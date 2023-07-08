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Опубликованы кадры посещения Зеленским острова Змеиный в 500-й день вооружённого конфликта

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Опубликованы кадры посещения Зеленским острова Змеиный в 500-й день вооружённого конфликта

В интернете появился видеоролик, который был записан президентом Украины Владимиром Зеленским на острове Змеиный. Видео посвящено 500 дням, прошедшим с момента начала вооруженного конфликта.


Чуть более года назад, 30 июня 2023 года, российские войска покинули остров Змеиный. Когда именно Зеленский записал свое видео на острове, не очень понятно. Сами украинские журналисты строят догадки, что это могло произойти еще в начале июля, когда глава киевского режима посещал Одесскую область.

Вместе с Зеленским на острове Змеиный побывали глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов. Нет сомнений, что единственная цель записывания ролика – пиар Зеленского, который продолжает строить из себя «символ стойкости украинцев» на фоне продолжающегося конфликта.





На опубликованных кадрах мы видим, как сначала к острову Змеиный направляется лодка, в которой сидят бойцы охраны, Зеленский, Ермак и Буданов. Затем глава киевского режима со свитой высаживается на острове.





Далее Зеленский и компания возлагают венки к мемориалу в честь погибших на острове боевиков ВСУ, после чего президент Украины записывает краткое обращение. После этого глава киевского режима покидает остров, а по морю запускают венки в честь уничтоженных здесь российскими войсками украинских военных.
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39 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 09:17
    +11
    Мда...очередной провал нашей разведки...а такая прекрасная возможность...была.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 09:35
      +3
      Цитата: svp67
      Мда...очередной провал нашей разведки...а такая прекрасная возможность...была.

      Ну так вам вполне себе профессионалы противостоят. Да и война подходящих людей отбирать умеет.
      1. Петр_Колдунов
        Петр_Колдунов Сегодня, 10:19
        +7
        Цитата: Арон Заави
        Ну так вам вполне себе профессионалы противостоят.

        Профессионалы тут ни при чем. Зеленский свободно мотается, не боясь русских ракет - только потому, что всецело полагается на слово Путина, который в подобных вопросах зарекомендовал (и не раз) себя человеком, железно держащим своё слово.
        1. grem
          grem Сегодня, 10:24
          +2
          Цитата: Петр_Колдунов
          Профессионалы тут ни при чем. Зеленский свободно мотается, не боясь русских ракет - только потому, что всецело полагается на слово Путина, который в подобных вопросах зарекомендовал (и не раз) себя человеком, железно держащим своё слово.

          Прям с языка сняли !!!! А то тут заныли сразу ..Зеля нужен живым нам для Суда !!! А охрана то у него из англосасков ..Боятся ,что сбежит ? ))))
        2. Комментарий был удален.
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 10:26
        +1
        Какое горе,почему-то зе и ко,не полетели вертолётом а использовали малозаметные катера.
      3. Синоид
        Синоид Сегодня, 11:48
        -1
        Если про киноиндустрию то да, а если про грустного вашего родственника - то очень сомнительно.
    2. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 09:41
      +5
      Мда...очередной провал нашей разведки...а такая прекрасная возможность...была.

      От мертвого Зеленского маало толку, нового найдут , а на старого будут списывать все свои грехи. Зеленский нужен живой, чтобы он в глазах жителей территорий, которая когда-то называлась украиной, всегда был причиной бед для населения. Понятно, что сейчас для них враг Россия, но войны заканчиваются. Да и хотелось, чтобы Зеленский жил с ужасом о себе и своей семье.
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 11:05
        +2
        Цитата: AlexGa
        От мертвого Зеленского маало толку, нового найдут

