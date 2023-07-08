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ВС РФ нанесли удары беспилотниками по объектам ВСУ в Кировоградской области

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ВС РФ нанесли удары беспилотниками по объектам ВСУ в Кировоградской области

Сегодня ночью ВС РФ с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали военные объекты в Кривом Роге и Кировоградской области. Это следует из сообщений украинских средств массовой информации и пабликов в социальных сетях.


Позже Воздушные силы Украины признали факт нанесения ударов ВС РФ по объектам инфраструктуры в Кировоградской области. Ставленник Киева в Кировоградской области Анатолий Райкович утверждает, что гражданская инфраструктура в результате прилетов повреждена не была.

Разумеется, киевский режим не сообщает достоверную информацию о реальных последствиях прилетов российских беспилотников. На Украине строго цензурируются сообщения в СМИ о том, какой ущерб был нанесен конкретными российскими ударами.

Но можно предположить, что в Кировоградской области поражались объекты военного назначения, которые могли быть задействованы в осуществлении ВСУ контрнаступления на Запорожском и иных направлениях в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее стало известно, что в Кривом Роге в результате удара беспилотных летательных аппаратов вспыхнул пожар на некоем «сельскохозяйственном предприятии», в результате чего были повреждены, как сообщили местные власти, «автомобили и техника». Вероятно, если удары и наносились по «предприятию», то только по той причине, что на его территории находились военная техника, вооружение, боеприпасы или личный состав украинских вооруженных формирований.
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4 комментария
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 10:31
    +3
    Нанесён удар по "сельхоз предприятию". Уничтожили бронированные комбайны немецкого производства, сеялки калибра 155 мм и прицепные плуги калибра 152 мм. feel
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:36
      0
      Ну,так мы же сами доказали более пятидесяти лет назад в районе границы с Китаем.Что даже у "мирного трактора" возможен вертикальный взлет.По сути статьи,если все так и есть,то -замечательно.Вот,побольше бы живой силы крошили..Быстрее наступит усталость,перегорание,безразличие к происходящему у всук
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:46
    0
    Главное, что каждую ночь не дают продыха украинским воякам и наносят удары без выходных.
  3. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 11:55
    0
    Беспилотники Geran, Sahed снова поразили свои цели