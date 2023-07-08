Представители МАГАТЭ намерены «дополнительно проверить» крыши энергоблоков на ЗАЭС

Дополнительное время требуется нам по той причине, что именно Россия всё же несёт ответственность за физическую безопасность инспекторов МАГАТЭ

Мы уже неоднократно подтверждали свою позицию на этот счёт, даже в тех случаях, когда запросы инспекторов МАГАТЭ выходили за рамки их мандата