        Так рядом с ним Буданов и еще пару человек, которые точно уже не одну пулю заслужили...
      2. Серж9901
        Серж9901 Сегодня, 11:45
        0
        Мантра . Странное и нелепое по своему абсурду заблуждение ( если это заблуждение) .Устранить лидера соперников - 50 проц успеха в чем угодно . Не читайте наших сми и попрошаек( врут и те и те ) . Почитайте бельгийские, испанские, на худой конец, итальянские . Все говорят об одном - если зелю устранят - на украине наступит если не хаос, то бардак и потеря управления страной и т.д.( проверьте , итересно ведь) . А вот гаранты и сво - тема другая , почти уверен, - договорная .(убойный аргумент - "азовцы",кременчугский нпз, + ...список из nnn позиций)
    3. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 09:58
      +4
      Цитата: svp67
      Мда...очередной провал нашей разведки

      Разведка я думаю сработала, но возможно руководство не приняло политическое решение и не променяло шашлык, огурчик и запотевший стакан в Подмосковье на такую мелочь, как визит Зеленского на остров. В прошлый раз осенью Зеленский совершил визит на территорию России в Херсон и ничего.
      1. Петр_Колдунов
        Петр_Колдунов Сегодня, 10:20
        0
        Цитата: ЖЭК-Водогрей
        Разведка я думаю сработала, но возможно руководство не приняло политическое решение

        Совершенно верно! Да оно и не нужно нафиг никому - выпиливать Зеленского. Этот идиoт все равно ничего не решает, обычная ручная обезьяна на веревке. Зато он сейчас выставочная умилительная картинка для Запада. Грохни его - и из картинки его там возведут в икону и того и гляди канонизируют это дepьмо в священномученики...
    4. Аргон
      Аргон Сегодня, 10:37
      +3
      Согласен, провал разведки ! Если и не хотят убирать его, а помешать то могли! Пару ракет или снарядов и пускай тикает как может. Можно и до высадки. Показать хоть, что знаем и спецом не бьем.
    5. Синоид
      Синоид Сегодня, 11:46
      0
      Сомнительно, что это был Зеленский. Уж если Голливуд снял высадку на Луну, снять наркомана как два пальца.
  2. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 09:17
    +12
    Зачем они надели спасательные жилеты? Г--но и так не тонет. sad
    1. frruc
      frruc Сегодня, 09:37
      +1
      Затем глава киевского режима со свитой высаживается на острове.

      С нашей стороны недоработка. Надо было похоронить их на острове.
      1. seamen2
        seamen2 Сегодня, 09:59
        +2
        зачем похоронить. шугануть на подходе близкими прилетами. чтобы не высаживались, и чтобы надолго запомнили и каждой вороны боялись потом. зе еще живой нужен. пока.
  3. VicVic
    VicVic Сегодня, 09:18
    +8
    Как же так, мы ракету Homer's смогли отследить и упавшую потом найти, а такую цель не увидели?
    Или не захотели рассматривать в качестве цели?
  4. Dzafdet
    Dzafdet Сегодня, 09:21
    +8
    Почему не замочили этих деятелей ? Прекрасная возможность была всё изменить! Некоторые со своим соплежуйством дотянут. Вон уже АТАКМС и кассетные боеприпасы появились. Ну ладно,здесь прошляпили,но парламент вместе с Зелей проще простого прихлопнуть!
    1. МДП
      МДП Сегодня, 09:37
      0
      У нас вообще сильные проблемы со средствами разведки. На земле и то дальше 10 км от фронта для нас туман войны. А тут остров следить
      1. ААК
        ААК Сегодня, 09:41
        +5
        Проблемы у нас не столько с разведкой, сколько с отдачей команд на применение средств поражения после оценки разведданных, особенно в отношении приоритетных целей из вражеского руководства...
    2. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 12:02
      0
      сша не разрешает а Путин проста разочаровывает меня по полной ! такой пиар дать зеле мдаааааааа!!!!!!!!!!!!
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:24
    +1
    "Не ловят мышей" ни СВР, ни бывшее ГРУ. Ведь как известно в море бывает
    Неизбежная в море случайность (значение фразеологизма) — происшествие, несчастный случай на море, из-за непредвиденных обстоятельств, случайности (морской термин).
  6. Stas157
    Stas157 Сегодня, 09:24
    +5
    Артист!

