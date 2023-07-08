Экс-президент США Трамп снова назвал себя единственным кандидатом, способным предотвратить третью мировую войну

Я единственный кандидат, который может выступить со следующим обещанием. Я предотвращу третью мировую войну, а именно к ней мы движемся. Мы движемся в сторону третьей мировой войны

Знаете, на чьей я стороне? Я хочу, чтобы перестали погибать люди, вот на чьей я стороне

Политик и бизнесмен Дональд Трамп вновь выступил с заявлением, в котором назвал себя единственным кандидатом в президенты США, который может предотвратить третью мировую войну, завершив боевые действия на Украине. Такое заявление экс-глава Белого дома сделал в штате Айова, где выступал перед своими сторонниками.- подчеркнул Трамп.Как отметил политик, если он одержит победу на президентских выборах 2024 года в США, то вооруженный конфликт на Украине закончится в течение 24 часов. Трамп сделал весьма необычное для западного политика такого уровня заявление, подчеркнув, что не принимает сторону Украины или России в этом конфликте. Между тем, для представителей политических элит декларировать «единение с Украиной» сейчас является едва ли не обязанностью.- заявил Дональд Трамп.Отметим, что Трамп является наиболее вероятным соперником действующего президента США Джо Байдена на предстоящих в 2024 году президентских выборах. Несмотря на разницу в возрасте, Трамп находится несравненно в более лучшей физической и интеллектуальной форме, что весьма тревожит стоящих за Байденом представителей Демократической партии США.Многие западные эксперты считают, что победа Трампа приведет к сокращению, если не к прекращению американской военной и финансовой помощи Украине, а это, в свою очередь, будет означать конец киевского режима.