В экспертной среде обсуждается неожиданный вывод украинских подразделений из запорожского села Пятихатки. Напомним, что это село в серой зоне, в которое более 10 суток назад вошли украинские войска и частично установили над ним контроль. При этом контроль носил сомнительное «содержание», так как в Пятихатки могли входить российские танки и прямой наводкой с расстояния менее 100 м обстреливать украинскую бронетехнику и пехоту. Помимо всего прочего по ВСУ в Пятихатках отрабатывала российская артиллерия, что приводило к значительным потерям у противника.
Эксперты считают, что решение командование ВСУ о выводе отрядов из Пятихаток связано именно с понесёнными потерями, необходимостью под постоянным огнём проводить доукомплектование подразделений, находившихся на позициях в селе. При этом вывод отрядов из запорожского села носит ещё и характер посыла в адрес НАТО и приурочен к стартующему на следующей неделе саммиту. Киевский режим хочет показать натовским функционерам, что «бережёт личный состав» и готов отказаться от не приносящих значительного успеха ударов в одно и то же место российской обороны для смены направления атаки.
Также высказано предположение относительного того, что подразделения ВСУ из Пятихаток и этого района в целом могут быть переброшены к Клещеевке и Ягодному (близ Артёмовска), где украинские войска пытаются вести штурмовые действия. Но в этом случае командование ВСУ оголит один из участков запорожского фронта, что вряд в Киеве не принимается во внимание.