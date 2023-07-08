По запросу России заседание Совбеза ООН по вопросу подрыва «Северных потоков» может пройти в день открытия саммита НАТО

Будем наносить ещё один удар по линии западников о том, что расследованию этого преступления уделяется достаточно внимания в Дании, Германии и Швеции и международные усилия для поиска виновных не требуется.

Российская Федерация обратилась к Совету Безопасности ООН с просьбой провести очередное заседание по вопросу подрывов газопроводов «СП – 1» и «СП – 2». В планах - провести заседание 11 июля. Заявление по этому поводу принадлежит первому заместителю постпреда России при ООН Дмитрию Полянскому, о чём он сообщил в своём ТГ-канале.Таким образом, по заседание Совбеза ООН, инициируемое Россией, может совпасть с открытием саммита НАТО в Вильнюсе.– написал российский дипломат в своём канале в Telegram.В то же время, добавил Полянский, Москва обратилась и с запросом к правительству Великобритании с тем, чтобы все вышеупомянутые страны были приглашены для предоставления своих отчётов по поводу хода расследования данной диверсии.Кстати говоря, о том, что расследование по «Северным потокам» уже близится к финишу, заявил некоторое время назад генпрокурор Швеции Матс Юнгквист, который ведёт данное дело. По его словам, это может произойти уже к осени этого года, после чего, как утверждает он, прокуратура сможет выдвигать какие-либо конкретные обвинения на этот счёт.Напомним, что в ходе собственного расследования подрыва магистральных газопроводов, проведённого известным американским журналистом Сеймуром Хершем, он пришёл к выводу о том, что за данным преступлением стояли именно США. По его словам, взрывчатку под газопроводами установили именно американские водолазы в ходе учений НАТО, что произошло ещё за несколько месяцев до этих событий. Ну а уже непосредственно в день диверсии, 26 сентября, самолёт ВМС Норвегии сбросил гидроакустический буй, который и привёл в действие взрывчатое устройство.