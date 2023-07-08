ВС РФ нанесли удары беспилотниками по объектам ВСУ в Кировоградской области

Сегодня ночью ВС РФ с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали военные объекты в Кривом Роге и Кировоградской области. Это следует из сообщений украинских средств массовой информации и пабликов в социальных сетях.
Позже Воздушные силы Украины признали факт нанесения ударов ВС РФ по объектам инфраструктуры в Кировоградской области. Ставленник Киева в Кировоградской области Анатолий Райкович утверждает, что гражданская инфраструктура в результате прилетов повреждена не была.
Разумеется, киевский режим не сообщает достоверную информацию о реальных последствиях прилетов российских беспилотников. На Украине строго цензурируются сообщения в СМИ о том, какой ущерб был нанесен конкретными российскими ударами.
Но можно предположить, что в Кировоградской области поражались объекты военного назначения, которые могли быть задействованы в осуществлении ВСУ контрнаступления на Запорожском и иных направлениях в зоне проведения специальной военной операции.
Ранее стало известно, что в Кривом Роге в результате удара беспилотных летательных аппаратов вспыхнул пожар на некоем «сельскохозяйственном предприятии», в результате чего были повреждены, как сообщили местные власти, «автомобили и техника». Вероятно, если удары и наносились по «предприятию», то только по той причине, что на его территории находились военная техника, вооружение, боеприпасы или личный состав украинских вооруженных формирований.