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Представители МАГАТЭ намерены «дополнительно проверить» крыши энергоблоков на ЗАЭС

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Представители МАГАТЭ намерены «дополнительно проверить» крыши энергоблоков на ЗАЭС

Советник директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа назвал причину, по которой процедура рассмотрения запроса со стороны Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на предоставление им дополнительного доступа к крышам реакторных блоков 3 и 4, а также осмотра части турбинного зала ЗАЭС, может затянуться. По словам чиновника, всё это делается, прежде всего, в целях обеспечения безопасности людей, работающих в этой международной организации.


Дополнительное время требуется нам по той причине, что именно Россия всё же несёт ответственность за физическую безопасность инспекторов МАГАТЭ

– сказал он в интервью ТАСС.

В то же время, напомнил Карчаа, когда речь шла о функционировании и безопасности Запорожской АЭС, российская сторона всегда была полностью открыта касательно этого вопроса, в отличие от украинских властей.

Ренат Карчаа:

Мы уже неоднократно подтверждали свою позицию на этот счёт, даже в тех случаях, когда запросы инспекторов МАГАТЭ выходили за рамки их мандата

Более того, отмечает советник, соблюдение мер повышенной безопасности на данном ядерном объекте вполне оправдано, учитывая действия Киева в этом отношении. В частности, он сослался на всё ещё сохраняющиеся угрозы со стороны Украины, которая по-прежнему грозится не только нанести ущерб станции путём её обстрелов из артиллерийских систем, но и применить против неё беспилотную авиацию. Всё это, по его словам, вынуждает Москву внимательнее относиться к возможным агрессивным действиям подобного рода со стороны киевского режима.

Напомним, что накануне представители вышеупомянутого агентства получили доступ на объект. В итоге после инспектирования они так и не нашли каких-либо признаков того, что станция могла быть заминирована, не нашли и следов взрывчатки. Таким образом, данные сведения лишний раз подтверждают беспочвенные обвинения руководства Украины, в том числе и её президента Владимира Зеленского о том, что наша страна якобы прорабатывает возможность осуществления теракта на ЗАЭС. Но самое интересное здесь то, что глава киевского режима не преминул известить об этом и многие другие государства в мире, такие как Бразилию, КНР, США, а также страны Европы, Ближнего Востока и Африки, как всегда, не предоставив при этом никаких доказательств по этому поводу.

К тому же, до конца остаётся неясным вопрос и о том, почему же одной миссии МАГАТЭ для проверки почему-то оказалось мало?
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18 комментариев
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  1. Shurik70
    Shurik70 Сегодня, 09:24
    +8
    Для того, чтоб проверить на наличие закладок на крыше - достаточно запустить дрон с видеокамерой.
    Но представители этой американской организации упорно хотят попасть на крышу.
    Хотя если-бы кто-то хотел устроить диверсию, он бы делал закладку взрывчатки не на крыше, а на критически важных структурах - реактор, системы охлаждения, турбины.
    Зато именно с крыши будет лучше всего передаваться сигнал для наводящего маяка.
    1. grem
      grem Сегодня, 10:10
      +2
      Цитата: Shurik70
      Зато именно с крыши будет лучше всего передаваться сигнал для наводящего маяка.

      Вот и вся суть этого НАГЛОГО ТРЕБОВАНИЯ ..Не спроста все это ,там что то хитрое хотят оставить эти магатэшНИКИ Гнать их к чертям !!!!
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 10:57
        0
        А мы такие тупые, что нам нечем проконтролировать работу этого маячка? Коллеги, я тащусь от вашей конспирологии. Подумайте сами, зачем лезть на крышу для установки маячка, не проще подбросить его у стенки блока или в хранилище отходов? Кто даст под надзором сопровождающего устанавливать этот маячок на крыше, случайно обронить и пусть "свистит" на всю вселенную? Включайте мозги, когда пишете такую хрень... winked laughing
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:18
      0
      Цитата: Shurik70
      Зато именно с крыши будет лучше всего передаваться сигнал для наводящего маяка.

