссылка https://www.19fortyfive.com/2023/07/i-fired-cluster-munitions-in-combat-they-wont-win-the-war-in-ukraine/
      По поводу расставления гиперссылок на внешние иноисточники в новостных материалах могут возникать сложности, связанные с рекламным надзором в СМИ. Спасибо за понимание
  3. parabyd
    parabyd Сегодня, 09:02
    0
    Да теперь и нашим можно на всю катушку кассетные боеприпасы задействовать. И я бы проголосовал именно за такой вариант ответа.

    Тогда точно, американские снаряды, как минимум, ситуацию на фронте не изменят. А, учитывая, что у нас таких боеприпасов достаточно, то вполне допускаю, что могут и в нехорошую сторону для ВСУ изменить ситуацию.

    Только бы прекратили играть в кота Леопольда! Это уже реально выбешивает.