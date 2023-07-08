Я стрелял кассетными боеприпасами в бою. Могу сказать одно: ими не выиграть войну на Украине. Я могу подтвердить из личного опыта, что кассетные боеприпасы действительно достаточно мощные, но также и то, что сами по себе они не изменят баланс сил в войне в украинскую сторону.

Эти малые боеприпасы размером с ладонь падали над целью и разлетались на значительное расстояние, осыпая всё вокруг мощными взрывами. Наиболее распространенной кассетной бомбой является усовершенствованный обычный боеприпас двойного назначения (DPICM) для 155-мм гаубиц.

Для подавления противника я согласовал с нашим командиром массированную атаку дальнобойной артиллерии и реактивный огонь РСЗО по позициям противника с использованием реактивных снарядов DPICM и M77. Обычные 155-мм артиллерийские снаряды осколочно-фугасного типа должны приземлиться почти прямо на вражеский танк, чтобы подбить его. DPICM, как я заметил, гораздо более смертоносен.

Например, одной из элитных украинских бригад, 47-й механизированной бригадой, командовал офицер, 28-летний полковник с таким же опытом, как у лейтенанта американской танковой бригады. Практически все украинские наступательные бригады были сформированы и обучены за считанные месяцы, с элементарной подготовкой из стран НАТО, с учётом мешанины из современной западной и старой советской техники, с крайне недостаточным временем для формирования сплоченных частей, а тем более скоординированных и оснащенных общевойсковых соединений.

В американской прессе обсуждается принятое Джо Байденом решение о передаче Украине кассетных боеприпасов. Масла в огонь подливает и тот факт, что некоторое время назад тогдашняя спикер Белого дома Джен Псаки заявляла о преступном характере применения кассетных боеприпасов. По словам Псаки, «если у США появятся данные о применении Россией кассетных боеприпасов, то России придётся за это ответить». Псаки на посту спикера уже нет, но, как говорится, Интернет помнит всё. По логике Белого дома, теперь самим США придётся ответить за своё решение, ведь никаких доказательств применения Россией кассетных боеприпасов зафиксировано и представлено мировой общественности не было.В американском издании «1945» тем временем вышла статья отставного американского военнослужащего Дэниела Дэвиса, который сейчас занимает пост старшего научного сотрудника военного университета США по вопросам обороны.Автор не только подтвердил, что армия США сама уже не раз использовала кассетные боеприпасы на поля боя, но и откровенно дал понять, что мнение о «переломе хода событий на фронтах украинского конфликта» в случае применения Украиной кассетных снарядов и бомб является ошибочным.Отставной офицер Дэвис:По словам автора материала в американском военно-тематическом журнале, сам он впервые стрелял снарядами с кассетной боевой частью в середине 1980-х. Тогда он использовал ракеты для РСЗО с противопехотными суббоеприпасами M77. Число кассет в одной ракете может превышать 600 штук.Дэвис:Потом, по словам Дэвиса, кассетные боеприпасы армия США применяла в начале 1990-х (судя по всему, речь об Иракской военной кампании США).Автор пишет, что армия США при этом задействовала многочисленные виды вооружений, различные компоненты подавления средств противника. По словам отставного американского офицера, у армии Украины таких компонентов попросту нет.Дэвис:И эти проблемы одной только поставкой кассетных боеприпасов, как пишет военный эксперт, не решаются.