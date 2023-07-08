Военное обозрение
Войти Регистрация

Экс-президент США Трамп снова назвал себя единственным кандидатом, способным предотвратить третью мировую войну

14
Экс-президент США Трамп снова назвал себя единственным кандидатом, способным предотвратить третью мировую войну

Политик и бизнесмен Дональд Трамп вновь выступил с заявлением, в котором назвал себя единственным кандидатом в президенты США, который может предотвратить третью мировую войну, завершив боевые действия на Украине. Такое заявление экс-глава Белого дома сделал в штате Айова, где выступал перед своими сторонниками.


Я единственный кандидат, который может выступить со следующим обещанием. Я предотвращу третью мировую войну, а именно к ней мы движемся. Мы движемся в сторону третьей мировой войны

- подчеркнул Трамп.

Как отметил политик, если он одержит победу на президентских выборах 2024 года в США, то вооруженный конфликт на Украине закончится в течение 24 часов. Трамп сделал весьма необычное для западного политика такого уровня заявление, подчеркнув, что не принимает сторону Украины или России в этом конфликте. Между тем, для представителей политических элит декларировать «единение с Украиной» сейчас является едва ли не обязанностью.

Знаете, на чьей я стороне? Я хочу, чтобы перестали погибать люди, вот на чьей я стороне

- заявил Дональд Трамп.

Отметим, что Трамп является наиболее вероятным соперником действующего президента США Джо Байдена на предстоящих в 2024 году президентских выборах. Несмотря на разницу в возрасте, Трамп находится несравненно в более лучшей физической и интеллектуальной форме, что весьма тревожит стоящих за Байденом представителей Демократической партии США.

Многие западные эксперты считают, что победа Трампа приведет к сокращению, если не к прекращению американской военной и финансовой помощи Украине, а это, в свою очередь, будет означать конец киевского режима.
Использованы фотографии:
The White House
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
14 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. grem
    grem Сегодня, 10:53
    +3
    А что Трамп прав !!!! Один звонок Зеле ,что финансирование прекращается и ВСЕ ..Начнут разбегаться ,ну а с Россией можно договорится Мы англосаксов не трогаем ,они нас.. Договора подписали о разграничении влияния и отвод натовских войск от границ России .И живем хлеб жуем ,каждый свой .. hi
    1. Сулла__Славный
      Сулла__Славный Сегодня, 11:00
      +1
      Вообще-то в США, кажется, издание Политико - подсчитало, что более половины расходов на Украину - это расходы ЕС и Британии, более половины: артиллерии, танков и т.д. - из Европы, многомесячные тренинги личного состава - в Европе, логистика, истребители F-16 и другие, достаточно современные самолёты и иное - САМОЕ современное оборудование и техника - из Европы. США - тут особо не рискуют... Типа "аналитики" РФ - напрасно концентрируются ТОЛЬКО на США, которые, типа, считают за ЕДИНСТВЕННЫЙ центр Запада.no
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 11:42
        0
        Так называемое "ГЛУБИННОЕ ГОСУДАРСТВО" в США не позволит Трампу вновь стать президентом США.
        "ГЛУБИННОЕ ГОСУДАРСТВО", о котором в негативном смысле ранее говорил сам Трамп, - это евреи национал-сионистского толка и ростовщики-%процентнищика в лице банкиров ФРС США! Именно они печатают американские доллары и контролируют экономику США и всего мира. У них самих своя собственная политическая глобалистская программа - наднационально управлять всеми странами и народами. И им нужен свой ручной кандидат в кресло президента США. Трамп им для этого не подходит.

        На самом деле Федеральная Резервная система (ФРС США) не является государственным учреждением, а принадлежит частным владельцам - группе преимущественно иностранных банкиров. В 1913 году Конгресс отдал Америку в вечное долговое рабство частной Федеральной Резервной системе, предоставив ей право печатать деньги и контролировать американскую экономическую систему.
        Хотя по закону о Федеральной Резервной системе (Federal Reserve Act) от 1913 года имена владельцев банков хранятся в секрете, Р.Е.МакМастер, издатель " The Reaper", через конфиденциальные связи с банками Швейцарии, выяснил, что контрольным пакетом акций Федерального Резерва владеют следующие банки:
        1. Лондонский и берлинский банки Ротшильда
        2. Парижский банк Lazard Brothers
        3. Итальянские банки Israel Moses Sieff
        4. Гамбургский банк Warburg , Германия и Амстердам
        5. Нью-Йоркский банк Kuhn Loeb (финансировал Лва Троцкого в еврейском госперевороте в РИ).
        6. Нью-Йоркский банк Lehman Brothers
        7. Нью-Йоркский банк Goldman Sachs
        8. Нью-Йоркский банк Chase Manhattan (контроллируемый Рокфеллерами)

