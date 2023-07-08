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Глава МАГАТЭ назвал недопустимым отказ военных признавать закрытыми для них прилегающие к Запорожской АЭС территории

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Глава МАГАТЭ назвал недопустимым отказ военных признавать закрытыми для них прилегающие к Запорожской АЭС территории

Позиция военных по вопросу о том, что Запорожская АЭС не должна быть неприкосновенной для боевых действий территорией, является недопустимой. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью японскому телеканалу NHK.


Сам Гросси неоднократно выступал за то, чтобы сделать территорию ЗАЭС и вокруг нее неприкосновенной для военных. Однако командиры военных подразделений, по его словам, не признают наличие таких территорий, куда они не могли бы заходить.

Интересно, что шеф МАГАТЭ не стал рассказывать более подробно, о каких именно военных идет речь – российских или украинских. Но судя по тому, что Гросси упомянул начавшееся контрнаступление и стремление военных «заходить» на некие территории, речь может идти именно о ВСУ. Ведь российским военным никуда «заходить» не надо, поскольку они и так находятся вокруг АЭС, обеспечивая ее безопасность.

В МАГАТЭ очень обеспокоены будущим развитием событий на Запорожской АЭС в контексте украинского контрнаступления. Ранее Гросси предлагал Совету безопасности ООН принять пять принципов безопасности АЭС, включая запрет атак по станции и с ее территории, отказ от размещения на станции тяжелого вооружения и военных, обеспечение энергоснабжения станции, защиту структур и систем станции, отказ от любых действий, способных данные принципы подорвать.

Но украинское руководство явно не спешит прислушиваться к аргументам МАГАТЭ, продолжая провокации против ЗАЭС. При этом киевский режим пытается заявлять, будто бы это Россия вынашивает некие планы создания на станции аварийной ситуации, хотя АЭС находится на российской территории и явно, что нашей стране такое развитие событий было бы наименее выгодным.
Использованы фотографии:
Wikipedia / DENAMAX
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11 комментариев
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  1. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 09:27
    +3
    Гросси получил отмашку сверху и это очень больно для хунты.
    1. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 09:30
      +8
      Гросси получил отмашку сверху

      Не думаю так. Скорее всего он является источником информации для ВСУ о положении дел на станции. Таких личностей называют шпионами.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 09:48
        +3
        Цитата: AlexGa
        Скорее всего он является источником информации для ВСУ о положении дел на станции. Таких личностей называют шпионами.

        Абсолютно с Вами согласна! Гроссии - это шпион коллективного Запада - и преждк всего Вашингтона - для ВСУ и Пентагона!

        Укрорейх - т.е. "Украина-антиРоссии" - это СТРАНА-НАЁМНИК Вашингтона и стран "Вашингтонского обкома", а точнее еврейских банкиров ФРС США и их трансатлантических компаний, в прокси-войне США с России на территории Украины.
        А проамерикански ангажированный руководитель МАГАТЭ Гросси в этом деле - всего лишь прислужник США.
        1. grem
          grem Сегодня, 10:06
          +2
          Цитата: Татьяна
          Укрорейх - т.е. "Украина-антиРоссии" - это СТРАНА-НАЁМНИК Вашингтона и стран "Вашингтонского обкома", а точнее еврейских банкиров ФРС США и их трансатлантических компаний, в прокси-войне США с России на территории Украины.
          А проамерикански ангажированный руководитель МАГАТЭ Гросси в этом деле - всего лишь прислужник США.

          И добавить нечего Татьяна наша умница love hi
          Все эти магатэ,оон и т.д. стали карманными политическими рычагами всей это своры мировых грабителей .
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:43
      +1
      С чего им больно?От отмашки сверху,или все же от того что их послали лесом.Я имею в виду МАГАТЭ
      1. Южноукраинец
        Южноукраинец Сегодня, 09:49
        0
        Цитата: dmi.pris1
        С чего им больно?

        Ну, "весь мир" типа с Украиной и МАГАТЭ это ООНовская организация, а под чью дудку пляшет ООН мы знаем. А тут запрет от "своей" организации стрелять в сторону ЗАЭС, это зрада laughing
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 10:30
          0
          Цитата: Южноукраинец
          А тут запрет от "своей" организации стрелять в сторону ЗАЭС, это зрада

          Ну так Европа то давит на хозяина, о запрещении обстрела ЗАЭС, они понимают, что будет в случае аварии. Чернобль помнят.
  2. Вовик
    Вовик Сегодня, 09:37
    +4
    больше всего похоже на попытку освободить територию от российской армии чтобы туда легко могли зайти еврофашисты. Если на територии ЗАЭС окажутся еврвашистские войска то этот петушок сразу запоет что оборудование там окопов и блиндажей, возведение там дотов и капониров, размещение танков и рсзо очень необходимы для обеспечения безопасности атомной станции.
  3. Сабуров_Александр53
    Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:43
    +1
    Я так и не нашел ответа на свой вопрос, как долго будут охлаждаться энергоблоки АЭС, которые больше года заглушены? Неужели все АЭС, которые закрывали в Европе и бывшем СССР, стояли под охлаждением несколько лет до их демонтажа? Если есть угроза удара по блокам, то извлечены ли из реакторов урановые стержни и увезены подальше в тыл?
    Еще большее удивление вызывает факт подачи электроэнергии на ЗАЭС по ЛЭП со стороны Украины (от Днепропетровска), для поддержания систем контроля и охлаждения. Украина это делает бесплатно и добровольно или Россия оплачивает счета за такую поставку? Вот о чем стоило бы написать хоть одному автору данного сайта, а не жевать одну и ту же жвачку на сотый раз. feel
  4. Flashpoint
    Flashpoint Сегодня, 09:58
    0
    На Западе всё думают, что они самые хитропопые.
    Ранее Гросси предлагал Совету безопасности ООН принять пять принципов безопасности АЭС, включая запрет атак по станции и с ее территории, отказ от размещения на станции тяжелого вооружения и военных, обеспечение энергоснабжения станции, защиту структур и систем станции, отказ от любых действий, способных данные принципы подорвать.

    Самый главный принцип - никому нельзя верить,нужно поступать как выгодно тебе и твоему делу!
  5. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 11:34
    0
    Разведка по стопам миссий обсе? Не не не мы просто посмотреть хотим,потом с шумерами поделится увиденным, уж очень просят.