    У меня впечатление, что Зеленский играет свою очередную роль, делает шоу. И, надо признаться, совсем не плохо. Реально сделать чего-то марионетка не может. А вот изобразить движуху и видимость - это лучше всех.
    1. grem
      grem Сегодня, 10:31
      +1
      Цитата: Stas157
      Реально сделать чего-то марионетка не может. А вот изобразить движуху и видимость - это лучше всех.

      В последнее время притих что то ..И вот опять пиар шедевральный хе хе
      Эх Зеля смешно помрешь ..ВВП держит конечно слово ,что тебя не завалят ,но срока то не говорил )))
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:27
    +3
    Пришел, увидел, наследил... Для Зеленского личный пиар очень важен. И не только для того, чтобы показать Европе и англосаксам свое "мужество" и руку на военном пульсе, но и как поддержка в последующих просьбах оружия.
  8. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 09:29
    +4
    Чуть более года назад, 30 июня 2023 года, российские войска покинули остров Змеиный.

    Как я отстал от жизни... 30 июня 2023 года я пошел в отпуск и что, я оказывается загулял аж на год+?
  9. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:31
    -1
    Плевок нам такой смачный, а могли бы и живьеммвзять демона - и не !
  10. km-21
    km-21 Сегодня, 09:44
    +4
    Опубликованы кадры посещения Зеленским острова Змеиный в 500-й день вооружённого конфликта

    Планировал посетить Крым.
    Но пошло не так.
  11. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 09:48
    +2
    Ну если кто- то забыл, то персонажу вроде как даны гарантии жизни. И если вдруг совсем будет туго им, то можно рассчитывать на мирные переговоры.
  12. spirit
    spirit Сегодня, 09:57
    +2
    Я уверен что всех предупредили заранее как и тогда когда он на фронт приезжал и в Херсон , и визде была тишина)Но человек склонен себя самооборонывать и придумывает какие то оправдания для нахождения в своем мире иллюзий, придумывая промахи разведки,хитрые планы и прочее hi
  13. литий17
    литий17 Сегодня, 09:58
    +1
    Даже слов нет! Такое ощущение что мы заодно с Зеленским и компанией! Какие то договорняки, заявления о красных линиях, да мы еще не начинали! За что наших ребят положили?! Красиво начинали и в результате добились бешеной национализации и милитаризации! Не удивлюсь что Зеленский заявится в Щебекино! А что, в Бахмуте он же был? А ведь это территория наша согласно статуса!
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:02
      0
      Он и в Донецке когда-то был. И в Луганске. Правда ещё не презиком. А сейчас не едет отчего-то request
  14. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 09:59
    -1
    Все просто… Уровень мышления современных ,, Хоамадян,, таков, что эти фото они воспринимают, как очередную ,, пЭрЭмоХу,,. Да, глуповаты. Ну и что? Зато умеют считать до ста, ставить свою подпись и выполнять тяжелую физическую работу. А большего и не требуется.
  15. немо9
    немо9 Сегодня, 10:01
    +3
    Интересно,а мемориал-то КОМУ?! Ведь при занятии острова спецназом ВС РФ убитых НЕ БЫЛО,а была сдача в плен ВСЕГО горнизона ?!
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:04
      0
      Так их "списали" ведь сразу и медали "посмертно"....
  16. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 10:05
    0
    даже не знаю,кто абасрался,шойгу или путин....как же этот ананизм верхушки,уже зае....
    1. -sa-
      -sa- Сегодня, 10:22
      +1
      Зеленский просто пешка и от его ликвидации ничего не изменится
  17. Cooper
    Cooper Сегодня, 11:02
    0
    Ч*мо позорное. Укронацистская мразь.
  18. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 11:51
    0
    Кремль крутой пиар делает зеле ! у меня слов нету интересно путин на кого работает ?