      Да и крыши хороший обзор российских укреплений. Ясно что в группе МГАТЭ имеется сотрудник разведки США.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 10:58
        0
        Цитата: tihonmarine
        Да и крыши хороший обзор российских укреплений

        У них беспилотники есть, так что не сомневайтесь, все позиции давно сфотографированы, и все новшества в обороне оперативно сообщаются.
        А вот закладку на крышу положить беспилотника мало - камера засечёт, если что с него скинуть или сам беспилотник туда посадить. Тут человек нужен, чтоб установить незаметно.
      2. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 11:03
        0
        Да и крыши хороший обзор российских укреплений.
        Картина маслом... шпион МАГАТЭ с биноклем на крыше и с фотоаппаратом на глазах нашего сопровождающего, изучает окрестности ЗАЭС и тут же по спутниковому телефону передает дислокацию в Пентагон. Это ж до какой степени нужно не уважать себя, чтобы нести такую пургу? Очухайтесь, коллеги и не позорьтесь с подобным бредом. laughing
  2. Сабуров_Александр53
    Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:26
    -2
    В который раз "тащусь" от нашей подачи информации, где сходу возникает больше вопросов, чем ответов. Если на ЗАЭС на постоянной основе присутствуют инспекторы МАГАТЭ, то кто у нас против, чтобы они залезли по лесенке на крышу блока и посмотрели что там? Еще проще, запустите дрон и рассмотрите там все, до кучки голубиного помёта. Но мы зачем-то "включаем дуру" и беспокоимся за безопасность тех, за кого не должны отвечать. От такой подачи информации, выглядит всё так, что нам действительно есть что скрывать на ЗАЭС. feel
  3. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:29
    0
    И дать ВСУкам более точные координаты через G'P'S
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 10:35
      +1
      И дать ВСУкам более точные координаты через G'P'S
      Сергей, зачем им это, если станция находится в прямой видимости с другого берега Днепра и может обстреливаться самой обычной артиллерией и РСЗО? Но если очень хочется, то вычислить точные координаты по GPS можно находясь в Энергодаре или за забором станции в автомобиле, внеся поправку по спутниковому снимку местности. А приличные ракеты наводятся на излете не только по GPS, а имеют в памяти картинку местности с распознаваемым объектом. И тут уж невозможно промахнуться мимо блока... request
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 10:48
        0
        Если инспекторы находятся на постоянной основе на ЗАЭС, разве может быть секретом точные координаты станции по GPS? Авторам сайта или самому Карчаа, полезно было бы осветить вопросы питания станции по ЛЭП от Украины - кто платит? И есть ли у инспекторов личные самартфоны в пользовании, а то и спутниковые телефоны "Ирридиум" с прямым выходом на Лэнгли и Пентагон? Писали, что наши засекали инспекторов по пути на ЗАЭС с фотографированием блок-постов на дороге к станции. Но это блок-посты, а на самой станции, есть у них свобода связи или только с нашего разрешения? Вот о чем надо писать, а не про очередное коварство врага. lol
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:32
    +1
    Ну коль эти "специалисты" МАГАТЭ так хотят попасть на крышу (шведы наверное присутствуют), то пустите их с сопровождающими и пусть потешат свое самолюбие. Уж секретов на крыше точно нету.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:48
      0
      На крыше может быть все,что угодно.От систем ПВО,до наблюдательных пунктов.Не пускают,и правильро делают
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 10:05
        +2
        Да были уже фотографии крыш ведь. Ничего так не видно. Да и разве на АЭС разрешено размещать системы ПВО?
  5. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 09:40
    +2
    Как и ОБСЕ это МАГАТЭ работает на ту сторону.
  6. AlexTss
    AlexTss Сегодня, 09:45
    0
    Проблем нет, пусть лезут lol
    Только голые и босые... sad
    Надеюсь более-менее вменяемый маяк внутри инспектора не поместится... what
    Хотя это не точно... request
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 10:06
      +1
      Какой маяк? Зачем он им нужен? Что за чокнутая конспирология? Ракету куда легче по спутнику вести.
  7. parabyd
    parabyd Сегодня, 10:04
    +2
    Когда же уже прекратится это лизоблюдство, наконец? Ответить им можно было так: не нравится, идите лесом, нам всё равно, чтобы вы там думаете.

    А можно вообще им ничего не отвечать, просто мило улыбаться и гнуть свою линию.

    Не хватает Владимира Вольфовича
    1. grem
      grem Сегодня, 10:18
      +1
      Цитата: parabyd
      Не хватает Владимира Вольфовича

      Ох как не хватает ...!!!!! Не вовремя он ушел ,сейчас идет все как он и говорил
    2. Комментарий был удален.