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Немецкий эксперт: ВСУ не могут идти в атаку из-за плотных минных полей и активной работы артиллерии и ВКС

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Немецкий эксперт: ВСУ не могут идти в атаку из-за плотных минных полей и активной работы артиллерии и ВКС

Прошло больше месяца как украинские силы перешли в контрнаступление, которого в Киеве так ждали, считая, что «сбросят российских военных в море». Однако риторика относительно этого наступления даже на Западе с каждым днём меняется и становится менее оптимистической для Киева.


По словам обозревателя немецкого издания Der Spiegel Тора Шредера, атака украинских сил захлёбывается, наталкиваясь на плотные минные поля российских оборонительных позиций. Кроме того, на эффективность украинского наступления влияет и активная работа российской артиллерии и Воздушно-космических сил, считает Шредер.

Вероятно, на Западе и в Киеве надеялись, что Россия просто будет сидеть сложа руки и спокойно наблюдать, как ВСУ идут вперёд. Ещё перед началом этого контрнаступления многие здравомыслящие эксперты говорили о том, что в этих условиях у ВСУ нет шансов. Однако в угоды чьим-то интересам киевские власти пошли на эту авантюру, за которую платят жизнями украинские солдаты.

Немецкий эксперт также отметил, что ВСУ далеки от достижения целей этого контрнаступления. По словам Шредера, застревая на минных полях, украинские подразделения становятся лёгкой мишенью для российской авиации и артиллерии.

Долгожданное для США и ЕС контрнаступление превратилось в жесткие для ВСУ боестолкновения

- заключил эксперт.
Использованы фотографии:
Википедия/AFU StratCom
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24 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:54
    0
    Очередной "капитан очевидность".А что думали,что наша армия не учится на ошибках прошлого года,позволяет себя бить?
    1. Комментарий был удален.
    2. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 10:21
      0
      Ну и что, что мины.
      Что теперь, американцам перестать распиливать "помощь Украине", что-ли, из-за такой мелочи?
      Нет уж, пусть продолжают атаковать. Там в США ещё для распила дополнительный бюджет выделели. Да и украинцы, пригодные для мобилизации, ещё не кончились.
    3. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 10:28
      -5
      ВСУ необходимо прекратить наступательные действия и начать создавать аналогичную российской линию обороны. Благо имеется громадное количество строительной техники, которая сейчас просто простаивает. Отбить уже занятые РФ территории вряд ли получится, а вот создать наступательным действиям РА аналогичные проблемы , вполне.
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:39
        +4
        вот создать наступательным действиям РА аналогичные проблемы , вполне.
        ...без авиации , без своей промышленности создать нечто подобное РФ для хунты-это из рода фантазий...сейчас идёт делёжка остатков внау...
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 10:51
          -3
          Цитата: Крымский партизан 1974
          вот создать наступательным действиям РА аналогичные проблемы , вполне.
          ...без авиации , без своей промышленности создать нечто подобное РФ для хунты-это из рода фантазий...сейчас идёт делёжка остатков внау...

          Ну до остатков там далеко. Более 85% территории , которая считалась в РФ украинской , до начала войны, контролируются Киевом.

          И никаких особенных преимуществ ВС Рф над ВСУ пока не заметно. Идет вязкая позиционная война.
          1. Shurik70
            Shurik70 Сегодня, 11:02
            +2
            Фашистов надо полностью от Русского моря отсекать.
            Тогда их ценность для НАТО будет гораздо ниже.
            Быстрее война кончится.
            1. Арон Заави
              Арон Заави Сегодня, 11:16
              -4
              Цитата: Shurik70
              Фашистов надо полностью от Русского моря отсекать.
              Тогда их ценность для НАТО будет гораздо ниже.
              Быстрее война кончится.

              Вы извините, но столько пропаганды на "Военном обозрении", что сил нет. Вот Вы написали пост, а накидать обьем сил и средств для проведения стратегической операции такого массштаба Вы можете?
          2. Крымский партизан 1974
            Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:13
            +2
            Ну до остатков там далеко. Более 85% территории
            ..ты явно не понял мой комментарий...излагая свою мысль об остатках внау я уточнил об разделе внау между примыкающими государствами ..кроме РФ на территории внау имеют свои виды венгрия . польша, румыния ииии..бацька тоже имеет выды
            1. Арон Заави
              Арон Заави Сегодня, 11:27
              -3
              Цитата: Крымский партизан 1974
              Ну до остатков там далеко. Более 85% территории
              ..ты явно не понял мой комментарий...излагая свою мысль об остатках внау я уточнил об разделе внау между примыкающими государствами ..кроме РФ на территории внау имеют свои виды венгрия . польша, румыния ииии..бацька тоже имеет выды

