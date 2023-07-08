Позиция военных по вопросу о том, что Запорожская АЭС не должна быть неприкосновенной для боевых действий территорией, является недопустимой. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью японскому телеканалу NHK.Сам Гросси неоднократно выступал за то, чтобы сделать территорию ЗАЭС и вокруг нее неприкосновенной для военных. Однако командиры военных подразделений, по его словам, не признают наличие таких территорий, куда они не могли бы заходить.Интересно, что шеф МАГАТЭ не стал рассказывать более подробно, о каких именно военных идет речь – российских или украинских. Но судя по тому, что Гросси упомянул начавшееся контрнаступление и стремление военных «заходить» на некие территории, речь может идти именно о ВСУ. Ведь российским военным никуда «заходить» не надо, поскольку они и так находятся вокруг АЭС, обеспечивая ее безопасность.В МАГАТЭ очень обеспокоены будущим развитием событий на Запорожской АЭС в контексте украинского контрнаступления. Ранее Гросси предлагал Совету безопасности ООН принять пять принципов безопасности АЭС, включая запрет атак по станции и с ее территории, отказ от размещения на станции тяжелого вооружения и военных, обеспечение энергоснабжения станции, защиту структур и систем станции, отказ от любых действий, способных данные принципы подорвать.Но украинское руководство явно не спешит прислушиваться к аргументам МАГАТЭ, продолжая провокации против ЗАЭС. При этом киевский режим пытается заявлять, будто бы это Россия вынашивает некие планы создания на станции аварийной ситуации, хотя АЭС находится на российской территории и явно, что нашей стране такое развитие событий было бы наименее выгодным.