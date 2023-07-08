Советник директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа назвал причину, по которой процедура рассмотрения запроса со стороны Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на предоставление им дополнительного доступа к крышам реакторных блоков 3 и 4, а также осмотра части турбинного зала ЗАЭС, может затянуться. По словам чиновника, всё это делается, прежде всего, в целях обеспечения безопасности людей, работающих в этой международной организации.
Дополнительное время требуется нам по той причине, что именно Россия всё же несёт ответственность за физическую безопасность инспекторов МАГАТЭ
– сказал он в интервью ТАСС.
В то же время, напомнил Карчаа, когда речь шла о функционировании и безопасности Запорожской АЭС, российская сторона всегда была полностью открыта касательно этого вопроса, в отличие от украинских властей.
Ренат Карчаа:
Мы уже неоднократно подтверждали свою позицию на этот счёт, даже в тех случаях, когда запросы инспекторов МАГАТЭ выходили за рамки их мандата
Более того, отмечает советник, соблюдение мер повышенной безопасности на данном ядерном объекте вполне оправдано, учитывая действия Киева в этом отношении. В частности, он сослался на всё ещё сохраняющиеся угрозы со стороны Украины, которая по-прежнему грозится не только нанести ущерб станции путём её обстрелов из артиллерийских систем, но и применить против неё беспилотную авиацию. Всё это, по его словам, вынуждает Москву внимательнее относиться к возможным агрессивным действиям подобного рода со стороны киевского режима.
Напомним, что накануне представители вышеупомянутого агентства получили доступ на объект. В итоге после инспектирования они так и не нашли каких-либо признаков того, что станция могла быть заминирована, не нашли и следов взрывчатки. Таким образом, данные сведения лишний раз подтверждают беспочвенные обвинения руководства Украины, в том числе и её президента Владимира Зеленского о том, что наша страна якобы прорабатывает возможность осуществления теракта на ЗАЭС. Но самое интересное здесь то, что глава киевского режима не преминул известить об этом и многие другие государства в мире, такие как Бразилию, КНР, США, а также страны Европы, Ближнего Востока и Африки, как всегда, не предоставив при этом никаких доказательств по этому поводу.
К тому же, до конца остаётся неясным вопрос и о том, почему же одной миссии МАГАТЭ для проверки почему-то оказалось мало?