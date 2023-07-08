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По запросу России заседание Совбеза ООН по вопросу подрыва «Северных потоков» может пройти в день открытия саммита НАТО

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По запросу России заседание Совбеза ООН по вопросу подрыва «Северных потоков» может пройти в день открытия саммита НАТО

Российская Федерация обратилась к Совету Безопасности ООН с просьбой провести очередное заседание по вопросу подрывов газопроводов «СП – 1» и «СП – 2». В планах - провести заседание 11 июля. Заявление по этому поводу принадлежит первому заместителю постпреда России при ООН Дмитрию Полянскому, о чём он сообщил в своём ТГ-канале.


Таким образом, по заседание Совбеза ООН, инициируемое Россией, может совпасть с открытием саммита НАТО в Вильнюсе.

Будем наносить ещё один удар по линии западников о том, что расследованию этого преступления уделяется достаточно внимания в Дании, Германии и Швеции и международные усилия для поиска виновных не требуется.

– написал российский дипломат в своём канале в Telegram.

В то же время, добавил Полянский, Москва обратилась и с запросом к правительству Великобритании с тем, чтобы все вышеупомянутые страны были приглашены для предоставления своих отчётов по поводу хода расследования данной диверсии.

Кстати говоря, о том, что расследование по «Северным потокам» уже близится к финишу, заявил некоторое время назад генпрокурор Швеции Матс Юнгквист, который ведёт данное дело. По его словам, это может произойти уже к осени этого года, после чего, как утверждает он, прокуратура сможет выдвигать какие-либо конкретные обвинения на этот счёт.

Напомним, что в ходе собственного расследования подрыва магистральных газопроводов, проведённого известным американским журналистом Сеймуром Хершем, он пришёл к выводу о том, что за данным преступлением стояли именно США. По его словам, взрывчатку под газопроводами установили именно американские водолазы в ходе учений НАТО, что произошло ещё за несколько месяцев до этих событий. Ну а уже непосредственно в день диверсии, 26 сентября, самолёт ВМС Норвегии сбросил гидроакустический буй, который и привёл в действие взрывчатое устройство.
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13 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 10:26
    +3
    Да НИ КАКОГО результата все эти заседания не дадут...
    1. grem
      grem Сегодня, 10:37
      0
      Цитата: svp67
      Да НИ КАКОГО результата все эти заседания не дадут...

      Скорее всего так и будет Сергей ,но есть надежда , что то сенсационное наши могут выложить ..Что то накопали видать чую !
      Июль должен быть переломным ...Будем посмотреть hi
      Просто так СБ ООН не созывают .
    2. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 10:42
      +1
      Виновные наказаны не будут, это да.
      Но, во-первых, бить в ответ надо даже в том случае, если результата нет - это лучше, чем покорно подставлять зад и молчать.
      А во-вторых, нельзя давать миру это забывать. Как забыли, например, что в 1920-ом поляки заморили голодом до смерти 80 тысяч советских военнопленных. Тогда смолчали, и кто сейчас помнит? Зато Катынь поляки забыть не дают.
      1. grem
        grem Сегодня, 11:15
        +2
        Цитата: Shurik70
        А во-вторых, нельзя давать миру это забывать. Как забыли, например, что в 1920-ом поляки заморили голодом до смерти 80 тысяч советских военнопленных. Тогда смолчали, и кто сейчас помнит? Зато Катынь поляки забыть не дают.

        Читал я про это Александр ..Там из 100 тыс . выжили процентов 5 вернулись домой ..
        Там не просто голодом морили и т.д. А еще отрабатывали на них удары шашкой на скаку Зверье то еще было ..
        Эх Россия добрая душа ,не умеем мы помнить зла и все пытаемся простить и понять .И этим пользуются супостаты .
        Неудобна им Россия падлам ,но такова наши миссия видать .Какая драка мировая без русских ? Вот опять кулаками махаем со "своими" Но знаем падлы ,кто нас стравил ..И молчать не будем в этот раз !
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:26
    -2
    Нет,гадящих котов(а ООН по большому счету в них и превратилась)следует тыкать в собственное дерьмо.Правда они этого не понимают,и начинают смачно облизывать субстанцию с морды..
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:33
    +2
    Если не ошибаюсь,сейчас в СБ ООН председательствует Англия и тётка у них наглая и умная в одном флаконе.Надо будет посмотреть.
    1. grem
      grem Сегодня, 11:30
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Если не ошибаюсь,сейчас в СБ ООН председательствует Англия и тётка у них наглая и умная в одном флаконе.Надо будет посмотреть.

      Тоже посмотрю ,надеюсь будет интересно ,а не просто болтовня
  4. Комментарий был удален.
  5. Romanovski
    Romanovski Сегодня, 10:36
    +1
    Эрдоган: Украина имеет право стать членом НАТО
    Такое мнение президент Турции высказал во время брифинга с Зеленским
  6. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 10:38
    -1
    а зачем, этот очередной ананизм,нужна соответствующая ответка.....кремлёвские старцы,пора епт
  7. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 10:41
    +3
    Представьте ООН признает США виновными. И что Кремль перестанет партнерить с Америкой?
  8. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 10:56
    -1
    Хороший пропагандистский ход. Заседание в ООН по потокам в день НАТОвского саммита. Не часто наши дипломаты так свою работу работают.
  9. Александр Расмухамбетов
    Александр Расмухамбетов Сегодня, 11:15
    0
    Как они достали,им надо уже профисионально работать плакальщиками,вот ноют и ноют что северный поток взорвали,крымский мост,что там еще.Надо наконец утереть сопли и что-то начать делать на их тереториях,кто там говорил в сортире мочить и первым бить,слабак.
  10. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:20
    +1
    В то же время, добавил Полянский, Москва обратилась и с запросом к правительству Великобритании с тем, чтобы все вышеупомянутые страны были приглашены для предоставления своих отчётов по поводу хода расследования данной диверсии.
    Это наши хотелки. Хотя все прекрасно понимаю, что ни какого ответа от той публики не будет. В лучшем случае приедут третьесортные секретари-клерки, без каких либо полномочий. Вот и все заседание на этом.