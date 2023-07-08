Немецкий эксперт: ВСУ не могут идти в атаку из-за плотных минных полей и активной работы артиллерии и ВКС

Прошло больше месяца как украинские силы перешли в контрнаступление, которого в Киеве так ждали, считая, что «сбросят российских военных в море». Однако риторика относительно этого наступления даже на Западе с каждым днём меняется и становится менее оптимистической для Киева.
По словам обозревателя немецкого издания Der Spiegel Тора Шредера, атака украинских сил захлёбывается, наталкиваясь на плотные минные поля российских оборонительных позиций. Кроме того, на эффективность украинского наступления влияет и активная работа российской артиллерии и Воздушно-космических сил, считает Шредер.
Вероятно, на Западе и в Киеве надеялись, что Россия просто будет сидеть сложа руки и спокойно наблюдать, как ВСУ идут вперёд. Ещё перед началом этого контрнаступления многие здравомыслящие эксперты говорили о том, что в этих условиях у ВСУ нет шансов. Однако в угоды чьим-то интересам киевские власти пошли на эту авантюру, за которую платят жизнями украинские солдаты.
Немецкий эксперт также отметил, что ВСУ далеки от достижения целей этого контрнаступления. По словам Шредера, застревая на минных полях, украинские подразделения становятся лёгкой мишенью для российской авиации и артиллерии.
Долгожданное для США и ЕС контрнаступление превратилось в жесткие для ВСУ боестолкновения
- заключил эксперт.