              Вы извините, но это пропаганда. Никто из политической элиты этих стран ,за исключением некторых наиболее экстровагантных политиков не планирует нарушать устоявшийся консенсус границ.
    4. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 10:30
      +3
      Наигрался эксперт в военые компьютерные игры ,а потом в реале узнал,если танк,бмп " разулись"то из них драпать надо ,а не геройствовать и при отрыве ноги ,вариантов " перезагрузиться" нет.
  2. Flashpoint
    Flashpoint Сегодня, 09:55
    0
    По словам обозревателя немецкого издания Der Spiegel Тора Шредера, атака украинских сил захлёбывается, наталкиваясь на плотные минные поля российских оборонительных позиций. Кроме того, на эффективность украинского наступления влияет и активная работа российской артиллерии и Воздушно-космических сил, считает Шредер.

    Мины, как и ракеты, давно уже закончились! Это всё естественные месторождения кондиционеров в степях 404-й! laughing
    И всё им не угодишь...Плохому танцору мины мешают...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:00
      +1
      Конечно мешают,для этого мины и созданы.Про "плохого танцора"не согласен.Опыт прошлого года показывает,когда оборона очаговая у нас,то противник пользуется этим во весь рост.Да,сейчас увязли.Но и нашим-как идти вперед?У них тоже оборона выстраивается неплохо.Пример-Марьинка,Авдеевка.
  3. grem
    grem Сегодня, 09:56
    +1
    Война на истощение идет и Россия пока в выигрыше ..Нам еще с англосаксами разбираться ,а укросаксы ,это прокладка !
    Нужны беречь живую силу и прочии технологии секретные ,которых уверен у России не мало
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 10:30
      -3
      Цитата: grem
      Война на истощение идет и Россия пока в выигрыше ..Нам еще с англосаксами разбираться ,а укросаксы ,это прокладка !
      Нужны беречь живую силу и прочии технологии секретные ,которых уверен у России не мало

      Вот это уже нормальный разговор. И оценки не пропагандисткие , а жизненные. Так держать Виталя.
  4. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 10:00
    0
    Зато теперь они тактику поменяли бросая первыми в бой пехоту малыми группами. Здесь наверное расчёт на то , что снаряды у российской армии закончатся быстрее чем живая сила у ВСУ. С потерями они явно не считаются.
  5. seamen2
    seamen2 Сегодня, 10:02
    +1
    эти белые кресты на бортах напомнили о В. Высоцком *Им даже не надо крестов на могилы*.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 10:17
      -1
      Цитата: seamen2
      *Им даже не надо крестов на могилы*.

      Да многие из них язычники и будет крест на могиле или нет...им все равно
  6. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 10:10
    +1
    без диверсий ,на военных заводах и военнных объектах в странах нато,нам будет тяжелее и тяжелее
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:17
      0
      без диверсий ,на военных заводах и военнных объектах в странах нато
      ...я смею предположить что Башыров и Петров над этим работают, п и да...Чапман куда то с эфиров подевалась
  7. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 10:13
    0
    Немецкий эксперт: ВСУ не могут идти в атаку из-за плотных минных полей и активной работы артиллерии и ВКС

    Ну да. Эти русские опять повели себя опасно и непрофессионально, используя мины и артиллерию для обороны. Грязные и нечестные методы войны. Они обязаны были дать силам ВСУ возможность свободно передвигаться вперед, а не обстреливать их во время их контрнаступления!
  8. svp67
    svp67 Сегодня, 10:16
    +1
    Потому они перешли на атаки волнами пехоты, что техника не доходит даже до ЛБС. Вот и атакуют их "вояки" волна за волной наши опорники неся существенные потери...
  9. larsikkot
    larsikkot Сегодня, 10:27
    0
    Вот кстати - читал новости лайф ньюс там опубликовали знаменитое место где кучковалась подбитая техника всу танки бредли еще что то. короче оно щяс пустое ! И если верить новостям противник банально эвакуировал всю подбитую технику на ремонт. Вопрос как и почему допустили? неужели нельзя было накрыть артилерией или авиацией эвакуаторную технику? если есть подбитый леопард значит его захотят вытащить -поставь засаду или наблюдателей и жди ...
    1. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 10:48
      0
      Скажете тоже накрыть, это вам не война.
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:36
    0
    Долгожданное для США и ЕС контрнаступление превратилось в жесткие для ВСУ боестолкновения
    Даже в этом случае американцам и европейцам доставляет удовольствие то, что славяне воюют друг с другом. Вот только один из них воюет в угоду тем кто за этим наблюдает.