        А список акционеров ФРС США, составленный по данным швейцарских банковских источников, выглядит следующим обрзом:
        1. Ротшильды
        2. Лазард Фререз (Юджин Майер)
        3. Израэль Сифф
        4. Компания Кун Леб
        5. Компания Варбург
        6. Леман Бразерс
        7. Голдман Сакс
        8. Семейства Рокфеллеров и Морганов
    2. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 11:10
      +2
      grem (Z)
      Сегодня, 10:53
      НОВЫЙ
      +1
      А что Трамп прав !!!! Один звонок Зеле ,что финансирование прекращается и ВСЕ ..Начнут разбегаться ,ну а с Россией можно договорится Мы англосаксов не трогаем ,они нас.. Договора подписали о разграничении влияния и отвод натовских войск от границ России .И живем хлеб жуем ,каждый свой .. hi
      Привет, старина hi ! Прав то он прав. Но кто же ему позволит остановить денежный поток в пентагон. и ВПП мерикатосии? Я так предполагаю, что временно он может ( если изберут его ) но одновременно будут накачивать остатки бандерлогов по-полной. Нам ни в коем случае нельзя останавливаться на полумерах. Только до западных границ! А там видно будет. wink
    3. Комментарий был удален.
  2. Shurik70
    Shurik70 Сегодня, 10:54
    +2
    Война Россия-НАТО неизбежна.
    Не сейчас - так через 10 или 50 лет. Но будет.
    Сам смысл существования НАТО - в войне с Россией. Именно поэтому они так дружно и поддерживают Киев
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 11:22
      0
      Война Россия-НАТО неизбежна.
      Не сейчас - так через 10 или 50 лет.

      Неизбежна, но в такие сроки лишь если США по взрослому зарубятся с Китаем вот буквально сейчас. Если не так то два , может быть четыре года (скорее первое). Почему так скоро? Ну, как начнёт сыпаться мировой торговый оборот в долларах, так всё и начнется. До серьёзной просадки доллара как раз два-четыре года и осталось, если исходить из прогнозов финансовых аналитиков (с обоих сторон Атлантики). Вот такая временная "вилка" могущая перерости в большие вилы планетарного масштаба.
      Трамп же интересен (нам) тем что во главу главного врага ставит Китай, а не Россию. Спасибо его Мелании за это.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 11:37
        0
        Цитата: Gnefredov
        До серьёзной просадки доллара как раз два-четыре года и осталось

        Думаете только в России олигархи есть?
        Они есть по всему миру.
        И практически каждый значительную часть своего состояния хранит в долларах.
        Пока по крайней мере половина из них не избавится от доллара - они постараются не допустить его слишком большого падения.
        Так что лет десять, думаю, доллар точно продержится. Не быстрый это процесс
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:59
    +2
    Я предотвращу третью мировую войну, а именно к ней мы движемся.
    То, что происходящее не способствует миру, а действия Сша и Европы планомерно нагнетая обстановку приближают мир к мировой войне уже давно не является секретом. Затормозить этот процесс можно прекратив западную помощь Киеву и немного подождать не вмешиваясь окончания конфликта, который будет не в пользу Киева. На это время американцы должны жестко приструнить своих шавок и запретить им упоминание даже слова Украина.
  4. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:06
    +1
    Политик и бизнесмен Дональд Трамп вновь выступил с заявлением, в котором назвал себя единственным кандидатом в президенты США, который может предотвратить третью мировую войну, завершив боевые действия на Украине.
    Чего только не ляпнешь ради президентства. наркота зе тоже обещал "все по-мирному".
  5. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 11:13
    0
    Ну знаете ли, даже если США свернут военную помощь соусникам, то на объёмы военной помощи это мало повлияет. Ибо есть два основных спонсора -- Великобритания, которая переплюнула в этом деле США, и ЕС, чья военная помощь составляет около половины от всех поставок оружия Киеву. Третью Мировую Трамп может и предотвратит, но не помощь соусникам. Если только заставит всех вассалов забыть это дело, то да, тогда, может и конфликт свернётся. Хотя кто знает, что будет дальше...
  6. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:19
    +1
    Голосуем за Трампа!!! wassat ................юю
  7. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 11:20
    0
    Я единственный кандидат, который может выступить со следующим обещанием. Я предотвращу третью мировую войну, а именно к ней мы движемся. Мы движемся в сторону третьей мировой войны

    - подчеркнул Трамп.
    Знаете, на чьей я стороне? Я хочу, чтобы перестали погибать люди, вот на чьей я стороне

    - заявил Дональд Трамп.
    Жаль что Д.Трамп во время своего предыдущего президенства не обращал внимание на боевые действия в Донбассе которые в последствии оказали крайне негативное влияние на международную обстановку в целом. Например представители ЦРУ п-ва США г.Киев не могли не обладать информацией о подготовке ВСУ Украины к началу ведения боевых действий 28 февраля 2022 гогда против Российской Федерации при поддержке некоторых европейских стран, а также остальных авантюристов request
  8. Любитель_чтения
    Любитель_чтения Сегодня, 11:24
    0
    Мои друзья из США рассказывают, что поддержка Украины среди населения значительно снизилась. Но не из-за внезапного миролюбия, а из-за того, что экономическая ситуация ухудшилась. Конечно, не так как у нас и не только из-за Украины. Люди все больше спрашивают, почему мы должны отправлять деньги на какую-то далекую Украину, а не тратить на наши нужды. Трамп лишь озвучивает настроение части избирателей и бизнеса. Ведь вопрос ещё не только в нынешней помощи, а что будет завтра, когда Украину надо будет восстанавливать, а это совсем другие деньги...
  9. ximkim
    ximkim Сегодня, 11:26
    -1
    Трамп молодец.
    Хоть бы Трамп выиграл выборы президента - хоть Кремль погоняет.