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Эксперты считают, что вывод отрядов ВСУ из села Пятихатки может являться сигналом к саммиту НАТО о готовности беречь личный состав

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Эксперты считают, что вывод отрядов ВСУ из села Пятихатки может являться сигналом к саммиту НАТО о готовности беречь личный состав

В экспертной среде обсуждается неожиданный вывод украинских подразделений из запорожского села Пятихатки. Напомним, что это село в серой зоне, в которое более 10 суток назад вошли украинские войска и частично установили над ним контроль. При этом контроль носил сомнительное «содержание», так как в Пятихатки могли входить российские танки и прямой наводкой с расстояния менее 100 м обстреливать украинскую бронетехнику и пехоту. Помимо всего прочего по ВСУ в Пятихатках отрабатывала российская артиллерия, что приводило к значительным потерям у противника.


Эксперты считают, что решение командование ВСУ о выводе отрядов из Пятихаток связано именно с понесёнными потерями, необходимостью под постоянным огнём проводить доукомплектование подразделений, находившихся на позициях в селе. При этом вывод отрядов из запорожского села носит ещё и характер посыла в адрес НАТО и приурочен к стартующему на следующей неделе саммиту. Киевский режим хочет показать натовским функционерам, что «бережёт личный состав» и готов отказаться от не приносящих значительного успеха ударов в одно и то же место российской обороны для смены направления атаки.

Также высказано предположение относительного того, что подразделения ВСУ из Пятихаток и этого района в целом могут быть переброшены к Клещеевке и Ягодному (близ Артёмовска), где украинские войска пытаются вести штурмовые действия. Но в этом случае командование ВСУ оголит один из участков запорожского фронта, что вряд в Киеве не принимается во внимание.
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6 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:04
    +1
    Эксперты считают, что вывод отрядов ВСУ из села Пятихатки может являться сигналом к саммиту НАТО о готовности беречь личный состав
    О, как ! А до "саммита нато", так и хрен с ними! laughing
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 11:31
      +4
      Если наступление врага выдохлось - он объяснит это своим миролюбием и заботой о жизни людей.
      Азы пропаганды.
      И это самое время начинать своё наступление.
      Азы тактики.
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 11:49
        +1
        Цитата: Shurik70
        Если наступление врага выдохлось - самое время начинать своё наступление.
        Азы тактики.

        Вы ещё не поняли, что у них свои «азы» и тактика своя...По количеству комментариев к статьям делаю выводы, что толочь воду в ступе надоело многим пользователям. Кому-то нужно наше мнение?
        * * *
        Намедни обнаружил клочок информации о средней зарплате на Украине, которая вышла на уровень 2015 года и стала равно 41 тысяче рублей (в переводе на курс рубля).
        У нас регионе средняя зарплата стала 48 530 ₽.
        Но такую зарплату кузбасские медсёстры не получают...Хотя президент в 2018 году говорил другое...

        * * *
        Можно предположить, что с такой тактикой Украина может стать вторым Афганистаном в самом худшем варианте. Нам остаётся только верить нашему президенту, ждать вестей с фронта, надеяться на наших ребят и пожелать им удачи и побед.
  3. Сулла__Славный
    Сулла__Славный Сегодня, 11:10
    0
    После МЕСЯЦА интенсивных и кровопролитных боёв, от ПЯТИ хаток - не осталось ни одной!fellow
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:12
    0
    показать натовским функционерам, что «бережёт личный состав»
    Сомнительная версия. До этого плевали на потери, да и НАТО смотрело на это сквозь пальцы и требовало результата. Скорее всего поняли, что здесь перемоги не будет, только зрады вот и решили попробовать в другом месте.
  5. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 11:48
    0
    Что это за "эксперты", из провала высасывают какую-то перемогу про сбережение состава
  6. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 11:49
    0
    Похоже, многочисленные потери среди украинских солдат заставили их опомниться