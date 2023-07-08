Опубликованы кадры посещения Зеленским острова Змеиный в 500-й день вооружённого конфликта

В интернете появился видеоролик, который был записан президентом Украины Владимиром Зеленским на острове Змеиный. Видео посвящено 500 дням, прошедшим с момента начала вооруженного конфликта.Чуть более года назад, 30 июня 2023 года, российские войска покинули остров Змеиный. Когда именно Зеленский записал свое видео на острове, не очень понятно. Сами украинские журналисты строят догадки, что это могло произойти еще в начале июля, когда глава киевского режима посещал Одесскую область.Вместе с Зеленским на острове Змеиный побывали глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов. Нет сомнений, что единственная цель записывания ролика – пиар Зеленского, который продолжает строить из себя «символ стойкости украинцев» на фоне продолжающегося конфликта.На опубликованных кадрах мы видим, как сначала к острову Змеиный направляется лодка, в которой сидят бойцы охраны, Зеленский, Ермак и Буданов. Затем глава киевского режима со свитой высаживается на острове.Далее Зеленский и компания возлагают венки к мемориалу в честь погибших на острове боевиков ВСУ, после чего президент Украины записывает краткое обращение. После этого глава киевского режима покидает остров, а по морю запускают венки в честь уничтоженных здесь российскими войсками украинских военных.